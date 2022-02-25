Обзор газеты «Вятский край. Пятница и суббота» за 26 февраля 2022 года

Сегодняшний сдвоенный номер «Вятского края» открывается интригующим материалом под заголовком «Пир победителей?». Интрига в том, что в Молодежном парламенте Кировской области произошел раскол. В чем его причина, и кто его инициаторы - об этом и рассказывается в статье.

Вчера Кировской областной организации ветеранов исполнилось 35 лет. Накануне юбилея корреспондент «ВК» встретился с ее председателем Александром Галицких. О добрых делах ветеранов, их планах и надеждах — в интервью Александра Широкова «По-прежнему в строю».

Под рубрикой «Особый взгляд» опубликована зарисовка Веры Ануфриевой «Посмотреть… руками». В ней рассказывается о проекте дома-музея Николая Хохрякова для слабовидящих людей «Твой музей: вижу, слышу, ощущаю».

В кировском Доме дружбы народов проходят Дни культуры народов Кавказа «Сияние гор». О том, как горцы обжились на вятской земле, как сохраняют традиции, рассказывают руководители кавказских диаспор.

В Вятском художественном музее открылась персональная выставка Веры Ушаковой. Впечатлениями от встречи с картинами художницы делится Сергей Смолин в материале под заголовком «60 лет творческого поиска».

В свежем номере «Вятского края» - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, спортивная страница и занимательный кроссворд.