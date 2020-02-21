Обещают управиться к сентябрю. Ваше мнение!

Фото: kirovreg.ru

18 февраля депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об обеспечении учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Его реализация начнётся с 1 сентября 2020 года.

По заверениям регионального правительства, сейчас проводится серьёзная работа по приведению всех школьных столовых в техническую готовность. Вопрос находится на личном контроле первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова.

В настоящее время министерство образования анализирует информацию по состоянию пищеблоков в школах всех районов и стоимости питания в каждой школе. Что касается малых школ, где нет столовых, вопрос будет прорабатываться по каждому объекту индивидуально.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Насколько реально организовать горячее питание во всех школах области к 1 сентября 2020 года?

- Реально, если на эти цели в регион поступят значительные федеральные деньги

- Невозможно. В некоторых малокомплектных сельских школах нет даже канализации

- Как обычно, сделают «для отчета», а через месяц всё перестанет работать

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем результаты прошлого опроса.

Фото: newsler.ru

Любая сфера общественной жизни нуждается в грамотных управленцах, уверены представители власти. Чтобы выявить молодых и амбициозных кандидатов на ответственные должности, проводится открытый конкурс «Лидеры России». В этом году 12 представителей Кировской области стали участниками полуфинала конкурса в ПФО. Всего от Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок.

По итогам конкурсного отбора будут выявлены 300 участников, которые получат приглашение на суперфинал конкурса «Лидеры России» в Сочи, а также грант в размере 1 млн. рублей на обучение по лучшим программам повышения квалификации.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Федеральный конкурс «Лидеры России» – это:

- очередная PR-кампания власти - 21 голос (52,5%)

- действующий социальный лифт - 1 голос (2,5%)

- непонятные для народа игры - 18 голосов (45,0%)

Интервью с полуфиналистом «Лидеров России» читайте в субботнем номере газеты.