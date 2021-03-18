Новое оборудование для пожарных частей от «УРАЛХИМа»
ОБЩЕСТВО
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает реализацию долгосрочной программы по обеспечению пожарной безопасности. Так, одним из важных событий этого года стало завершение строительства рукавной базы. Она расположена в здании специальной пожарно-спасательной части №3 Специального управления ФПС №16 МЧС России.
Строительство шло полтора года. Здесь проведен капитальный и косметический ремонт помещений общей площадью 157 м. кв.: обшиты стены, смонтированы пол со специальным полимерным покрытием, системы водоснабжения и канализации, промышленной вентиляции и электрооборудования, полностью заменена электросеть (включая освещение) с повышением категории надежности электроснабжения. На данный момент помещения рукавной базы и установленное оборудование соответствуют всем нормативным требованиям в сфере строительства, санитарии и охраны труда.
Главное на базе — это новое оборудование: установка для испытания, сушки и талькирования пожарных рукавов ТЦ-13У, станок ТЦ-15ПБ для навязки и перекатки пожарных рукавов диаметром 51 мм, 66 мм, 77 мм и 150 мм, а также аппарат высокого давления Kärcher HDS 8/18-4M для мойки пожарных рукавов. Установленная аппаратура полностью автоматизирована, процессом управляет один оператор. Производительность достигает 100 погонных метров пожарных рукавов в час.
Новое современное оборудование и обустроенное рабочее место оператора базы позволят качественно и оперативно обслуживать после использования пожарные рукава, находящиеся на вооружении специальных пожарно-спасательных частей №№ 1 и 3, общей протяженностью 17 километров, а также повысить уровень боеготовности Кирово-Чепецкого пожарно-спасательного гарнизона для выполнения задач по предназначению.
Сумма затрат филиала «КЧХК» на ремонт базы и приобретение техники составила 4,1 миллиона рублей (в т.ч. НДС).
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