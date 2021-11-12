Новые корпоративные группы в детских садах от компании «Уралхим»

В двух детских садах Кирово-Чепецка при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» открылись новые корпоративные группы.

Обновленные группы появились в детских садах №№17 и 22. Обе предназначены для детей от трех лет. В помещениях групп проведен качественный современный ремонт, они укомплектованы новой мебелью и сантехникой, оборудованы всем необходимым для развития дошкольников по программе «СТЕМ-образование». Эта система развития способствует раннему формированию творческого, инженерного, логического мышления.

– Группы для детей 3-7 лет всегда востребованы. Помещение полностью оборудовано и укомплектовано для комфортного пребывания и всестороннего развития детей: помимо мультстудии для творчества, в рамках работы по инженерному образованию приобретен блочный конструктор «Fanclastic», для знакомства с основами программирования – СТЕМ-набор «Робомышь». Дети с удовольствием уже занимаются по разработанным программам, – рассказала заведующая детского сада №22 Ирина Зубарева.

На торжественном открытии корпоративной группы в д/с №17 сотрудников филиала «КЧХК» и их детейпоздравила глава города Кирово-Чепецка Елена Савина и заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат ОЗС Елена Перминова.

– Поддержка дошкольного образования – это существенный вклад в детей, в наших работников и в наш город. Для Кирово-Чепецка ремонт и открытие групп в детских садах уже стало ежегодной традицией. В этом году мы вновь открыли группы, оснащенные по современной программе «СТЕМ-образование». Это позволит с раннего возраста формировать интерес к развитию детей в концепции инженерного образования. Компания «Уралхим» будет и в дальнейшем с заботой относиться к подрастающему поколению, – отметила Елена Перминова.

Всего по программе «Уралхим» - детям» с 2010 года в дошкольных учреждениях города открыты уже 23 корпоративные группы (с учетом трех корпоративных групп филиала «Уралхим-Транс»). В этом году на поддержку дошкольного образования в Кирово-Чепецке предприятие направило около семи миллионов рублей. Всего с начала действия программы на ремонт и оснащение корпоративных групп выделено более 40 млн рублей.