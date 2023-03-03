Обзор газеты «Вятский край. Cуббота» за 4 марта 2023 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом о пятнадцатых Петряевских чтениях, состоявшихся в библиотеке имени Герцена. Всероссийская научная конференция прошла в год 110-летия со дня рождения просветителя и 35-летия со времени организации первых чтений. Подробности - в статье Веры Ануфриевой «Открыватель Отечества».

Под рубрикой «Законодательство» идет речь о вступивших в силу в марте законах. Так, с 1 марта жители новых регионов начали получать пенсии как в России. Акцизы на сигареты повысят, пиво промаркируют, а программу социальной газификации сделают бессрочной.

Недавнее объединение двух фондов - пенсионного и социального страхования - вызвало много вопросов у читателей газеты. Редакция обратилась к главе объединенного образования Николаю Пасынкову. О новых услугах ведомства и рассказывает он в интервью «Работаем для всех! Заботимся о каждом!»

В Общественной палате Кировской области прошел круглый стол по вопросу расширения сети исправительных центров для отбывания осужденными наказания в виде принудительных работ. О том, зачем нужны эти центры и кто в них попадает, идет речь в публикации «Есть шанс исправиться».

В свежем номере «Вятского края» - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», рубрики: «Новости из сети», «Народные приметы», а также - событийный календарь на март и занимательный кроссворд.