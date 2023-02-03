Новые планы на земли КВАТУ. Ваше мнение!

После закрытия Кировского военного авиационного училища в 2008 году крупный участок, где оно находилось, долго стоял без дела. В 2017 году глава администрации Кирова Илья Шульгин предложил построить там жилой комплекс, что не могло не порадовать застройщиков, но не вызвало восторга у жителей города.

В 2018 году председатель областного правительства Александр Чурин начал продвигать идею строительства на этой территории «Лицейского городка», где бы разместились кировские гимназии и лицеи, а их прежние здания планировалось передать школам. Под этот проект в 2021 году начали сносить пустующие корпуса КВАТУ.

С приходом губернатора Александра Соколова планы вновь изменились. Теперь здесь планируют создать образовательно-спортивно-культурный кластер. Там появятся студенческий городок (кампус), инжиниринговый научно-исследовательский центр, спортивные и культурно-концертно-выставочные сооружения.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Что нужно построить на месте бывшего КВАТУ?

- Образовательно-спортивно-культурный кластер, как планирует губернатор Соколов

- Лицейский городок, как предлагал председатель областного правительства Чурин

- Вновь построить и открыть в Кирове военное училище

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Подведем итоги предыдущего опроса.

Киров строится, растут микрорайоны, и новым улицам нужно давать имена. Но как определить, какие именно?

Например, в декабре минувшего года совет по топонимии при городской мэрии определился с названиями четырех новых. Так на карте появились «географические» названия: Кемеровская, Волжская, Витебская и Дунайская.

Иногда предлагают назвать улицу в честь выдающегося земляка. И новый проспект получил имя президента Вятской торгово-промышленной палаты Николая Липатникова.

А недавно губернатор Соколов, обсуждая мероприятия Года педагога, обратился к муниципалитетам: «Новые улицы возникают, выносятся на обсуждение жителей их названия. Давайте на обсуждение вынесем и имена наших региональных педагогов».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Достойны ли учителя того, чтобы в их честь называли новые улицы городов и поселков области?

- Да, несомненно. Талантливых педагогов всегда помнят их ученики и коллеги – 15 голосов (29,4%)

- Нет. Увековечив имя одного учителя, мы принизим вклад других педагогов – 22 голоса (43,1%)

- Откуда в нашем поселке возьмутся новые улицы, чтобы их как-то называть? – 14 голосов (27,5%)

Статью «Улица первой учительницы» читайте в субботнем номере «ВК».