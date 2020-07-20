Обиженные и оскорблённые. Чиновницы из администрации г. Кирова требуют извинений от депутата

На фото: Лариса Копысова и Ирина Рубцова

В городской власти Кирова разгорается скандал. После выступления депутата Альберта Бикалюка на очередном заседании городской думы на него обиделась заместитель главы администрации областного центра Лариса Копысова, курирующая социальный блок.

В своем обращении к главе города Елене Ковалёвой чиновница требует, чтобы оценку слов депутата дала думская комиссия по этике.

Ранее подобную жалобу написала руководитель городского управления градостроительства и архитектуры Ирина Рубцова.

«Соцблок покрывает воровство»

Что же такого обидного сказал городской депутат? Что так задело чиновницу? Судя по тексту его выступления, Бикалюк «америку не открыл». Он говорил о вещах давно известных («Вятский край» также в свое время писал об этом).

- В мае на Комбинате продовольствия и социального питания, который осуществляет поставки питания в школы и детские сады и к качеству продукции которого были массовые претензии родителей, был назначен новый директор, - начал свою речь Альберт Александрович. - Практически через две-три недели после этого выяснилось, что цены на ряд закупаемой продукции при его предшественнике были завышены в разы. Так, огурцы вдруг подешевели со 136 рублей до 64, помидоры - со 148 до 105 рублей. Падение в два и полтора раза. Притом что зимой огурцы и вовсе закупались почти по 200 рублей за килограмм. Во-вторых, прокурорская проверка показала, что были пресечены факты использования для детского питания продуктов с истекшим сроком годности, это же касается и районов области. В-третьих, многомиллионные нарушения были обнаружены контрольно-счетной палатой города. Затраты на детодень были ниже, чем это предписывает норма, по ряду продуктов цены были завышены аж почти на 80 процентов от реальных, за 2015 - 2016 годы недонаправлено 27 миллионов родительских денег на питание. Вы хотите сказать, что руководство соцблока не знало об этом?

По версии депутата, косвенно подтверждают факт хищений и отказные материалы в возбуждении уголовных дел.

- Я очень рекомендую вам, Дмитрий Валерьевич, - сказал он, обращаясь к новому главе городской администрации Дмитрию Осипову, - ознакомиться с отказными материалами правоохранительных органов по поводу того, как уходят продукты питания с комбината. Тонна картошки не так давно была вывезена на частной машине - есть отказной материал. После этого так же на частной машине было вывезено еще 120 килограммов картофеля - есть отказной материал из-за незначительности. Это говорит о том, что полная бесконтрольность на комбинате, прошу навести порядок. Дети должны получать здоровое, качественное питание в полном объеме, а не так, как сейчас. Это стыд какой-то.

Бикалюк предложил создать наблюдательный совет при комбинате, в который могли бы войти как сами депутаты, так и родители, чьи дети посещают городские образовательные

учреждения, и сотрудники правоохранительных органов. И нужно отметить, что Дмитрий Осипов поддержал эту идею.

А вот Лариса Копысова услышала и другие слова, которые произнес Альберт Бикалюк: «Соцблок покрывает воровство продуктов у детей». Они, по версии чиновницы, также прозвучали в ходе выступления депутата. Именно эти слова заставили ее написать обращение в гордуму.

Признать ошибки и покаяться?

То, что Бикалюк обнародовал неприглядные факты о деятельности подопечных Ларисы Копысовой, она посчитала нарушением депутатской этики.

«Я являюсь заместителем главы администрации города Кирова по социальным вопросам… Курирую работу подведомственных муниципальных учреждений, - подчеркивает свою значимость в письме к главе Кирова чиновница. - Сказанные депутатом слова были восприняты мной как обвинение меня лично и моих подчиненных в укрывательстве преступлений».

Все это, по мнению замглавы администрации, затрагивает ее честь, достоинство и деловую репутацию как должностного лица, а также честь, достоинство и деловую репутацию иных должностных лиц, занимающих в курируемой ею сфере руководящие должности.

Но странным образом она не идет в суд и не подает соответствующий иск, а требует рассмотрения ее обид на думской комиссии.

«Депутат обязан публично признать некорректность или (и) недостоверность своих высказываний, принести извинение мне и всем руководителям социального блока, о котором он говорил и чьи честь, достоинство и деловая репутация были затронуты», - предлагает Копысова.

При этом, по ее словам, Бикалюк должен привести «факты совершения преступлений в виде воровства продуктов у детей, факты укрывательства данных преступлений кем-либо». Как будто публичного скандала с закупкой некачественного молока и мяса, который не только прозвучал на всю область, но и был опубликован в федеральных СМИ, ей не достаточно?

Может быть, Лариса Анатольевна эту часть выступления Бикалюка пропустила и не помнит, как сама же, игнорируя требования санитарной безопасности, в своей великолепной шубе ходила по цехам комбината и проверяла его работу? Эта шуба была предметом бурного обсуждения в региональных СМИ и соцсетях, и забыть об этом чиновница не могла. Или всё же смогла?

А может быть, вместо того, чтобы обижаться на депутата и писать свое письмо, ей стоило признать

недоработки и упущения, а также сказать, что соцблок самостоятельно их исправил?

На Бога надейся, а сам не плошай

Впрочем, поведение заместителя главы администрации города по социальной сфере, отказывающейся признать свои ошибки, находится в тренде политики, которую проводят ее коллеги из социального блока правительства области. Там также не любят говорить о собственных недостатках.

А эпопея с назначением Ларисы Копысовой на её нынешнюю должность наводит на мысль о том, что такое совпадение не случайно. И если вдруг кто-то не помнит или не знает, как эта чиновница попала в свое кресло, то стоит вкратце рассказать об этом. Тем более что история вышла занимательная.

Думаю, все помнят, как с приходом в 2016 году к руководству регионом Игоря Васильева начал меняться состав правительства. Практически все заместители губернатора и министры, которые работали с Никитой Белых, в 2016 - 2017 годах потеряли свои должности.

Спустя какое-то время произошла смена городского руководства. На место Владимира Быкова заступила Елена Ковалёва, а в кресло сити-менеджера сел Илья Шульгин (которого многие называли ставленником нового губернатора). Последний также начал перекраивать подчиненный ему аппарат.

В результате вакантным оказалось место заместителя главы администрации по социальным вопросам. В апреле 2018 года Шульгин на заседании думской комиссии представил кандидата на этот пост - Александра Измайлова, который до октября 2016 года был министром образования области. И депутаты дали согласие на это назначение.

Но не прошло и месяца, а планы Шульгина резко поменялись. Уже в конце апреля 2018 года он отзывает свое предложение о назначении его замом Александра Измайлова и рекомендует вместо него назначить бывшего проректора по воспитательной и социальной работе Кировского государственного медицинского университета Ларису Копысову. На майском заседании гордумы ее утверждают на эту должность.

Всё бы ничего, если бы ранее при обсуждении кандидатуры Александра Измайлова в его поддержку не выступала сама Лариса Копысова, которая на тот момент возглавляла депутатскую комиссию. В своем выступлении она особенно налегала на профессиональные качества кандидата.

- Он высокопрофессиональный, порядочный, интеллигентный, грамотный человек, - убеждала она своих коллег-депутатов. - Он хорошо знает сферу образования.

Такая резкая смена курса вызвала много разговоров как в кулуарах городского парламента, так и в среде людей, интересующихся региональной политикой. Некоторые объясняли это тем давлением, которое было оказано на сити-менеджера из «серого дома». В частности, говорилось, что Копысова - это человек Дмитрия Курдюмова, который в то время, будучи заместителем председателя правительства области, курирующим социальный блок, уже «вошел в силу». И основания для таких предположений были: Лариса Александровна с 2007 по 2018 год работала в медуниверситете и была человеком, связанным с медициной. Да и назначение ее ректором Института развития образования Кировской области накануне назначения в горадминистрацию не могло произойти без согласия на то Дмитрия Курдюмова.

Если принять все это во внимание, то реакция Ларисы Анатольевны на критику со стороны Альберта Бикалюка вполне закономерна. Новый мэр Дмитрий Осипов может и не прислушаться к «рекомендациям» из социального блока правительства области по «защите чести, достоинства и деловой репутации» городской чиновницы. А тогда, как написано в знаменитой книге, «спасение утопающих - дело рук самих утопающих».

В хорошей компании

Если уж Бикалюк в своих выступлениях «америку не открыл», то и Лариса Копысова в своих сетованиях на депутата также не была первопроходцем. До нее эту дорогу проторила руководитель (в ближайшее время с приставкой «бывший») городского управления градостроительства и архитектуры Ирина Рубцова.

В середине июня она написала заявление «по собственному желанию» и с 1 июля находится в отпуске, после которого к исполнению обязанностей не вернется.

Еще до этого на заседании городской думы все тот же Альберт Бикалюк обвинил чиновницу в причастности к махинациям с землей в парке Победы.

- Архитектор Рубцова придумала схематоз с продажей парка Победы на 150 миллионов рублей, сама признала это в суде. До сих пор руководит, - удивлялся тогда депутат.

Напомним, речь шла о земельном участке, который фигурирует в уголовном деле предпринимателя Леонида Яфаркина и который стал предметом рассмотрения в суде. Его продажа за 338 тысяч рублей Кировскому заводу охотничьего и рыболовного снаряжения, которым владел Яфаркин, произошла в 2015 году. Позже полученный участок компания продала по частям за сумму более чем 126 млн. рублей при его реальной рыночной стоимости не менее 165 млн.

Уже в 2019 году Рубцова была допрошена как свидетель по этому делу. На суде она дала показания, раскрывающие схему, благодаря которой муниципальная земля стала частной, и рассказала о своем участии в ее разработке. О ее роли говорил и другой свидетель - экс-глава департамента муниципальной собственности города Кирова Наталья Мамедова.

Исходя из свидетельских показаний, роль и участие в истории с парком Победы Ирины Рубцовой выглядит неоднозначно. Собственно, об этом и сказал депутат Бикалюк.

Однако чиновница посчитала, что ее оболгали.

«В отношении меня не возбуждено уголовных дел, мне не предъявлено обвинения в организации какого-либо преступления, - написала она в своем обращении. - Считаю, что указанным выступлением были затронуты моя честь, достоинство и деловая репутация как должностного лица…»

По ее словам, Бикалюк «обязан предоставить доказательства достоверности своих слов либо публично признать некорректность и недостоверность своих высказываний, принести извинения».

Сергей СМОЛИН.

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