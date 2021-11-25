Новая пожарная техника для охраны филиала «КЧХК»

В Кирово-Чепецке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею с даты образования специальной пожарно-спасательной части №1 и 73-й годовщине Специального управления ФПС №16 МЧС России.

На мероприятии присутствовали глава города Кирово-Чепецка Елена Савина, начальник Специального управления ФПС № 16 МЧС России Дмитрий Степанов, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский, председатель Совета ветеранов Специального управления ФПС № 16 МЧС России Юрий Широков.

Анатолий Шаблинский поздравил личный состав и ветеранов с датой образования подразделения и Специального управления ФПС № 16 МЧС России, а также поблагодарил за проводимую ими работу на охраняемых объектах по обеспечению надежного уровня противопожарной защиты.

В ходе торжества начальник Специального управления ФПС № 16 Дмитрий Степанов передал начальникам пожарных частей №№1 и 3 ключи от современной противопожарной техники: пожарного автомобиля – база газодымозащитной службы (АБГ-3) на базе КАМАЗ-4308 и пожарной автоцистерны АЦ 6.0-40 на базе УРАЛ-5557 соответственно. Также для СПСЧ № 1 приобретен шкаф с инструментами на пост технического обслуживания для качественного обслуживания и ремонта пожарных машин.Постановка в боевой расчет новой пожарной техники позволит более быстро и качественно выполнять поставленные задачи перед подразделениями пожарной охраны по защите как филиала «КЧХК», так и населения города.

После церемонии вручения техники состоялось награждение отличившихся сотрудников подразделений Специального управления ФПС № 16 МЧС России ведомственными наградами. Более 100 человек получили медали и благодарности.