Объявленная в 1919 году ликвидация безграмотности остается актуальной для депутата-коммуниста Вотинцева

Фото: kprf43.ru

В связи с пандемией коронавируса политическая жизнь в регионе как будто бы замерла. По крайней мере, режим самоизоляции предполагает отказ от проведения публичных и массовых общественно-политических мероприятий. Но не все с этим согласны. Взять, к примеру, лидеров кировских коммунистов, для которых карантин - не помеха, если речь идет об удовлетворении их личных амбиций.

«Красный флешмоб*»

30 марта, в первый день объявленной президентом страны нерабочей недели, у здания, в котором размещается редакция нашей газеты, прошел пикет «Против клеветы в СМИ». В нем приняли участие члены бюро Кировского обкома КПРФ Алексей Вотинцев (по совместительству депутат Кировской городской думы) и Михаил Кремлёв. Заметим, что все сотрудники редакции, так же как и остальные законопослушные граждане Российской Федерации, в этот день оставались дома, пустовали все соседние офисные здания на улице Спасской, были закрыты предприятия общественного питания, почтамт и даже суд. Зачем указанные два «члена бюро» пришли манифестировать на безлюдную улицу, к пустующему зданию - понять под силу, наверное, лишь им и тем, кто их туда послал. Тем более что статья в «ВК», которая, как оказалось, и стала причиной пикета, была опубликована нами еще 6 марта! Чего почти месяц ждали Вотинцев с Кремлёвым - еще один вопрос без ответа.

Между тем на официальном сайте областного отделения партии сообщается: «Вот что организатор акции Алексей Вотинцев заявил о причинах проведения протестного пикета:

- Кировские коммунисты возмущены по поводу планов муниципальных властей снести танк Т-80Б, установленный на площади Победы города Советска. Памятный знак был установлен по инициативе первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева, бывшего тогда депутатом Госдумы. Этот танк-памятник даже успел принять участие в боевых действиях в Афганистане, а затем был подарен министром обороны Сергеем Шойгу жителям Советска по личной просьбе депутата Сергея Мамаева. Мемориал был торжественно открыт весной 2015 года накануне 70-летия Победы в качестве памятника воинам-землякам.

Теперь муниципальная едросовская власть заявляет, что установка танка была незаконной, и накануне 75-летия Победы готовится его снести. А издание «Вятский край» пишет, что якобы этот танк стрелял по Белому дому в 1993 году! Это неправда. Мы возмущены ложью и клеветой в СМИ. Лично у меня возникает чувство глубокого гнева, что из-за личной политической неприязни к Сергею Мамаеву власти хотят снести мемориал погибшим жителям Кировской области накануне 75-летия Победы».

Что на это сказать? Единственное, с чем мы согласны из озвученного депутатом Вотинцевым, - это то, что возмущены ложью и клеветой. Вот только ЕГО ложью и клеветой в НАШ адрес!

Интернет им в помощь

Начнем с того, что информация о танке-памятнике, на которую ссылается Вотинцев, не является редакционной статьей «Вятского края» и изначально была опубликована в межрайонной газете «Народный вестник Вятки», которая вот уже 15 лет издается в городе Советске. В ней автор пытался разобраться в ситуации, в частности выяснить планы местной администрации по поводу дальнейшей судьбы воинского мемориала, и излагается позиция определенной части жителей района по этому вопросу. Учитывая, что информация о «сносе памятника Великой Победе», вброшенная кировским обкомом КПРФ, вызвала широкий общественный резонанс, а правильнее будет сказать - открытое возмущение многих жителей области (не только сторонников и членов КПРФ), редакцией «ВК» было принято решение довести до своих читателей и другую точку зрения.

Оказалось, что в действительности речь идет не о сносе памятника, а о его перемещении (как вариант предлагается парк Воинской славы на улице Первомайской районного центра). Делается это в рамках реализации проекта благоустройства набережной и реконструкции парка Победы, средства на которые были получены в результате победы Советска в федеральном конкурсе («ВК» рассказывал об этом в номере за 27 марта в статье «Когда в товарищах согласье… есть»). При этом все работы будут проводиться уже после празднования 9 Мая. Не знать этого Вотинцев не может, однако вслед за своим партийным «начальником» - первым секретарем обкома Мамаевым - продолжает врать.

Далее. Вотинцев вслед за Мамаевым утверждает, что «танк-памятник даже успел принять участие в боевых действиях в Афганистане»! Если депутаты не любят книжки читать - интернет им в помощь: в справочнике об использовании бронетанковой техники в Афганистане (1979 - 1989 гг.) указано, что советскими войсками там применялись танки Т-55, Т-55А и Т-62.

Танки Т-80 начали поступать в войска в конце 1970-х годов, в первую очередь - в западные военные округа и зарубежные группы войск. Напряженный тепловой ресурс газовой турбины осложнял использование этих танков в жарких районах, поэтому в южные военные округа они не попали. На экспорт «восьмидесятки» не поставлялись и в составе Советской армии в боевых действиях участия не принимали.

Первый же факт боевого применения модификаций «восьмидесяток» состоялся в ходе октябрьских событий в Москве в 1993 году при обстреле здания Верховного Совета Российской Федерации. Кроме того, танки Т-80Б и Т-80БВ использовались Российской армией в ходе военной операции в Чечне в 1995 - 1996 годах.

Таковы официальные данные о танке Т-80 и его модификациях. Заметьте, мы пишем не о конкретном танке, стоящем сегодня в Советске, а о ТАКОМ танке, в то время как из выступления Вотинцева можно сделать обратный вывод. Зато по словам Вотинцева («Этот танк-памятник даже успел принять участие в боевых действиях в Афганистане») получается, что в Афгане воевал именно этот танк.

Заканчивая «танковую» тему, напомним читателям, что на башне танка, выпущенного в конце 1970-х, уже в наши дни подчиненные Сергея Мамаева написали: «За Родину! За Сталина!» Но при чем здесь Сталин? Уж скорее: «За Брежнева!», «За Андропова!» - и так далее, до Ельцина включительно…

Даёшь ликвидацию безграмотности!

Забавно, что в заголовке к сообщению о пикете 30 марта на сайте КПРФ написано: «Кировские коммунисты вышли на акцию против антисоветской политики «Вятского края». Интересно, Мамаев с Вотинцевым не знали или забыли, что система Советов была ликвидирована в России еще осенью 1993 года, стало быть, нельзя проводить политику против того, чего нет? И уж тем более глупо кого-то в этом обвинять.

Впрочем, о политической «подкованности» депутата Вотинцева, являющегося к тому же секретарем обкома КПРФ по идеологии, мы уже писали, и не раз. Чего стоят хотя бы его заявления о том, что КПРФ - сталинская партия, термин, который вообще отсутствует в программных документах этой партии. Писали мы и о многочисленных грамматических ошибках, которыми пестрят заявления, написанные Вотинцевым (по крайней мере, подписанные им) в правоохранительные органы на нашу газету и её главного редактора. Например, в одном из заявлений, направленных им в конце октября прошлого года в областное следственное управление, на полстранички текста обычным шрифтом приходится восемь орфографических и семь пунктуационных ошибок.

Плохо у Вотинцева обстоят дела и со способностью понимать прочитанный текст, и об этом мы также рассказывали. Напомним, в одном из заявлений, направленных в следком, прокуратуру и УМВД (всего их тогда было 33, по 11 в каждое ведомство), он пишет: «Таджибаев утверждает, что «Сергей Мамаев подарил своему фавориту Ефремову А.Е. уютную квартиру в кировской новостройке, а до этого спонсоры КПРФ оплачивали Ефремову А.Е. гостиницу в историческом центре Кирова». На самом деле в статье «ВК» было написано следующее: «Перебравшись в Киров, Ефремов некоторое время проживал в гостинице в историческом центре города, которую ему, по-видимому, оплачивали местные спонсоры КПРФ, а вскоре стал жить в уютной квартире в новостройке, предоставленной одной крупной строительной компанией». В целом ни одно из утверждений, приведенных Вотинцевым как прямая цитата из статьи «ВК», не соответствовало оригинальному тексту.

Интересно, что в одном из заявлений, поданных депутатом Вотинцевым на «Вятский край» (по поводу нашей публикации «И всё-таки Быков-12»), он среди прочего обвинил нас в том, что своими публикациями мы формируем у читателя в отношении представителя КПРФ негативное и откровенно клеветническое мнение как о безграмотном и некомпетентном человеке (кстати, это заявление Вотинцев также написал с ошибками). На этот раз мы ничего не «формируем», а вынуждены сделать вывод, что депутат Кировской городской думы Алексей Вотинцев, по нашему мнению, безграмотный человек, и выражаем удивление: может ли такой человек полноценно участвовать в законотворческом процессе на уровне областного центра?

Одним словом, программа массовой ликвидации безграмотности в Советской России (ликбез), объявленная декретом Совета народных комиссаров РСФСР под руководством В.И. Ленина в декабре 1919 года, спустя столетие вновь стала актуальна как никогда. Правда, сегодня это касается лишь отдельных «деятелей» коммунистического движения местного масштаба.

«Убийцы пенсионеров»?

Сразу оговоримся, к авторству этого термина - «убийцы пенсионеров» - мы не имеем никакого отношения. 4 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов призвал партию КПРФ принести извинения всем россиянам в связи с проведением митингов во время эпидемии коронавируса. По его словам, коммунисты не имели права рисковать жизнью и здоровьем людей ради политических интересов. «Это люди, которые не только собой не дорожат (это их право), но и являются потенциальными убийцами тех пенсионеров, которые поддались призывам прийти на митинг», - цитируют Милонова многочисленные федеральные СМИ.

Причиной такого высказывания депутата Госдумы стало то, что, несмотря на угрозу распространения пандемии коронавируса, КПРФ не отказалась от проведения массовых акций во второй половине марта. При этом основной аудиторией КПРФ являются люди старшего поколения, которые входят в группу риска. Если молодежь, как правило, легко переносит инфекцию, то старики болеют тяжело и нередко умирают.

К сожалению, как выясняется, в Кирове некоторые коммунистические «лидеры» также не прочь устроить какой-нибудь «красный флешмоб» во время карантина. Пикет у редакции «Вятского края» в первый день недели, объявленной президентом нерабочей, - по нашему мнению, событие из этого ряда. А впереди знаковая для всех коммунистов дата - 150-летие основателя Советского государства Владимира Ленина.

Патриарх Кирилл уже призвал православных верующих не ходить на Пасху в храмы, а ограничиться молитвой в условиях самоизоляции. А вот первый секретарь Кировского горкома КПРФ Марина Созонтова в своем видеообращении на официальном сайте регионального отделения 6 апреля заявила: «Какими бы ни были последствия этой эпидемии коронавируса, как будут ограничения или нет, но никого нельзя ограничить в день рождения Ленина 22 апреля прийти и возложить цветы, поклонившись нашему вождю».

Господа-товарищи, вы это серьезно? Вам действительно всё равно, какие будут последствия?

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. Как сообщили в администрации областного центра, пикет КПРФ у помещения нашей редакции 30 марта был согласован, поскольку официально карантин в Кировской области объявили с 31-го числа. При этом организаторы изначально заявляли, что под окна «Вятского края» в назначенный час выйдут аж семь протестующих коммунистов. Как мы уже знаем, пришли только двое. И те, по информации правоохранительных органов, представители которых вместе с сотрудниками горадминистрации контролировали соблюдение законности при проведении пикета, постояли перед пустым зданием несколько минут, сфотографировались (видимо, для отчета перед вышестоящими) и удалились. В результате ни один пожилой человек при проведении протестной акции КПРФ 30 марта от коронавируса не пострадал, чему редакция «ВК» искренне рада.