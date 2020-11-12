Новый год по интернету. Ваше мнение!

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Подготовка к новогодним корпоративам обычно начиналась за несколько месяцев до мероприятия. Традиционно, уже в середине ноября было трудно забронировать места в ресторане или кафе, чтобы провести там вечеринку для сотрудников.

Не меньшей популярностью пользовались коллективные выезды на природу, благо большинство домов отдыха и турбаз по уровню сервиса не отстают от городских ресторанов. Самые прижимистые устраивали новогодние гуляния прямо в офисе.

Однако в этом году на праздничные планы влияет пандемия коронавируса, и многие компании все еще не приняла решение, проводить ли корпоративную вечеринку.

Некоторые хотят опробовать совершенно новый формат празднования — дистанционный онлайн-корпоратив. Скорее всего, в этом случае придется обойтись без танцев, зато эпидемилогическая безопасность гарантирована.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Готова ли ваша компания провести новогодний праздник онлайн?

- Да, готовимся праздновать в интернете

- Нет, проведем корпоратив в ресторане

- Нет, Новый год – семейный праздник

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

29 октября пленарное заседание Заксобрания Кировской области проходило в режиме видеоконференции. Главным вопросом было голосование по сокращению числа депутатов ОЗС с 54 до 40. Причем предлагалось сократить число депутатов, избираемых по партийным спискам.

Инициатор законопроекта Роман Титов обосновывал его сокращением расходов на содержание депутатского корпуса, однако представители оппозиции видели в этом попытку «Единой России» получить гарантированное большинство в ОЗС.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Костин предлагал сократить поровну одномандатников и списочников, но его предложение не было принято.

Большинство депутатов от оппозиционных фракций покинули пленарное заседание в знак протеста. «Единороссы» и три примкнувших к ним оппозиционера приняли законопроект в двух чтениях. Против голосовал депутат Анатолий Чурин (КПРФ).

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Поддерживаете ли вы сокращение в областном Заксобрании числа депутатов-списочников?

- Да, депутаты-одномандатники сделают больше для избирателей

- Нет, надо было сокращать число депутатов пропорционально

- От количества депутатов не зависит эффективность работы ОЗС

Интервью с депутатом ОЗС Анатолием Чуриным читайте в субботнем номере «Вятского края».