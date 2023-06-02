Нужны ли курсы сметчиков для руководителей разных уровней?
ОБЩЕСТВО
Постоянное повышение квалификации необходимо для руководителей разных уровней, которые работают в сфере строительства. Менеджеры подобных компаний должны обладать определенными знаниями и умениями, несмотря на помощь целого штата профессиональных инженеров-сметчиков. Среди основных причин, почему необходимо понимать сметное дело в общих чертах, выделяют:
В таком случае среди множества соискателей необходимо выбрать такого, кто обладает хорошим уровнем знаний, но меньшим опытом или без опыта. Необходимо искать тех, кто только недавно окончил курсы и еще не обладает успешным опытом ведения дел. Также это может быть студент, который только начинает осваивать все особенности сметного тела.
Очень важно выделить основные критерии, по которым вы сможете подобрать инженера-сметчика. Далеко не всегда можно выбрать специалиста по документу об образовании или рекомендациям. Лучшим решением будет дать тестовое задания. Если у вас нет инженера-сметчика, который мог бы его составить, то вам в качестве руководителя придется самостоятельно составить тестовое задание для проверки квалификации специалиста.
В таком случае можно предпринять несколько действий. Можно изучить конкурентов партнера. Например, некоторые организации проводят подобные мероприятия намного дешевле, но по качеству не уступают. В таком случае необходимо знать и понимать основы сметного дела. Если варианты с очным обучением не подходят, всегда можно подобрать дистанционный формат курсов сметчиков.
Именно поэтому важно понимать особенности ценообразования в строительстве, что позволит найти возможности экономии ресурсов. Если не получится сэкономить, то придется повысить стоимость контракта. Для этого нужно обновлять всю сметную документацию, поэтому нужно обладать определенными знаниями в данном направлении.
Например, компания занимается строительством жилого дома из кирпичей. Его строительством занимаются лучшие каменщики в городе. Вам пришлось уменьшить количество подсобных рабочих, чтобы не увеличивать ФОТ. Теперь мелкие подсобные работы выполняют эти же квалифицированные каменщики, но за больший оклад.
В такой ситуации необходимо провести тщательные расчеты, получилось ли сэкономить. Во многих ситуациях намного дешевле использовать труд подсобных, а также оптимизировать многие операции, которые выполняют квалифицированных рабочие. Например, можно уменьшить количество переносок в рабочих зонах, сократить расстояние между местом хранения кирпича и его укладкой.
Менеджеры строительных компаний должны разбираться в сметном деле, так как это позволяет наладить эффективную работу всех сотрудников. Ознакомиться основными темами сметного дела можно на курсах сметчиков на образовательном портале cabinet.one.
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