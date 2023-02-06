Никогда не было, и вот опять. В Кировской области планируют «начать» строительство служебного жилья

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

На сегодняшний день федеральными и региональными чиновниками придумываются разные способы, как завлечь специалистов на работу в малые города и сельскую местность. Особенно остро ощущается дефицит таковых в образовании и здраво­охранении. Пока в качестве основного рассматривается только один вариант – деньги. Поэтому и запущены такие программы, как «Земский учитель» и «Земский доктор», согласно которым тем, кто едет работать в российскую глубинку, выделяют миллион рублей в качестве подъёмных. Но если б всё было только в деньгах.

Для того чтобы молодой специалист мог успешно адаптироваться в новых условиях, одними рублями не обойтись. Нужно еще много всякого. И немаловажную роль здесь играет наличие «крыши над головой», то есть жилья.

Муниципалитеты, на которые эту задачу возлагают, выполнить ее не могут. По многим причинам. А главное - из-за отсутствия на их территории строительства любого другого жилья, кроме индивидуального. Поэтому остается только один вариант - обеспечивать квартирами врачей, учителей и прочих за счет региона.

Исходя из этой логики, на недавнем оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов озадачил своих подчиненных необходимостью строительства жилья для бюджетников.

- Мы начинаем строить для бюджетников жильё, - сказал он. - Речь идёт не только о педагогах, но и в целом для бюджетников в районах. Как только этот механизм заработает, сразу приступаем. В этом году должно быть заключено соглашение с «Дом.РФ» (государственный финансовый институт развития в жилищной сфере. - Ред.). Начиная со следующего года - объявление конкурса для начала строительства домов для бюджетников.

Жаль только, что губернатор то ли упустил, то ли забыл, то ли совсем не знал (и такое тоже возможно) о том, что подобная программа у нас уже существовала. И никто ему, видимо, не сообщил, что закончилась она, прямо скажем, скверно. Хотя в конечном счете правительство области нашло способ исправить предыдущие ошибки. Но сможет ли «команда Соколова» их избежать, не допустить повторения - вопрос, который пока остается открытым.

Миллионы для КРИКа

Программа строительства служебного жилья на территории Кировской области зародилась в 2011 году, когда губернатором был Никита Белых, а в 2012-м она начала работать.

- Сегодня мы приветствуем участников новой программы, которым предложен механизм предоставления служебного жилья на условиях долгосрочной льготной аренды, - говорил тогда Белых, вручая ключи от квартир первым счастливцам.

Это было, повторим, в 2011 году. Тогда же внесли соответствующие поправки в бюджет области. Практическая реализация была поручена Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК), которая и получила бюджетные деньги для формирования специализированного фонда служебного жилья путем строительства новых зданий, реконструкции и капремонта существующих объектов, а также приобретения жилых помещений на вторичном рынке недвижимости.

Всего правительство Кировской области выделило тогда КРИК 450 миллионов рублей. Учреждения бюджетной сферы (школы, больницы, театры, училища, музеи) договоры аренды жилья заключали непосредственно с корпорацией. На жильё в городе Кирове планировалось потратить сто миллионов руб­лей, столько же в Кирово-Чепецке и 250 миллионов - в районах области.

Программа была рассчитана на реализацию в течение 2012 - 2014 годов. Но потом ее продлили еще на год. Она предусматривала строительство порядка одной тысячи единиц жилья общей площадью 45 тысяч квадратных метров.

Как заметил в личном разговоре с корреспондентом «ВК» бывший заместитель председателя правительства Кировской области Александр Галицких (он отвечал тогда за распределение жилья для бюджетников), официальных итогов никто не подводил. Поэтому трудно сказать, была ли программа реализована в полном объеме.

За это время претензии к ней появлялись и у самого губернатора, и у Контрольно-счётной палаты Кировской области, и у отдельных регио­нальных депутатов. Однако позитива было всё же больше. В некоторых райцентрах для бюджетников построили целые дома, и Никита Белых лично вручал специалистам ключи от квартир. А там, где не было такой возможности, приобретались квартиры в новостройках или на вторичном рынке.

Негатив же, связанный с программой, появился гораздо позже, в 2019 - 2020 годах. К тому времени Никита Белых уже шил мягкие игрушки в колонии, а его подчиненные (практически в полном составе) покинули мягкие кресла в правительстве области и на­шли себе работу в «народном хозяйстве».

«Служебное» с корыстным душком

Проблемы со служебным жильём вскрылись после того, как в 2018 году Кировскую региональную ипотечную корпорацию признали банкротом.

Тогда в приватной беседе с корреспондентом «ВК» бывший генеральный директор корпорации Юрий Ташлыков признался, что такой печальный итог был не случайным. Чиновники из «серого дома» (в том числе в ранге заместителя председателя правительства) заставили КРИК взять на себя неподъемные кредитные обязательства, по которым она не могла расплатиться. И эти слова нашли свое подтверждение, когда летом 2022 года в Кирове начался еще один судебный процесс над бывшим губернатором области Никитой Белых.

Но в этом судебном процессе всплыли и другие огрехи в работе Белых, которые прокуратура посчитала преступными. Одним из пунктов обвинения стали перекосы при реализации программы «Служебное жильё».

По версии гособвинения, в декабре 2011 года Белых в целях «создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора Кировской области обеспечил выделение средств областного бюджета в АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Это было сделано якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы, путем внесения соответствующих изменений в законодательство региона. В итоге 448 млн. рублей, которые были выделены из областного бюджета, АО «КРИК» израсходовало на текущие нужды, а купленные организацией квартиры, которые стали его собственностью, «не могли составлять специализированный жилищный фонд, не являлись служебными жилыми помещениями, а также вопреки требованиям законодательства сдавались гражданам на условиях льготной аренды».

Именно это привело к тому, что квартиры, которые значились как служебные и в которых к тому времени не один год жили различные работники бюджетной сферы, в 2020 году вдруг были выставлены на продажу конкурсным управляющим, проводившим ликвидацию КРИК. К тому времени на балансе корпорации числилось около 400 квартир, из которых порядка 300 находились в процессе продажи.

Помощь пришла вовремя

Разразился немалый скандал, так как в Кирове, например, под удар попали артисты драмтеатра.

«Пока чиновники, артисты, журналисты и иже с ними призывают нас по всем каналам «сидеть дома», чтобы «спасти» своих близких (в связи с пандемией COVID-19. - Ред.), именно в апреле на торгах активно распродавали жилищный фонд, принадлежащий компании-банкроту «Кировская региональная ипотечная корпорация», - написала тогда на своей странице в социальной сети актриса Кировского драмтеатра Елена Одинцова. - В том числе продали и четыреста квартир, в которых на сегодняшний день проживают семьи бюджетников, заселённых туда по программе правительства Кировской области «Служебное жильё». Это работники здравоохранения, образования, культуры и искусства. Некоторые на днях уже получили уведомления от новых собственников о немедленном выселении, несмотря на «самоизоляцию» и «карантин». Там есть и врачи, о «служении и подвиге» которых ныне с таким восторгом вещают из каждого утюга… У меня только один вопрос: почему правительство Кировской области не приняло участие в торгах, на которых распродавались квартиры, построенные в том числе за бюджетные деньги, внесённые в уставный капитал ипотечной корпорации? Нельзя было как-то выкупить эти четыреста квартир? Перевести их в муниципальный фонд социального жилья?»

И актриса была права. Без квартир едва не остались бюджетники не только в областном центре, но и в Кирово-Чепецке, Котельниче, Слободском, Белой Холунице, Санчурске, Кильмези, Неме, Туже, Омутнинске, Восточном, Советске, Пижанке, Малмыже, Унях, Мурыгино, Зуевке, Лебяжье, Вятских Полянах, Красной Поляне, Афанасьево, Уржуме, Фалёнках и других населённых пунктах Кировской области.

Правительству Кировской области и лично его главе Александру Чурину пришлось срочно искать выход из сложившейся ситуации. И, к его чести, это удалось сделать оперативно.

Квартиры сначала были выкуплены ОХК «Уралхим», а потом, летом 2021 года, химический концерн передал их на баланс Кировской области. Как и обещал на встрече с пострадавшими бюджетниками председатель правительства области Александр Чурин, ни один квартиросъёмщик не потерял предоставленное ему жильё.

И вот сегодняшнее региональное руководство решило повторить «подвиг» Никиты Белых, то есть строить жильё для работников бюджетной сферы. Очень не хотелось бы, чтобы финал оказался таким же. И дело не в жалости к чиновникам. Их как раз жалко меньше всего. Но ведь по их милости могут пострадать самые обычные люди. Им кто поможет?

Иван ТРОФИМОВ.