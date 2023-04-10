Новости из палаты. Нацпроект «Здравоохранение» в Кировской области почти сорван

Уже не раз за последнее время результаты проверок региональной Счётной палаты становятся не только объектом пристального изу­чения, в том числе депутатами областного Заксобрания, но и поводом для различных обращений, дополнительных проверок и т.п.

При этом самой широкой гласности предаются даже документы с грифом «для служебного пользования», а каналы таких «утечек» остаются неназванными.

На этот раз в распоряжении журналистов интернет-издания «Наша версия в Кировской и Нижегородской областях» - регионального проекта общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия» - оказались результаты проверки Счётной палатой исполнения в 2022 году в Кировской области национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным.

И вот что им удалось по этому поводу узнать.

«Здравоохранение» на самотёк

Счётная палата Кировской области подвела итоги реализации национальных проектов на территории региона в 2022 году. В целом ход исполнения программ в рамках нацпроектов в области оставляет желать лучшего. Так, из 722 контрольных точек, которых было необходимо достичь в течение прошлого года, достигнута лишь 671, а из 185 целевых показателей выполнен только 171, что составляет 92,9 процента от запланированного.

Самые серьезные нарушения Счётная палата выявила в стратегических направлениях нацпроектов. В частности, в 2022 году на реализацию нацпроекта «Демография» было выделено свыше 3,15 млрд. рублей, а потрачено - 2,89 млрд. рублей. По отдельным направлениям этого нацпроекта не выполнено порядка 25 процентов. Так, с отставанием более чем на 10 месяцев подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы проекта возведения в Кирове комплекса спортивных объектов. В результате его стои­мость повысилась на 1,13 млрд. рублей.

Непростая ситуация сложилась и с реализацией национального проекта «Здраво­охранение», целевые показатели которого выполнены лишь на 84,2 процента. В частности, по региональному проекту «Первичная медико-санитарная помощь» не достигнуты показатели по увеличению доли жителей области, ежегодно проходящих медицинский осмотр, и по формированию системы защиты прав пациентов за пределами региона страхования в рамках ОМС. Ожидалось, что до 2022 года в 30 регионах России появятся представители страховых компаний Кировской области. Это направление курирует первый зампредседателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов. Но на сегодняшний день проект можно считать проваленным. Он не реализован из-за того, что еще на первом этапе исходные данные были собраны некорректно, а к исполнению приступили без каких-либо документов.

Впрочем, Счётная палата нашла нарушения и по другим направлениям нацпроекта «Здравоохранение». Так, освоение средств, выделенных на диагностику, лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, составляет 54,9 процента. Имеются замечания и к программам детского здравоохранения и борьбы с онкологическими заболеваниями.

Отчасти невыполнение целевых показателей по этим программам связано с нехваткой врачей и медсестер, что подтверждается выводами Счётной палаты. Так, показатель «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками» не исполнен на 8,1 процента. Специалисты из других регионов в Кировскую область не спешат, да и местные медики предпочитают либо переезжать в другие субъекты РФ, либо менять профессию. В течение 2022 года из больниц и поликлиник уволилось порядка 400 медсестер. Причины увольнения разные, но зачастую они связаны с низкими зарплатами.

На этом фоне неисполнение задачи по созданию единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения кажется уж совсем мелочью. Однако на эту «мелочь» было выделено более 31 млн. рублей! И эти средства также остались невостребованными.

Кроме того, аудиторы Счётной палаты нашли серьезные нарушения в расходовании денег, выделенных на борьбу с распространением коронавируса в 2020 - 2022 годах. Так, выяснилось, что медикам недоплачивали за работу в выходные и праздничные дни и при работе по совместительству. В общей сложности в этой части с нарушениями потрачено порядка 973,2 тыс. рублей. Нарушения в сфере госзакупок в системе здравоохранения оцениваются более чем в два миллиона рублей.

Здравоохранение в Кировской области находится в зоне ответственности как раз Дмитрия Курдюмова, и, кстати, в регионе поговаривают, что он до сих пор может метить на кресло премьер-министра областного значения. По крайней мере, местные эксперты и СМИ осенью 2022 года предполагали, что Курдюмов может занять пост председателя областного правительства. Пока полномочия премьер-министра оставил за собой губернатор Александр Соколов, но на пустом месте такие разговоры ведь не появляются...

Вопросы напрашиваются сами собой: что же получается, высокопоставленные кировские чиновники не в состоянии грамотно распорядиться федеральными средствами? Возможно, Соколову следует поставить вопрос об их соответствии занимаемым должностям? Но ведь для того, чтобы потратить выделенные из госбюджета деньги по предназначению, им необходимо было чётко поставить задачи и контролировать сроки их исполнения. Судя по всему, в полной мере это сделано не было. Один не сделал, другой не проконтролировал, и... что же получается - никто не виноват? Как будто все эти медицинские программы в области пущены на самотёк.

Впрочем, только нарушениями при реализации нацпроекта «Здравоохранение» журналисты «Нашей версии» не ограничились. Интерес представляет и собранная ими информация об освоении «командой Соколова» запланированных средств бюджета.

Лишние миллиарды?

В течение 2022 года министерства и ведомства Кировской области не смогли освоить порядка 5,48 млрд. рублей. Часть этих средств региональный бюджет получил из федерального центра в декабре прошлого года. В силу объективных причин освоить оперативно их не получилось. Поэтому часть этих денег перешла на 2023 год. Часть средств региону пришлось вернуть в бюджет РФ. Об этом стало известно на сессии Законодательного собрания области.

Однако 2,7 млрд. рублей за год освоить кировские власти попросту не успели. В частности, 975 млн. рублей не успели потратить на ремонт, строительство и содержание дорог. За прошлый год это абсолютный рекорд. Также в числе отстающих по объему освоенных бюджетных средств по итогам 2022 года - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. «Огромные деньги не освоили. Тем не менее проблемы сегодня в районах есть. Возьмём, к примеру, Слободской район. Там огромные долги муниципальных предприятий перед ресурсоснабжающими организациями. Только одной компании в Слободском не заплатили 200 миллионов рублей… Почему в правительстве Кировской области эти вопросы не были учтены?» - задаётся вопросом лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Сергей Мамаев. Депутат отметил, что будет писать соответствующие запросы в правоохранительные органы. По его мнению, необходимо оценить законность действий областного правительства в сфере ЖКХ.

На третьем месте по неосвоению бюджетных средств в 2022 году - министерство спорта и молодежной политики. У этого ведомства остались непотраченными около 365 млн. рублей.

Подготовил Роман ПЕРМИНОВ.