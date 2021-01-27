Новый тренажер на производстве аммиака в филиале «КЧХК»

В цехе аммиака филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» запустили усовершенствованную модель компьютерного тренажерного комплекса для обучения, аттестации и тренинга технологического персонала крупнотоннажного агрегата по производству аммиака АМ-76.

Тренажер представляет собой программное обеспечение в виде симуляторов процессов и средств управления производством аммиака. Модель доработана с учетом внесенных изменений в агрегат АМ-76 с 2013 по 2019 год и включает в себя автоматизированные системы по обучению операторов технологическим процессам, отработке действий в аварийных ситуациях и отработке навыка поиска причин нарушений хода технологического процесса.

Совершенствовала тренажер компания «Хоневелл». Совместно со специалистами цеха автоматизации, механизации и систем работа велась удаленно. Установка обновления модели и устранение недочетов производились из офиса компании разработчика в Москве. В настоящее время ведется устранение замечаний, выявленных при тестировании тренажерного комплекса.

Тренажер дополнен современным электронным учебником, который содержит полный набор методических и дидактических материалов. Обучение обеспечивает эффективную подготовку и отработку навыков операторов. После такой подготовки молодой специалист может применять знания уже на существующей системе.

«Раньше нам приходилось обучать специалистов по технологическим схемам и чертежам оборудования на бумажных носителях. Сейчас очень удобно, вся информация собрана в одном месте. Учебник состоит из описания технологического процесса и включает в себя технологические схемы, чертежи аппаратов и их 3D виды», – отметил Александр Сметанин, начальник отдела реконструкции и модернизации.

Также регулярно проводятся тренинги, в которых коллективом смены разыгрываются сценарии действий в аварийных ситуациях. Так отрабатываются два важных навыка: специалисты учатся прогнозировать последствия нарушений нормального хода процесса и генерируют возможные причины отклонений хода технологического процесса от нормы.