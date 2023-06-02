Нужны ли курсы сметчиков для руководителей разных уровней?

Постоянное повышение квалификации необходимо для руководителей разных уровней, которые работают в сфере строительства. Менеджеры подобных компаний должны обладать определенными знаниями и умениями, несмотря на помощь целого штата профессиональных инженеров-сметчиков. Среди основных причин, почему необходимо понимать сметное дело в общих чертах, выделяют:

Возможность принимать на работу только квалифицированных сметчиков, обладающих соответствующими навыками. Например, компания, где работает руководитель, разместила вакансию сметчика на всех возможных ресурсах, вложив в это немалые деньги. Пришли первые отклики соискателей. Возникает вопрос, кого лучше выбрать, кто будет лучше выполнять свои обязанностей. Решение необходимо принимать руководителю. Если вы ничего не понимаете в сметном деле, тогда будет сложно подобрать соответствующего специалиста. Конечно, можно выбрать самого опытного кандидата, но такой инженер-сметчик не всегда готов согласиться на обычный оклад. Будет хорошо, если компания может позволить себе большие затраты на заработную плату, но далеко не всегда ситуация отвечает действительности.

В таком случае среди множества соискателей необходимо выбрать такого, кто обладает хорошим уровнем знаний, но меньшим опытом или без опыта. Необходимо искать тех, кто только недавно окончил курсы и еще не обладает успешным опытом ведения дел. Также это может быть студент, который только начинает осваивать все особенности сметного тела.

Очень важно выделить основные критерии, по которым вы сможете подобрать инженера-сметчика. Далеко не всегда можно выбрать специалиста по документу об образовании или рекомендациям. Лучшим решением будет дать тестовое задания. Если у вас нет инженера-сметчика, который мог бы его составить, то вам в качестве руководителя придется самостоятельно составить тестовое задание для проверки квалификации специалиста.

Знания потребуются руководителю, чтобы отправлять своих сотрудников на подходящие курсы сметчиков. При принятии решения о повышении квалификации сотрудников необходимо учитывать множество тонкостей. Например, сотрудников вашей организации пригласили на сметный форум, который обычно проводится ежегодно. Это мероприятие проводится сметным центром, который занимается этим уже на протяжении долгих лет, а вы наладили тесное сотрудничество. Уменьшение бюджета компании не всегда позволяет принимать участие в подобных мероприятиях в полном объеме. При этом сотрудники в любом случае нуждаются в повышении квалификации и получении новых знаний, так как изменения в нормативно-правовой базе, ценообразовании происходят постоянно.

В таком случае можно предпринять несколько действий. Можно изучить конкурентов партнера. Например, некоторые организации проводят подобные мероприятия намного дешевле, но по качеству не уступают. В таком случае необходимо знать и понимать основы сметного дела. Если варианты с очным обучением не подходят, всегда можно подобрать дистанционный формат курсов сметчиков.

Руководитель должен уметь определять лучшую модель поведения в соответствии с рыночной ситуацией. Ее достаточно трудно правильно прогнозировать, поэтому важно правильно сократить издержки компании, но не потерять качества обслуживания, а также сохранить клиентов и сотрудников.

Именно поэтому важно понимать особенности ценообразования в строительстве, что позволит найти возможности экономии ресурсов. Если не получится сэкономить, то придется повысить стоимость контракта. Для этого нужно обновлять всю сметную документацию, поэтому нужно обладать определенными знаниями в данном направлении.

Руководителю также важно правильно определять стратегию компании. Например, рыночная ситуация на данный момент стабильна, поэтому можно предпринять действия для расширения бизнеса. В таком случае возможно несколько вариантов действий. Например, можно инвестировать в строительные материалы, сотрудников с целью возведения большого количества новых объектов. При этом собственных средств для этого не всегда хватает, а брать кредиты будет невыгодно. Во втором варианте можно воспользоваться техникой бережливого производства, который не требует таких больших затрат. Этот процесс выглядит следующим образом.

Например, компания занимается строительством жилого дома из кирпичей. Его строительством занимаются лучшие каменщики в городе. Вам пришлось уменьшить количество подсобных рабочих, чтобы не увеличивать ФОТ. Теперь мелкие подсобные работы выполняют эти же квалифицированные каменщики, но за больший оклад.

В такой ситуации необходимо провести тщательные расчеты, получилось ли сэкономить. Во многих ситуациях намного дешевле использовать труд подсобных, а также оптимизировать многие операции, которые выполняют квалифицированных рабочие. Например, можно уменьшить количество переносок в рабочих зонах, сократить расстояние между местом хранения кирпича и его укладкой.

Менеджеры строительных компаний должны разбираться в сметном деле, так как это позволяет наладить эффективную работу всех сотрудников. Ознакомиться основными темами сметного дела можно на курсах сметчиков на образовательном портале cabinet.one.