Новые назначения в компании «УРАЛХИМ»

Компания «Уралхим» сообщает о кадровых изменениях в руководстве. С 12 мая 2021 года должность генерального директора АО «ОХК «Уралхим» занял Дмитрий Мазепин.

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК УРАЛХИМ»:

«Начался принципиально новый этап в развитии компаний «Уралкалий» и «Уралхим», который призван придать синергию нашей совместной работе, сократить операционные и организационные издержки, повысить эффективность работы управляющего блока. Сегодня одно лишь наличие заводов по производству минеральных удобрений не является достаточным преимуществом в глобальной конкурентной среде. Чтобы сохранить лидирующие позиции необходимо сформировать спектр удобных для клиентов сервисов, удовлетворяющих и даже предугадывающих оперативные запросы потребителя. Перед нами также стоят серьезные климатические вызовы: нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как от производимой продукции, так и в результате применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично. Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями для обеспечения эффективной стратегии долгосрочного роста компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Возвращение к непосредственному контролю за всей цепочкой операционной деятельности позволит мне эффективно и с максимальной скоростью объединить силы для продвижения российских удобрений на мировой арене, а также сформировать удобную платформу для предоставления всего спектра агротехнических и климатически нейтральных услуг на российском рынке».

Председателем Совета директоров АО «ОХК «Уралхим» назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность заместителя председателя.