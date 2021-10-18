Областная психиатрическая больница прекратила своё существование?

На прошлой неделе в Кировской инфекционной клинической больнице произошло ЧП. В одной из палат случился пожар. Погибли два пациента.

Эта новость облетела не только региональные, но и федеральные СМИ. На место происшествия выезжал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. Там он назвал версию случившегося: в пожаре виноват один из больных. Её же в качестве основной рассматривает и региональное управление Следственного комитета РФ, которое проводит проверку.

Вслед за этим в соцсетях появилась информация, что, предположительно, поджог осуществил мужчина, страдавший суицидальными наклонностями.

Пока проверка не закончена. Но даже после её завершения не факт, что результаты станут известны широкой публике. А они не помешали бы. Хотя бы для того, чтобы подтвердить или исключить версию с самоубийцей. Но если последняя окажется правдивой, то встанет следующий вопрос - как психически больной человек мог оказаться в одной палате с нормальными людьми?

И у «Вятского края» есть ответ на него. Еще в июле прошлого года мы сообщили об оптимизации в кировской областной психиатрической больнице им. академика В.М. Бехтерева. И появление больных с психиатрическими диагнозами в «нормальных» больницах было ожидаемым событием. Нужно ли говорить, к чему это может привести и, возможно, уже привело?

Не врач, а менеджер

В сентябре Кировская психиатрическая больница должна была отметить своё 100-летие. Но не отметила. В этом статусе. В мае 2021 года она прекратила свое существование. На её базе был создан Центр психиатрии и психического здоровья им. Бехтерева.

Интересный факт - «бехтеревку» не коснулась оптимизация, которую в местном здравоохранении запустила и курировала Мария Гайдар, будучи зам­предом в областном правительстве. Больница благополучно избежала общей участи кардинального сокращения коечного фонда и персонала. А её главный врач Юрий Петухов удачно «пережил» и Марию Гайдар, и Дмитрия Матвеева, но споткнулся о Дмитрия Курдюмова. В 2018 году он получил отставку и сейчас работает по специальности в котельничском филиале Центра психиатрии.

К моменту увольнения Юрия Петухова в больнице было 20 отделений: 18 круглосуточных стационаров и два поликлинических отделения (психиатрическое и психоневрологическое). Среди них числились такие, как детское психиатрическое и детское логопедическое, туберкулезное, инфекционное, приемное отделения, отделение неврозов, отделение реанимации и интенсивной терапии, реабилитационное отделение. Таким образом, больные получали лечение не только по основному диагнозу, но и по другим заболеваниям.

Больница была самым крупным медицинским учреждением в области. Там работало 129 врачей, из них 69 психиатров, 9 психотерапевтов и 13 судебно-психиатрических экспертов. В стационарах, по данным 2016 года, лечилось почти шесть тысяч пациентов.

И вот в кресло главного врача сел Игорь Набатов, который до этого несколько месяцев возглавлял областной онкодиспансер. И началась бурная оптимизация больницы. Одно за другим закрывались отделения. Менялась логистика поступления больных. Сокращался «избыточный» персонал.

Набатов по специализации терапевт и к психиатрии ранее не имел никакого отношения. А врачебной практикой с тех пор, как стал в 2000 году руководителем Дубровской участковой больницы (Белохолуницкий район), в 2007 году - Белохолуницкой ЦРБ, а в 2013-м - Слободской райбольницы, он, похоже, вообще не занимался. Зато в его образовательном портфолио, помимо медицинской специальности, числится Институт управленческих кадров, который он закончил 2004 году, и Президентская программа по подготовке управленческих кадров (2009 год).

Известность пришла к Игорю Набатову, когда в 2015 году он сократил коечный фонд Слободской больницы на 49 мест из 340, хотя ранее обещал жителям не делать ничего, что ухудшило бы получение ими медицинской помощи.

Таким образом, на момент назначения главврачом психбольницы Набатов был, скорее, «эффективным менеджером» с опытом оптимизации, чем медиком. Но, наверное, на этом месте областным чиновникам от медицины и нужен был именно такой человек? Это для улучшения медпомощи нужен специалист, а для оптимизации хватит менеджера.

Сократили и переименовали

Сегодня в бывшей психбольнице нет своей лаборатории, сокращены специализированные отделения, которые лечили больных от сопутствующих заболеваний, - инфекционное, туберкулезное, хирургическое и другие. Даже отделение реанимации переделали в палату интенсивной терапии.

Поэтому теперь в случае, например, обнаружения у больного шизофренией инфекционного заболевания, он едет в специализированную инфекционную больницу, а с попыткой суицида - везут в ближайшее реанимационное отделение.

А ведь есть еще немало психиатрических диагнозов, при которых за такими больными нужен особый догляд. И помещать их в одно помещение с обычными пациентами просто опасно. Если выяснится, что недавний поджог палаты в инфекционной больнице организовал «ганинский» пациент, то у чиновников от здравоохранения обязан возникнуть вопрос, что они сотворили с «бехтеревкой» и не вернуть ли всё как было пока не поздно?

Вот только, скорее всего, уже не получится. Штат врачей, как признается сам региональный минздрав, сокращен на 28 человек. Да и те, кто работают, не факт, что специалисты в психиатрии. Игорь Набатов на юбилее учреждения сам сказал, что в Центре психиатрии внедряется «бригадная форма работы с пациентом».

- В состав бригады входят и социальный работник, и психолог, и психотерапевт, и юрист, - сообщил он. - То есть не только идет лечение самой болезни, но еще и адаптация пациента к социуму и его реабилитация.

Так и хочется спросить, а социализация у человека с раздвоением личности идет по каждой такой личности отдельно? Доктора Джекила и мистера Хайда воспитывают индивидуально? Сарказм, конечно.

Странная это какая-то психиатрия, где лечение подменяется психологическими тренингами и юридическим сопровождением. Подобное применимо в исправительных учреждениях при подготовке осуждённого к освобождению, но не уверен, что так нужно делать в специализированном медицинском учреждении, главной задачей которого всегда было вернуть человеку здоровье.

Однако в региональном минздраве уверены, что все делается правильно. Ведь сегодня «бехтеревка» не больница, а Центр психиатрии. И это не просто изменение названия.

«Переименование связано с переходом медицинского учреждения к современной концепции развития психиатрической помощи населению и акцентом на дестигматизацию людей, страдающих психическими расстройствами», - дали ответ в областном ведомстве на запрос «Вятского края».

Но что скрывается за этими наукообразными фразами? В чем разница между клиниче­ской больницей и медицинским Центром? И где вообще, кроме Кировской области, провели подобный эксперимент?

Всё ради денег?

Найти, где еще в России пошли на такую оптимизацию психиатрической службы, к сожалению, не удалось. Зато есть репортаж британской радиостанции ВВС о реорганизации психиатрической службы в Грузии.

Если прочитать его до конца, то становится очевидной идентичность аргументации вятских медицинских чиновников и грузинских правозащитников о необходимости замены стационарного лечения периодическим обследованием, амбулаторными процедурами и психологическими тренингами.

«Длительное пребывание в закрытых психиатрических учреждениях не только не способствует выздоровлению, но и приводит к потере навыков независимой жизни», - говорят специалисты, которых цитирует русская служба ВВС.

«Абсолютное большинство людей с психическими расстройствами могут нормально жить в обществе при условии наличия необходимых сервисов. В стационары они должны попадать только в случае обострения на недолгое время до стабилизации их состояния», - приводит ВВС слова Мананы Шарашидзе, председателя управления Ассоциации психического здоровья Грузии, которая добивается реформирования психиатрической службы в Грузии еще с 1990-х годов.

Нужно сказать, что правозащитная риторика очень часто используется нашими западными «партнерами» для оправдания необходимости реформ. Вот только она идет на экспорт, но не применяется внутри тех стран, которые громче всех говорят о правах человека, в том числе больных с психиатрическими диагнозами. Так, например, согласно ежегодному отчету главного врача Великобритании, доля психических заболеваний среди всех болезней в данной стране составляет 28 процентов…, при этом около 75 процентов лиц, страдающих психическими заболеваниями, в Англии не получают никакого лечения. Это приводит к ранней смертности данных лиц, снижая продолжительность их жизни в среднем на 15 - 20 лет.

А ведь психиатрическая служба Британии считается одной из лучших. И там создано достаточное количество сервисов для сопровождения психических больных. Вот только ни у нас, ни в Грузии их нет. Их еще нужно создавать, чтобы система работала.

Но для наших «оптимизаторов» здравоохранения всё это, видимо, не имеет значения. Их слова о «переходе к современной концепции развития психиатрической помощи», скорее всего, только маскируют истинные намерения. И намерения эти, как нам кажется, к гуманизму никакого отношения не имеют.

До последнего времени психиатрическая больница им. Бехтерева оставалась, пожалуй, единственной организацией, которая финансировалась напрямую из бюджета, а не через региональное подразделение ФОМС. И затраты там были немаленькие (если учесть количество отделений, которые существовали до 2018 года, и штат работников). Поэтому, как и во времена Марии Гайдар, нынешние «оптимизаторы», скорее всего, озаботились финансовой стороной дела.

И если сегодня зайти в расположенный в Ганино больничный городок, который раньше занимала «бехтеревка», то можно убедиться: нынешний Центр психиатрии легко помещается всего лишь в одном здании, что, безусловно, сокращает расходы медорганизации, но вряд ли способствует повышению качества лечения пациентов.

Сергей СМОЛИН.