Новые формы работы с инвалидами центра реабилитации "На Казанской"

Дома и стены помогают

В наше экстремально-ковидное время переход центра реабилитации «На Казан­ской» на новую технологию работы - на дому, стал для многих просто спасением.

- В чём особенности микрореабилитационного центра на дому? - поинтересовалась я у директора центра «На Казанской» Ксении Сумароковой.

- По этой технологии мы работаем с ноября 2020 года, - заметила Ксения Александровна. - Она предполагает, что для прохождения реабилитации человеку не нужно приходить в центр - специалисты разного профиля выедут к нему на дом.

В составе микрореабилитационногоцентра - бригада наших специалистов: массажист, инструктор по ЛФК, психолог, специалист по бытовой реабилитации, при необходимости - логопед, и все это под контролем терапевта либо невролога.А существует наш центр «На Казанской» под эгидой министерства социального развития Кировской области. Кроме того, у нас есть бессрочная лицензия на медицинскую деятельность. Дело в том, что у нас реабилитация - комплексная, то есть оказываем как медицинские услуги, так и социально-бытовые.

На сегодня уже 168 человек прошли у нас реабилитацию. С прошлого года начали оказывать помощь не только в Кирове, но и в близлежащих районах области, куда реально можно доехать. Курс реабилитации в течение десяти рабочих дней, поэтому выезжаем на две недели. Были уже, например, в Кирово-Чепецке, Оричах. В этом году планируем расширить географию. Захватить Юрью, в Зониху нас активно приглашают.

- Назовите, пожалуйста, примеры реабилитации? Люди довольны?

- Конечно, мы слышим много положительных отзывов. Дело в том, что если человек к нам обращается, значит, у него есть желание пройти реабилитацию. Ну а это - главное. Всё обязательно получится. Мы только помогаем восстановить здоровье, многое зависит от него самого.

- И после ковида восстанавливаете?

- Сейчас это очень актуально, поэтому мы разработали специальную программу по постковидной реабилитации. Процесс восстановления зачастую долговременный, и здесь важно не пропускать занятия и необходимые процедуры. Сейчас, в период, когда особенно важно следить за своим здоровьем, такая технология стала востребованной среди жителей области.

- А как люди вас находят?

- И сами к нам обращаются, и через комплексные центры соцобслуживания, которые есть в районах области. Взаимодействуем мы и с обществами инвалидов, с медицинскими учреждениями, стараемся, чтобы как можно больше граждан о нас узнали. Сейчас реабилитацию у нас проходят десять человек.

Возвращение к активной жизни

У 47-летней Ирины непростой диагноз, женщине трудно выполнять работу по дому, выходить на улицу. От своей знакомой с таким же заболеванием она узнала, что есть возможность обратиться в центр «На Казанской» и пройти курс реабилитации на дому.

Ежедневно к ней выезжала целая команда специалистов. Для неё проводили занятия на улучшение внимания, запоминание, сохранение и воспроизведение информации, а также на развитие мелкой моторики и укрепление рук. Главный результат такой работы, как отмечает сама Ирина, - улучшились память и внимание, начали возвращаться навыки письма.

- Изменилось и мое психоэмоциональное состояние: я научилась методам расслабления и медитации. Уверена, что психолог - это первое, с чего нужно начинать реабилитацию, потому что мотивация на выздоровление - основное условие для возвращения человека к полноценной жизни, - считает она.

Сейчас, несмотря на то, что женщина уже имеет вузовское образование, она продолжает учиться, получая второе высшее - по профессии психолог, дистанционно. Ещё Ирина увлекается алмазной мозаикой, стены дома украшены её работами.

После инсульта…

Несколько лет назад, после полученной травмы, Анатолий уже проходил курс реабилитации в центре «На Казанской», после чего отметил значительные улучшения в состоянии здоровья. В ноябре прошлого года, после перенесенного инсульта, у мужчины вновь возникла необходимость в реабилитации.

Со специалистами центра он занимался у себя дома согласно расписанию, на неделе четыре занятия - обязательно ЛФК, массаж, встречи с логопедом и психологом. При множественных нарушениях функций важен именно комплексный поход - необходимо одновременно восстанавливать не только двигательные навыки, но и речь, мелкую моторику. Специалист по комплексной реабилитации центра «На Казанской» Ольга Гоголева отметила, что занятия по разработке левой руки, которая после инсульта практически не двигалась, с использованием тренажеров «Гимнастический ролик» и « Катушка» помогают мозгу быстрее восстановить контроль над рукой, улучшить её двигательную способность. Анатолий не сдается и ежедневно работает над собой. В этом ему помогает супруга Ольга.

- Спасибо специалистам, без помощи профессионалов нам бы не справиться, - говорит она. - Сейчас муж получает реабилитацию у себя дома. А здесь и стены помогают.

Доверяю профессионалам

После перенесенного инсульта у кировчанина Валентина парализована левая сторона тела, но он не сдаётся и каждый день работает над собой, укрепляет и восстанавливает организм - в этом ему помогают специалисты центра «На Казанской». Несмотря на то, что пандемия внесла коррективы, мужчина продолжает получать необходимую помощь у себя дома.

- Конечно, я пробовал заниматься самостоятельно, но отсутствие определённых знаний и умений сказывается на результате, - говорит он. - Сейчас специалисты приезжают ко мне домой - это очень удобно. Благодаря занятиям у меня улучшилось общее состояние, увеличилась подвижность пораженной руки и ноги, а самое главное - улучшилось моё эмоциональное состояние - я знаю, что мне помогают справиться с этой ситуацией настоящие профессионалы, я им доверяю.

«Реабилитационное» окно

В конце прошлого года в межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе обратилась Наталья Д. с просьбой помочь её мужу. У Юрия случился инсульт, и недавно его выписали из больницы. До болезни оба супруга, еще достаточно молодые, работали и были активны в своих увлечениях. В момент обращения женщина стояла перед выбором - оставить работу и полностью посвятить себя уходу за мужем, или попытаться найти другой выход из положения.

Когда у близкого человека случается инсульт, то реабилитация в домашних условиях - это, прежде всего, высокая ответственность и большая физическая нагрузка для его родственников. Специалисты центра подошли к разрешению ситуации комплексно - утром и в обеденное время к Юрию приходит социальный работник центра Наталья Шабалина, чтобы помочь мужчине выполнить гимнастику, гигиенические процедуры и помочь с приемом пищи. К организации ухода присоединилась и преподаватель «Школы ухода» Ольга Власова. Она рассказала жене Юрия о правильном уходе за близким человеком, безопасном и комфортном обустройстве пространства в квартире, технических средствах реабилитации и их использовании. Особо специалист отметила важность эмоцио­нального состояния, как самого подопечного, так и его близких.

- Главное - начать восстановление сразу и не упустить «реабилитационное окно» - время после инсульта, когда эффект от принимаемых усилий дает максимальный результат, - говорит Ольга Власова. Специалистам центра важно было еще и оказать психологическую помощь и поддержать Юрия в регулярном выполнении упражнений лечебной гимнастики, чтобы восстановление шло быстрее.

Супруга отмечает, что благодаря своевременному обращению за помощью, большим стараниям мужа и грамотной работе специалистов центра за три месяца Юрию удалось восстановить большую часть своих способностей: он снова стал инициативным, самостоятельно передвигается по квартире и занимается некоторыми бытовыми делами, с оптимизмом смотрит в будущее. Сама женщина сейчас совмещает уход за мужем и любимую работу.

Кстати, с февраля к процессу его восстановления подключатся и специалисты центра «На Казанской» - Юрий будет проходить курс реабилитации на дому по индивидуальной программе.

Между тем, «Школы ухода» созданы и работают в каждом комплексном центре социального обслуживания региона. В прошлом году почти две тысячи человек бесплатно получили в них квалифицированные знания о правильном уходе за пожилыми людьми и инвалидами, которые в силу сложившихся обстоятельств не могут самостоятельно ухаживать за собой. А начиная с 2019 года в «Школах ухода» обучено порядка четырёх тысяч человек.

Подготовила В. Георгиева.