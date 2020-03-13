Обязанность или контракт? Ваше мнение!

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Госдума и Совет Федерации уже утвердили список поправок в Конституцию, «за» или «против» которые граждане России проголосуют 22 апреля. В этот список не вошло огромное число предложений, направленных политическими партиями и общественными организациями. В частности, партия «Яблоко» предлагала комплектовать вооруженные силы страны «путем добровольного поступления граждан РФ на военную службу», а призыв в армию в мирное время — отменить.

Несмотря на предложения «Яблока», статья 59 Конституции РФ по-прежнему гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с федеральным законом».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Должна ли Российская Армия стать полностью контрактной?

- Да, призывник за год не успевает освоить военную специальность

- Нет, отслужившие в армии формируют мобилизационный резерв

- В армии должны быть и контрактники-специалисты, и призывники

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Активисты проекта «Просрочка Патруль» (ранее «Хрюши Против») четвертый год дебоширят в продуктовых магазинах Кирова.

Пройдя в торговый зал, они ищут товары с истекшим сроком хранения, складывают их горами в тележки и начинают скандалить не в кабинете заведующей магазином, а у касс, мешая другим покупателям. При этом активисты снимают всё на камеру, а потом выкладывают ролики в интернет.

Как утверждает руководитель проекта «Просрочка Патруль Киров» Алекс Благоденский, они занимаются «защитой конституционных прав граждан города и области».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Имеют ли право активисты проекта «Просрочка патруль» контролировать соблюдение сроков годности товаров в магазинах?

- Да, у них те же права, что и у остальных покупателей – 7 голосов (16,7%)

- Да, но не устраивая скандалов и без съемки видео – 16 голосов (38,1%)

- Нет, этим должны заниматься контролирующие органы – 19 голосов (45,2%)

Статью «Кальмары… в снегу» читайте в субботнем номере «Вятского края».