НВП возвращается в школу. Ваше мнение!

Российские военные предлагают вновь преподавать в школах начальную военную подготовку. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Тонкошкуров.

По его словам, вопрос целесообразности выделения НВП в отдельный предмет поручено проработать Минобрнауки вместе с Минобороны.

Со сходным предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов: «Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в российскую систему образования».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы поддерживаете возвращение военной подготовки в школу?

- Да, каждый должен быть готов защищать Родину

- Нет, в школе дети должны получать образование

- Да, но не отдельным предметом, а в рамках ОБЖ

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

В Кирове улицу, названную в честь революционера и первого председателя Вятского комитета РСДРП Василия Горбачёва, хотят переименовать в честь писателя и общественного деятеля Альберта Лиханова.

Сообщено о начале голосования горожан за это решение. Его результаты изучит совет по топонимии и обозначит свою позицию. Окончательное решение будут принимать депутаты гордумы, пояснили в мэрии.

Активисты Кировского отделения движения «Суть времени» отправили обращение в адрес министра культуры Кировской области, в котором призвали не поднимать этот вопрос сейчас.

«Большинство кировчан не поддерживают идею переименования улиц, - пишут они, - поэтому тема переименования регулярно «разминается» в периоды смены региональной власти». Кроме того, активисты проводят параллели с кампанией десоветизации, проводимой в бывших республиках Прибалтики и на Украине.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Поддерживаете ли вы идею переименования улиц?

- Да, в тех случаях, когда речь о таких людях как Лиханов – 5 голосов (13,5%)

- Нет, новые названия должны присваиваться новым улицам – 21 голос (56,8%)

- Лучше возвратить старым улицам их дореволюционные названия – 11 голосов (29,7%)

Статью «Зуд переименований» читайте в субботнем номере «Вятского края».