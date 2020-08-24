Никулинка в «плену». Реку в Кировской области перегородили стальной сеткой

Это показал рейд по проверке доступа к водным объектам в районе д. Машкачи Слободского района

Участниками рейда стали представители министерства охраны окружающей среды Кировской области, Кировского отделения общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», общественной организации «ЧистоВятка» и СМИ.

Место встречи - конечная остановка в Порошино. Там уже, то и дело поглядывая на часы, ждал участников Алексей Лебедев, начальник управления госэконадзора министерства.

Вместо слётов - коттеджи

- К нам поступила информация из российского экологического общества, что нет доступа граждан к водному объекту - речке Никулинке, - кратко описал он ситуацию.

- А по Столбовскому пруду на реке Сандаловке… Там тоже было подобное нарушение?

- Да, в границах береговой полосы пруда были установлены заборы, преграждающие доступ граждан к водному объекту. Согласно же статье 6 Водного кодекса береговая полоса предназначается для общего пользования. И любой человек должен иметь доступ к водному объекту. К Столбовскому же пруду не везде можно подойти, так как участки владельцев огорожены многометровыми заборами, доходящими до самой воды.

Коллективная жалоба от жителей д. Пантелеево поступила в Слободскую прокуратуру. А потом материалы были переданы в министерство для проверки информации о нарушениях водного законодательства.

Мы провели осмотр всех участков, расположенных в береговой полосе. Никто не намерен их отбирать, но владельцы должны выполнять требования Водного кодекса. По части земельных участков, оказавшихся в береговой полосе, любой гражданин имеет право свободно проходить к реке, чтобы порыбачить или просто отдохнуть. Заграждения, препятствующие этому, должны быть демонтированы.

Материалы наших обследований направлены собственникам участков и в администрацию поселения с требованием ликвидировать ограждения, заборы, попадающие в береговую полосу Столбовского пруда. Если это не сделают добровольно, вопрос будет рассмотрен в судебном порядке.

Аналогичная ситуация, видимо, и по речке Никулинке в районе д. Машкачи. Мы имеем право пройти по 20-метровой береговой полосе. Если сделать это невозможно, зафиксируем ограждения, препятствующие этому.

Дождавшись участников рейда, едем дальше. Удивительно, представляла себе обычную деревеньку, а проезжаем коттедж за коттеджем. По дороге среди сосняка, возле которого указатель, что лес охраняется государством, выезжаем на большую поляну и сразу упираемся в высоченный забор из профнастила.

Забор

Ни о какой береговой полосе и речи нет.

- Любой забор - деревянный, сетка-рабица, из профнастила - не должен находиться в береговой полосе. Дедушка с палочкой, ребенок должны спокойно пройти по берегу озера, реки… И точка! - подчеркивает Алексей Лебедев.

А тут никак не получится. Двухметровый забор из профнастила не только преграждает путь по береговой полосе, но и само русло реки перекрыто сеткой-рабицей.

- Я такой наглости вообще не видела, - заметила одна из журналисток. - Получается, что у нас частная собственность и на речки?

- Здесь раньше были слеты, - рассказывает Григорий Поскребышев, руководитель организации «ЧистоВятка». - Туристы это место облюбовали. Они сплавлялись на байдарках, лодках, и вдруг возникла проблема. И они вышли на нас по старой дружбе - вместе учились… После этого мы начали фотографировать и писать посты, подключили министерство и СМИ. Будем составлять иск, здесь, к сожалению, придется только через суд действовать.

Надеваю резиновые сапоги 45 размера… Главное, чтобы не зачерпнуть и не потерять… И перехожу на другой берег вброд. Когда-же он кончится этот забор? Пересекает реку, захватывает ее в плен… За забором плавают утки, гуси…

За право погулять на берегу

- Такие ситуации встречаются повсеместно, - замечает Александр Штин, руководитель местного отделения Российского экологического общества. - И тут главная проблема не в том, что люди преграждают доступ к водным объектам, а в том, что они даже не знают, что это запрещено. Проблема в правовой безграмотности в стране. Поэтому наша общественная организация проводит обучение общественных инспекторов. Рассказываем об экологическом законодательстве, о правонарушениях.

Из ворот выезжает крутая «тачка». За рулем - дама, возможно, хозяйка земельных владений. Спрашивает, кто мы такие, что здесь делаем, и грозится подать в суд, если ее фото окажется в газете или на сайте.

Алексей Лебедев абсолютно спокоен, он вместе с Григорием Поскребышевым продолжает измерять длину забора, вновь и вновь разматывая рулетку. И с помощью специального прибора определяет поворотные точки, чтобы нанести потом на карту.

- Во время рейда выявлено нарушение природоохранного законодательства в водоохранной зоне реки Никулинки, - подытожил он. - Мы обнаружили, что в пределах береговой полосы установлены ограждения, которые препятствуют свободному проходу граждан вдоль реки. При этом сплошной забор из металлопрофиля занимает участок более 200 метров на обеих сторонах реки. Кроме того, русло Никулинки также перегорожено сеткой-рабицей, которая не позволяет перемещаться по воде.

По данному факту будут приняты меры реагирования. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях статьей 8.12.1 предусмотрена ответственность в виде штрафа. (Для граждан - в размере от трех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от двухсот до трехсот тысяч рублей.) А также министерство рассмотрит вопрос о направлении информации в прокуратуру либо в суд для ликвидации ограждений.

Вера Ануфриева.

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