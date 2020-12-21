Новые рекорды юных пловцов в Кирово-Чепецке

СПОРТ

21 декабря 2020 36 0
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       В Кирово-Чепецке при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошли областные соревнования по плаванию, посвященные памяти победителя Кубка Европы, мастера спорта международного класса Яны Шамаровой.

 

В этом году из-за ограничений ввиду пандемии COVID-19 турнир носил статус областного значения, а не всероссийского. Несмотря на это, борцов за медали съехалось немало: 207 юных пловцов из спортшкол «Быстрица» (Киров) и «Олимпия» (Кирово-Чепецк) в возрасте от 11 до 14 лет.

 

Поприветствовать спортсменов приехали почетные гости: первый заместитель главы администрации Кирово-Чепецка Игорь Гагаринов, директор представительства АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирове, депутат Законодательного собрания Кировской области, почетный гражданин Кирово-Чепецка Виктор Медведков и мастер спорта СССР по плаванию, заслуженный работник физической культуры РФ Светлана Медведева.

 

Кирово-Чепецк богат спортивными событиями и традициями. А поддержка детского спорта – одно из приоритетных направлений социальной политики компании «УРАЛХИМ»,–отметил Виктор Медведков. –Яна Шамарова своими достижениями в спорте и победами подняла авторитет Кирово-Чепецка. Я очень рад, что традиция проведения турнира продолжается. Пусть для участников соревнований он станет шагом, ступенькой к новым достижениям, стимулом к ярким победам.

 

Новые достижения и победы не заставили себя ждать. Рекорды установили спортсмены как в старшей возрастной группе, так и в младшей. Также были зарегистрированы результаты на звание кандидатов в мастера спорта. Большой разгон к вершине пьедестала взяли кирово-чепецкие спортсмены: за три дня соревнований они 67 раз (20 первых мест и 47 вторых и третьих) понимались на призовые места в личном зачете и 13 раз в командном.

 

В течение трех дней спортсмены разыграли 84 комплекта медалей на 16 дистанциях.Также компания «УРАЛХИМ» по традиции учредила кубки за победу в любимых дистанциях Яны Шамаровой. Призы вручили и в специальных номинациях – «Лучший спортсмен по очкам ФИНА» и «Лучший тренер соревнований».

 

 

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