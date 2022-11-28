Облагодетельствовали. В Кировской области малому бизнесу снизили налоговые ставки

«Снять неподъёмное налоговое бремя с малого бизнеса!» Под таким лозунгом начала свою работу в обновлённом составе Законодательного собрания фракция «Справедливая Россия». И оказалась услышанной. Её поддержали и «жириновцы», и единороссы. Не случайно на последнем пленарном заседании, которое состоялось 18 ноября, единогласно был принят пакет налоговых льгот для предпринимателей. Даже Сергей Мамаев, возглавляющий в областном парламенте фракцию КПРФ, отстаивающую, как декларируется, интересы трудящихся (к которым причислить бизнесменов совсем нельзя), поднял руку «за».

Сколько здесь популизма, а сколько реальной озабоченности судьбой тех, кто начинает или уже начал «свое дело», - тема для отдельного обсуждения. Но, что важнее, - услышать ответ на вопрос: как скажутся налоговые льготы для предпринимателей на состоянии областной экономики? Проголосовавшие за преференции уверены, что положительно. Но так ли это?

Если вы, читатель, хотите это узнать, то приготовьтесь, что будет немало цифр, без которых, увы, в таком серьезном вопросе никак не обойтись.

Льготы приняты…

Льготные налоговые ставки начнут действовать с нового, 2023 года. Они коснутся не только малого, но и среднего бизнеса, ранее применявшего ЕНВД (единый налог на вменённый доход) или иные системы налогообложения.

- Этим законопроектом мы преследуем две цели, - отметил заместитель председателя правительства Кировской области Михаил Сандалов. - Первая - поддержать бизнес-сообщества. Вторая - сохранить и развивать налогооблагаемую базу за счёт привлечения и возвращения бизнеса на территорию региона.

Помимо заявленных целей, в систему преференций для бизнеса вводится компонент повышения заработной платы наемных работников. За это ратует губернатор области Александр Соколов.

Будет приниматься во внимание и численность персонала малых предприятий.

В итоге льготное налогообложение областного предпринимательства выглядит следующим образом:

- для бизнеса, применявшего ЕНВД, в том числе с другими системами налогообложения: 3% с доходов и 7,5% - доходы за минусом расходов с учетом наличия не менее трех наемных работников. 1% - с доходов и 5% - доходы за минусом расходов при условии наличия не менее трех наемных работников и размера среднемесячной заработной платы на одного работника не менее 1,75 минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году, два МРОТ в 2024-м, 2,5 МРОТ в 2025-м;

- для социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций и ИП, осуществляющих деятельность по демонстрации кинофильмов, производству изделий народных художественных промыслов, розничной торговле сувенирами и изделиями промыслов: 1% - с доходов и 5% - доходы минус расходы;

- для бизнеса, который относится к «невосстановившимся» сферам (туристические агентства и предприятия сферы туризма; гостиницы и места временного проживания; санаторно-курортные организации; организации в области искусства, развлечений, творчества, спорта

и отдыха; научно-исследо­вательские разработки; дош­кольное образование; допол­нительное образование детей и взрослых, розничная торговля обувью и изделиями из меха): 3% - с доходов и 7,5% - с доходов за минусом расходов;

- для предприятий по предоставлению продуктов питания и напитков: 3% - с доходов и 7,5% - доходы минус расходы при условии не менее трёх наемных работников;

- предприятия обрабаты­вающих производств: 3% - с дохода и 7,5% с доходов за минусом расходов при наличии не менее трёх наемных работников и среднемесячной заработной платы на одного работника не менее двух МРОТ; 1% - с дохода и 5% - с доходов за минусом расходов при наличии не менее трёх наемных работников и среднемесячной заработной платы не менее трёх МРОТ.

Вкупе с введенным в России мораторием на проверки бизнеса такая помощь позволит существенно снизить налоговое давление на предпринимателей. И это вызвало восторженную реакцию со стороны инициаторов такого шага - фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании.

- Выражаю благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову за принятый закон, - сказал депутат от эсеров Константин Русских. - Хочу отметить, что начался конструктивный диалог между бизнесом и властью. И этот законопроект - его результат. Я надеюсь, что этот диалог продолжится.

Кстати, на этом же пленарном заседании областные депутаты поддержали и другую инициативу, которая была выдвинута губернатором области, - по сохранению пониженных налоговых ставок на имущество для торгово-офисных объектов на 2023 год в размере полутора процентов. Лишь в 2024 и 2025 годах она будет подниматься на 0,1% и составит 1,6 и 1,7% соответственно.

…Отдача будет?

Совсем недавно «Вятский край» уже писал (в статье о новом областном бюджете - «Бюджет больших обещаний»), что, будут ли понижены налоговые ставки для малого и среднего бизнеса или нет, на доходах бюджета это скажется не сильно. Но кто-то, может быть, не поверил этому. Для убедительности предлагаю посмотреть на место МСП (малого и среднего предпринимательства) в структуре областной экономики. Посмотреть с цифрами в руках, как говорится.

О положении предпринимателей в Кировской области в первом полугодии 2022 года говорят данные, которые приводит Кировстат.

В этом году число МСП продолжает снижаться. За полгода их количество (по данным налоговой службы) сократилось почти на тысячу и составило по итогам полугодия чуть больше 43 с половиной тысяч (из которых как ИП числилось почти 27 тысяч). Большую часть этого числа составляют обрабатывающие предприятия и предприятия торговли.

Уменьшилось в первом полугодии и количество занятых на предприятиях МСП. Их число было 44,7 тысячи человек, что на три процента меньше показателя годичной давности. И здесь важно помнить, что общее число работающих в Кировской области составляет почти 340 тысяч.

Кстати, зарплата у рабо­тающих на мелкого частника ниже, чем в среднем по области. В первом полугодии она составляла 34 тысячи рублей, что на 12% ниже средней. Хотя, нужно отдать должное, за прошедший года она всё же выросла на 17%, то есть примерно на уровень инфляции, которая, по официальным прогнозам стати­стического ведомства, составит по итогам 2022 года 12,63% (а все мы давно знаем, сколь лукава эта цифра).

Оборот малых предприятий за полгода вырос на 14% в стоимостном выражении, так что свой вклад в инфляционные процессы МСП уже внесли.

Не буду далее утомлять читателей цифрами. Да в этом больше и нет нужды. Приведенные данные свидетельствуют о том, что ни по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), ни по налогу на прибыль, то есть по основным налогам, из которых формируется областной бюджет, малое предпринимательство не идет ни в какое сравнение с крупными предприятиями, работающими в нашей области. Даже в совокупности доходов от них «с гулькин нос». А потому, будут они платить налоги в размере условных трех рублей или рубля, имеет значение лишь для самих предпринимателей да тех, кто на них работает. Но это не заметят ни областной бюджет, ни граждане, которые живут в Кировской области.

Дорога в обе стороны

Почему же столько внимания уделяется налогам на малый бизнес? Почему столько копий вокруг этого сломано?

Вообще-то, ответ на этот вопрос достаточно прост. Повышенное внимание к предпринимательству - федеральный тренд. И он сформировался уже давно. Задолго до всяких там западных санкций.

Ставка на развитие предпринимательской инициативы появилась еще в конце 80-х годов прошлого века. И тогда ответом было появление первых кооперативов. А уж с развалом Союза предприниматели вообще стали главным действующим лицом. Челноки и ларёчники тащили экономику, поскольку крупные предприятия остановились и не могли приспособиться к рыночной анархии.

Я хорошо помню бизнесменов той поры. Им слово «налоги» было незнакомо. А на тех, кто их всё же платил, смотрели как на последних лохов.

«Купил за копейку - продал за рубль или десять» - таким был главный принцип бизнесменов из 90-х. Зачем что-то производить, если всё, чего не хватает, можно купить?

Так и сформировался класс налоговых нигилистов, которые уже в нулевые начали вопить: «Перестаньте кошмарить бизнес!» И чем больше порядка становилось в налоговой сфере, тем громче звучали эти крики.

Пока мы шли по пути построения экономики услуг, к ним прислушивались. Но сейчас, когда пришло отрезвление и стало понятно, что реальный, производительный сектор экономики важнее виртуального финансово-биржевого, поддерживать начинают тех, кто может что-то полезное делать своими руками (как беспилотники для армии, например).

У нас же в области, если посмотреть на те сектора экономики, в которых предпринимательство получит налоговые преференции, ставка делается на сферу услуг и торговли, а не на производственников. Просто вернитесь к началу статьи и перечитайте, кому их предоставляют.

Впрочем, всё вышенаписанное не означает, что малый бизнес не нужен и что его не нужно поддерживать. Нужно. Но это, как любил в свое время выражаться экс-губернатор Никита Белых, должна быть «дорога с двусторонним движением».

Современным предпринимателям не худо бы помнить, что бизнес - это сфера риска, а не только источник для набивания своего кармана. Если ты взялся за дело, то неси за него ответственность, в том числе и за тех людей, что на тебя работают. Плати налоги честно, а не придумывай способ, чтобы их обойти. Оплачивай наёмный труд как должно, а не раздавай зар­платы в конвертах. Да и размер зарплат не должен быть настолько мизерным, что человеку даже на еду не хватает. А если ты на такое не способен, то и заикаться не смей о каких-то льготах, поддержке и прочем.

И еще одно маленькое замечание. Всем, особенно молодежи, нужно понимать, что заниматься бизнесом может далеко не каждый. Не верьте тем, кто декларирует обратное. Практика уже показала, что среди тех, кто начал свое дело, уже в первый год от­сеивается чуть ли не половина, а до пятилетнего срока вообще доживают единицы.

Иван Трофимов.