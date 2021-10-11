Новые лица Законодательного собрания Кировской области

Депутатский состав областного Заксобрания обновился значительно, но…

«ВК» посвятил уже несколько материалов итогам прошедших в сентябре выборов. В частности, мы подробно рассказали о тех, кто будет представлять Кировскую область в Государственной думе РФ.

На прошлой неделе мы уделили внимание первому пленарному заседанию новоизбранных депутатов регионального Законодательного собрания, на котором были сформированы руководящие органы. Но совершенно упустили из виду, что персональный состав, партийный расклад и руководство главных фракций вятского парламента пока еще остались за скобками наших публикаций. Поэтому спешим восполнить образовавшийся пробел.

И это тем важнее сделать, поскольку в новом составе региональных депутатов много новичков. Вот только поменяется ли от этого политическое лицо законодательной власти?

«ЕР» опять в большинстве

Итак, ближайшую пятилетку главный законодательный орган региона будет работать в усеченном формате. После недавнего сокращения там осталось всего 40 депутатов, из них 13 - списочники, то есть те, кто прошел по партийным спискам, а 27 - избранные по одномандатных округам.

Количество мест для списочников определялось пропорционально числу голосов, отданных избирателями за ту или иную партию.

Как известно, «Единая Россия» набрала 27,27% голосов, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 19,64%, КПРФ - 17,77%, ЛДПР - 13,78%, партия «Новые люди» - 8,77%, Партия пенсионеров - 6,17%. Поэтому по спискам «Единая Россия» имеет четыре мандата, «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» - три, КПРФ и ЛДПР - по два, «Новые люди» и Партия пенсионеров - по одному.

От «ЕР» по спискам прошли Вячеслав Тимченко, Елена Горшкова, Алексей Потапенко и Игорь Суворов, от «СР» - Олеся Редькина, Дмитрий Русских и Константин Русских, от КПРФ - Сергей Мамаев и Камиль Джамалудинов, от ЛДПР - Владимир Понарьев и Ольга Тырыкина, от «Новых людей» - Анастасия Скурихина, а от Партии пенсионеров - Александр Марков.

Из «старых знакомых» среди списочников только бессменный (чуть не написал «бессмертный») лидер областных коммунистов Сергей Мамаев, его бывший коллега по фракции КПРФ, ныне перешедший к эсерам Дмитрий Русских и сенатор Вячеслав Тимченко. В остальном в Заксобрание по спискам попали новые лица, которые пока ничем себя не проявили.

А вот по одномандатным округам большинство депутатских мандатов собрала «Единая Россия». Впрочем, в этом никто не сомневался. Среди прошедших немало тех, кто будет в кресле регионального законотворца не первый созыв. К таковым относятся самый богатый депутат, президент компании «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев, главврач нововятской больницы Ирина Морозова, руководители крупных аграрных предприятий Ильгиз Бурханов (агрофирма «Смаиль» Малмыжского района), Анатолий Маликов (АО «Молоко», г. Шахунья) и Владимир Шулаев (колхоз «Красное знамя» Куменского района), представители промышленного сектора Виктор Медведков («Уралхим»), Валерий Метелёв (ООО «Уралхим-Транс»), Равиль Нургалеев (вятскополян­ское «Молот-Оружие»), собственник фирмы «Глобус» Олег Березин а также бывший вице-спикер ОЗС Роман Титов.

К числу известных персон среди новоявленных депутатов можно отнести Бориса Веснина, который во времена губернаторства Никиты Белых был заместителем председателя областного правительства и отвечал за внутреннюю политику.

Ну и, конечно, нельзя не отметить «врачебный десант», который пробился в региональный парламент, хотя и изрядно поредел (из девяти участвовавших в выборах медиков до финала дошли только трое).

Знаменателен успех эсеров в кировских городских округах, где они взяли шесть из девяти мест. Достойна рукоплескания и бесспорная победа ЛДПРовца Владимира Костина в Котельниче, где он единственный из всех своих однопартийцев смог обойти достаточно сильных соперников. Таким образом, оппозиции удалось прибавить себе еще семь голосов.

Итак, общий расклад по партиям выглядит следующим образом: «Единая Россия» - 24 депутата, «Справедливая Россия» - 9, ЛДПР - 3, КПРФ - 2 и по одному у «Новых людей» и Партии пенсионеров.

Лидеры фракций

Из числа избранных депутатов уже сформированы четыре традиционные фракции. Две «непарламентские» партии, которые провели по одному депутату, не в счет.

Определились партийцы и с руководителями фракций. «Единой Россией» в вятском парламенте будет руководить Сергей Чурин, гендиректор «Сельмаша».

Новое лицо будет и у главного эсера в вятском парламенте. Фракцию возглавит Дмитрий Русских (в его депутатской карьере это еще одна ступенька вверх, так как ранее, состоя во фракции КПРФ, он был рядовым ее членом). До него справедливороссами руководил Федор Сураев, наследник владельца Кировского молочного комбината, который не стал избираться на новый депутатский срок.

А вот во фракциях ЛДПР и КПРФ всё останется по-прежнему. В первой руководителем будет Владимир Костин, во второй - Сергей Мамаев.

К слову, о последней. Вят­ские зубоскалы её уже окрестили «фракцией боксёров», так как и Мамаев, и Джамалудинов имеют к этому виду спорта непосредственное отношение. Смех смехом, но есть серьезное подозрение, что у этого депутатского объединения нет, как считают некоторые кировчане, устойчивого будущего. На эту мысль многих наводит раскол во фракции, который был в прошлом депутатском созыве. Как долго сможет Камиль Джамалудинов терпеть авторитарный стиль общения, который присущ первому секретарю кировского обкома, - очень большой вопрос. Впрочем, они всегда смогут выяснить отношения и «выпустить пар» в спарринге на боксёрском ринге. Вот только «намотать печень соперника на кулак» в этот раз Сергею Павлиновичу будет гораздо сложнее. Придётся терпеть...

Иван ТРОФИМОВ.