Новые назначения в структуре «УРАЛХИМа»

АО «ОХК «УРАЛХИМ» сообщает, что 31 августа 2020 года на должность генерального директора АО «Воскресенские минеральные удобрения» назначен Дмитрий Трушков. Ранее он возглавлял филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»в г. Кирово-Чепецке. Так же 31 августа 2020 года на должность директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке назначен Анатолий Шаблинский, до этого занимавший должность генерального директора АО «ВМУ».

Ротация кадров проведена с целью повышения эффективности производственного процесса на площадках холдинга «УРАЛХИМ».

Дмитрий Трушков с 2003 года работал на различных инженерных и менеджерских должностях в энергетических компаниях Кирова. В 2011-2013 годах возглавлял «Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов». Руководил реализацией одного из крупнейших инвестиционных проектов на территории Кировской области и крупнейшего проекта в Кирово-Чепецке стоимостью 8,3 млрд. рублей: «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ». С 2013 по 2016 год занимал должность директора Кировского филиала «Т Плюс». С 2016 по 2018 год руководил «Самарским» филиалом «Т Плюс». С 2018 года – директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке.

Анатолий Шаблинский имеет обширный опыт руководящей работы. С 1996 по 2012 год занимал ряд должностей в ОАО «Гомельский химический завод». С 2012 по 2014 год являлся главным инженером компании «Гипспромресурс», а с 2014 по 2017 годы возглавлял белорусское предприятие нефтехимической отрасли. С июня 2017 года – генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения». В 2019 году вошел в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», организованный ИД «Коммерсантъ» и Ассоциацией менеджеров России.

Генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Момцемлидзе поблагодарил Анатолия Шаблинского и Дмитрия Трушкова за хорошую работу и отличные показатели и прокомментировал основные направления деятельности топ-менеджеров на новых местах: «Приоритетами работы обоих заводов останутся: качество выпускаемой продукции, природоохранная деятельность и промышленная безопасность. Реализация всех проектов по модернизации и усовершенствованию технологических и управленческих процессов обязательно продолжится. Кроме того, «УРАЛХИМ» будет развивать и укреплять практику социального партнерства филиалов с городами Кирово-Чепецк и Воскресенск, а также Кировской и Московской областями».