Обратная сторона ЕГЭ. Что происходит с теми, кто не сдал итоговую аттестацию?

Вятское образование всегда считалось одним из лучших. И до сих пор есть немало поводов, чтобы гордиться успехами наших учеников. Однако гордиться, не значит, забывать о тех, кто учится не очень хорошо, или вообще двоечник. А последние были, есть и всегда будут.

Конечно, чаще всего о них не говорят. Даже тогда, когда речь идет об итоговой аттестации, в качестве которой сегодня выступает ЕГЭ. Но означает ли это, что их судьба никого не интересует?

О двоечниках не говорят

Нам нет нужды вдаваться в то, хорош ЕГЭ или плох. Дискуссий на эту тему и без нас хватает. Мы же только отметим, что он есть, его никто не отменил, и в ближайшем будущем, похоже, никто отменять не собирается. Что ж, будем жить с тем, что есть.

Заметим также, что хоть с ЕГЭ, хоть с другой системой оценки знаний среди ребят всегда есть отличники и двоечники. Люди ведь делаются не по шаблону, а потому кто-то умнее, кто-то наоборот.

Вот только чиновники наши, которые курируют образование, привыкли щеголять числом стобалльников по ЕГЭ, зато ни словом не обмолвятся о тех, кто его сдать не смог.

Данный факт подметила и читательница нашей газеты. Она прислала в редакцию письмо. В нем, в частности, есть ссылка на публикации «Вят­ского края», в которых говорится о медалистах, победителях олимпиад и стобалльниках, но при этом заметила: «А почему вы не пишете об обратной стороне «медали», то есть о тех, кто с ЕГЭ и ОГЭ не справился?

«У нас в мкр. Радужный в 74-й школе в одном из девятых классов ОГЭ не сдали 17 человек, а повторно 11. Все дураки что ли? - продолжила тему женщина. - А как в сумме по всему Кирову?»

Этим вопросом она свое обращение завершила. Но тем самым заставила и нас задуматься, а все ли в области в порядке с итоговой аттестацией? Данный вопрос мы адресовали в региональное министерство образования.

ЕГЭ - не показатель

В минобре, как водится, поначалу хотели от нас отделаться простой отпиской. Перечислили всех, кто сдавал ЕГЭ и указали, что только трое из них в этом году не смогли справиться с заданием. Но, как отметили чиновники, они смогут пересдать «двойки» в сентябре.

Понятно, что такой ответ нас не устроил. Хотелось все-таки понять, хуже из года в год ученики усваивают программу, или лучше? Анализируются ли данные по школам, где самое большое число двоечников и какие меры принимаются к снижению их числа? Нам все же удалось добиться более-менее содержательного ответа на эти наши вопросы.

По данным минобра, ситуация с ЕГЭ по русскому языку (а это сегодня единственный обязательный предмет, остальные - по выбору) менялась разновекторно. Так, двоечников в 2017 году было четыре, в 2018 году - один, в 2019 - 12, в 2020 - 14, а в 2021 - три. Какой-то закономерности в этих числах нет.

Впрочем, три человека, которые не сдали русский язык в этом году, - это итоговое число. С первого раза его не сдало восемь выпускников, но пятеро смогли пересдать экзамен со второй попытки «в резервные сроки».

И еще одна немаловажная деталь. Результаты сдачи ЕГЭ, как написали в минобре, «анализируются по каждой образовательной организации, разбираются в рамках работы методических объединений учителей-предметников и учитываются педагогами при подготовке выпускников к сдаче экзаменов».

Как видите, в итоге нельзя сказать, что наши педагоги «сидят сложа руки» и результаты сдачи итоговой аттестации их не касаются.

Однако, региональное министерство образования, следуя в фарватере Рособрнадзора, полагает, что «составление рейтингов образовательных организаций по итогам ЕГЭ или сравнение данных результатов кажется недопустимым, так как это может повлечь за собой разного рода фальсификации и привести к необъективности результатов. ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ. Более объективную картину министерство образования получает по результатам написания учащимися Всероссийских проверочных работ».

Можно соглашаться с послед­ним утверждением или нет, но определенная логика в этом есть. Да и вмешиваться в работу профессионалов, наверное, нет нужды.

Учиться, учиться и учиться

А вот ученикам или родителям нужно относится к итоговой аттестации более серьезно. Во всяком случае, так считает педагог с большим стажем, директор Кировского экономико-правового лицея Надежда Чернышева.

«Не сдать ЕГЭ - не приговор, - заметила Надежда Александровна. - Это не значит, что этот ученик вообще ни на что не годится. За каждым «завалом» кроются разные причины. Например, ребенок выбрал не тот предмет. Он сделал это слишком поздно. Он пошел на поводу у друзей или под давлением родителей. Он не хотел сдавать этот предмет (и такое бывает). Родители, например, считают, что ему надо сдавать этот предмет, а он так не думает и заваливает экзамен назло им. Это - ребенок».

Но, по мысли педагога, никто из них, как говорили в совет­ское время, «не потерян для общества».

«Конечно, есть очень слабые дети, плохо подготовленные. А ЕГЭ сегодня - достаточно сложные. Если после девятого класса сдают на базовом уровне, то после 11-го просто уроков недостаточно. Для того, чтобы сдать ЕГЭ нормально. Нужна дополнительная и серьезная подготовка. Особенно в заданиях, которые не проходят в школе. И такие есть,» - подтвердила она.

В таких условиях, считает Надежда Чернышева, ученику нужно «учиться, учиться и еще раз учиться». И других советов не даст никто. Одним словом, и тут вождь мирового пролетариата Владимир Ленин оказался «живее всех живых».

«Если дети учатся, то сдают хорошо, - резюмировала она на основе собственного педагогического опыта. - А если не учатся, то и результаты получаются разные».

Сергей СМОЛИН.