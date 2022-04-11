Обещанного ждут уже не три года. Газпром не смог объяснить низкие темпы газификации Кировской области

Так уж совпало, что генеральному директору АО «Газпром газораспределение Киров» и ООО «Газ­пром межрегионгаз Киров» Александру Чиликину на минувшей неделе в один и тот же день пришлось дважды рассказывать о том, как продвигается в нашей обла­сти газификация. Первый раз - на площадке Центра управления регионом, второй - в Общест­венной палате Киров­ской области (ОПКО).

Вопросов по ее темпам у населения и общественников, как стало ясно из поступавших к Александру Чиликину обращений, есть немало. И нельзя сказать, что ему удалось полностью на все из них ответить. Но, что печальнее всего, ему не удалось объяснить, почему газификация Кировской области составляет всего 49 процентов и по этому показателю регион занимает последнее место в Приволжском федеральном округе. О чём же сказал и о чём не сказал руководитель областного Газпрома?

Почему не впечатляют цифры

Газпромовец Александр Чиликин в обоих своих вы­ступлениях назвал региональную программу по газификации Кировской области «масштабной». Из чего это следует?

Сегодня принята и реализуется программа на 2021 - 2025 годы. Она разработана со­вместными усилиями Газпрома и правительства Кировской области. Не реже чем раз в год производится ее актуализация.

- В соответствии с программой планируется построить 1426 километров межпоселковых и распределительных газопроводов, будет газифицировано 93 населенных пункта, переведено на газ 59 котельных, газ придет в 15 тысяч 760 домохозяйств, - назвал цифры Александр Чиликин.

В 2021 году, в первый год действия программы, были завершены проектные работы для строительства 12 межпоселковых газопроводов протяженностью порядка 136 км (в Слободском, Белохолуницком, Зуевском, Кирово-Чепецком, Нолинском и Нем­ском районах) и распреде­лительного газопровода в г. Котельнич протяженностью 42,5 км. Сейчас проектируется 12 межпоселковых газопроводов протяженностью около 150 км (в Немском, Уржум­ском, Слободском, Юрьян­ском, Оричевском, Омутнинском, Сунском, Кумёнском и Белохолуницком районах). В прошлом году было построено 11 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 65,6 км, а также распределительный газопровод в г. Слободском - 74,7 км. Газ пришел в 14 населенных пунктов Кировской области.

Объем инвестиций только со стороны Газпрома составляет более четырёх миллиардов рублей.

В 2021 году, по словам Чиликина, Газпром уже вложил в газификацию области два миллиарда рублей, в этом - планирует потратить около миллиарда, в 2023-м - 725 миллионов, в 2024-м - 410 миллионов, а в 2025-м - всего 65 миллионов.

Суммы в целом немалые. Однако нельзя не заметить, что инвестиционная программа Газпрома на ближайшую пятилетку имеет тенденцию к сворачиванию. Год от года инвестиции уменьшаются с двух миллиардов рублей до 65 миллионов. И это вызывает законный вопрос.

Вот только объяснить негативную тенденцию Александр Чиликин не смог. Он лишь сослался на то, что при ежегодной актуализации программы в нее вносятся изменения и возможно увеличение сумм. Но будет ли такое изменение кардинальным, в разы, так и осталось неясным.

А ситуация как раз требует кардинальных решений. Несмотря на названные цифры, стоит лишь взглянуть на карту, которую продемонстрировал представитель Газпрома, - и оптимизм пропадает сразу. Вся северная, западная, и юго-западная территории области светятся «белым пятном». О планах их освоения данных нет. О них гендиректор местных «дочек» Газ­прома не упоминал. А отсутствие таких планов свидетельствует о том, что область еще долго будет занимать послед­нее место в ПФО (а возможно, и в России).

Ждали полвека, подождут ещё

Несколько человек задали Александру Чиликину закономерный вопрос: а когда газ придет в Тужу, Советск, Пижанку и Яранск? Это районы, где вопреки всему всё ещё сохраняется перерабатывающая и легкая промышленность и она умудряется быть конкурентной даже без газа (хотя это ей дорого стоит).

Могу сказать о Советске, так как сам уроженец этого города. Газификацию Совет­ского рай­она начали обещать еще полвека назад. Много местных политиканов сделали себе на таких обещаниях карьеру (последним был первый секретарь обкома КПРФ Сергей Мамаев, который обещал протянуть газопровод до своего родного села Кичма). Но, кроме слов, население до сих пор не видит никаких шагов.

Несмотря на это, в городе продолжают работать птицефабрика, перчаточная фабрика, фирма «Сладкая Слобода» (ее продукция известна далеко за пределами Кировской области), мясокомбинат. Не дождалась прихода голубого топлива фабрика «Валенки», ее продукция не смогла выдержать конкуренцию с другими производителями. Сдерживается отсутствием дешевого топлива и развитие других производств. А главное - жители его ждут с нетерпением. Но, видим, ждать им предстоит ещё полвека.

На прямой вопрос о газификации юго-западных районов области Александр Чиликин ответить не смог.

- Вопрос об их газификации будет решаться после окончания корректировки генеральной схемы газоснабжения и газификации Кировской области (второй-третий квартал 2022 года) и внесения изменений в программу газификации региона со стороны правительства области на основании новой генеральной схемы, - сказал он.

Также он сообщил, что изменилась концепция запитки этих территорий голубым топливом. Сегодня предполагается, что более выгодно тянуть туда газопровод от Лебяжья.

И тут стоит напомнить о том, что эти концепции меняются уже не первый раз. Ранее предлагалось много разных вариантов. Последний - тянуть трубу из Марий Эл. Но дальше проектов процесс так и не пошел.

К большому сожалению, можно констатировать, что нет у Газпрома планов и относительно западных районов - Даровского, Шабалинского, Свечинского. Там потребность в газе не меньше. И в быту, и в промышленности, и в сельском хозяйстве.

Да и весь север области, что на западе, что на востоке, от перевода предприятий и домохозяйств на голубое топливо не отказывается. Но и до них пока Газпрому дела нет.

Автобусы есть, газа нет

Напомнили Александру Чиликину также и о других проектах, о которых Газпром успел основательно подзабыть. Причём сделал это член Общественной палаты и вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Леонид Перминов. Он назвал два таковых. Во-первых, строительство заводов по разжижению газа в районах, куда газопровод нецелесообразно (по разным причинам) тянуть, и, во-вторых, развитие сети заправок газомоторным топливом.

Напоминание об этих проектах является крайне интересным, так как их начинали активно пиарить еще во времена губернаторства Никиты Белых, то есть, как минимум, пять лет назад. Однако до сих пор по ним либо ничего не сделано (как в случае с мини-заводами по разжижению газа), либо сделано крайне мало (в том, что касается заправок).

Мини-заводы по разжижению газа, по словам Алексан­дра Чиликина, были бы выходом из ситуации для районов, куда тянуть газопровод дорого. Но и сами такие заводы не дёшевы. К тому же их оку­паемость будет сдерживаться, как посчитали в Газпроме, отсутствием достаточного количества платёжеспособных потребителей.

Но вот ситуацию с газовыми заправками так легко не объяснишь. Почему за столько лет перехода транспорта, в особенности общественного, на газомоторное топливо «дочка» Газпрома построила только две заправки: одну - в Кирове, другую - в Советске? На фоне того, что кировский муниципалитет планирует в ближайшее время приобрести еще 80 новых автобусов на газе, ситуация, можно сказать, критическая.

Выступавший в ОПКО Александр Чиликин к ООО «Газпром газомоторное топливо» отношения не имеет. И это - факт. Спрашивать с него за это вроде бы и нельзя. Однако он не только газпромов­ский менеджер, но и руководитель кировского городского отделения партии «Единая Россия». И в этом его качестве вопрос дефицита заправочных станций должен его волновать, но… как оказалось, волнует не очень. По словам Чиликина, выходом может стать развитие частных заправок, а Газпром со своей стороны будет им помогать.

Таким образом, ответ на вопрос, войдет ли частный бизнес на рынок торговли газомоторным топливом или нет, остается открытым. Нам опять предлагают ждать. Будем надеяться, что не полвека.

Мысли вслух

В заключение хотелось бы высказать несколько общих выводов о работе Газпрома. В условиях западных санкций госкорпорация могла бы ускорить газификацию регионов, развивая внутренний рынок. Однако пока мы этого не видим. Это - во-первых.

А во-вторых, бесконтрольное разбазаривание запасов российского газа (в том числе путем продажи его недружественным России странам) пора бы и прекратить. В противном случае что мы оставим нашим внукам?

Иван ТРОФИМОВ.