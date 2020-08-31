Незаконный председатель. Ветераны Кирова выразили недоверие руководству организации

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В ветеранской организации Кирова зреет конфликт. Уже открыто выражается недовольство председателем городского совета Любовью Копаневой. Все громче звучат требования о ее отставке, о проверке расходования ею средств. Уже напрямую говорится о коррупции и присвоении денег не только Копаневой, но и городскими чиновниками.

Активную позицию в этом вопросе заняла областная об­щественная организация «Дети войны», в которую входят многие члены городской и областной ветеранских организаций. Ее руководители рассказали «Вятскому краю», что их не устраивает в работе городского объединения ветеранов.

Уставу вопреки

- Мы решили обратиться в СМИ, так как не видим иного способа изменения политики городской власти в отношении ветеранов, - рассказал председатель КРОО «Дети войны» и член президиума областного совета ветеранов Игорь Усатов. - Именно с ее подачи на должность председателя городского совета попала Любовь Копанева.

По словам собеседников «Вятского края», нынешнее руководство городского объединения совсем развалило работу, но против него никто не может и слова сказать.

- В беседах тет-а-тет многие сотрудники, сейчас работающие в ветеранских структурах, оглядываясь по сторонам, опасаясь за свои слова, дабы не лишиться работы, с болью в сердцах рассказывают о том, что в по­­след­ние годы в объединенной городской структуре нет никакой работы, - сообщили руководители «Детей войны». - Их вынуждают «рисовать» высосанные из пальца отчеты о работе с ветеранами. А деньги, выделенные на работу, пошли по спланированной дорожке в кошельки реформаторов ветеранского движения.

И виновата в этом именно Любовь Копанева, которая, как считают ветераны, занимает свой пост, не имея на то оснований. В этом они апеллируют к решению прокуратуры Первомайского района г. Кирова, которая выявила нарушения при назначении ее на занимаемую ныне должность. Проверка проводилась в мае 2020 года.

«В соответствии с п. 4.2 Устава членами организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане или лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ, следующих социальных категорий: пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, боевых действий, военной службы, труда и правоохранительных органов, а также юридические лица - об­щест­венные объединения, выразившие поддержку установленным целям организации. В ходе проверки установлено, что Копанева Л.Е. ни к одной из вышеуказанных категорий не относится… Она не может входить в состав совета и бюро совета мест­ной организации… Предлагаем незамедлительно принять меры к устранению отмеченных нарушений, рассмотреть вопрос о лишении Копаневой Л.Е. статуса члена организации и избрании нового председателя».

- Прокуратура вынесла своё решение, но его до сих пор ни­кто не выполнил, - возмущаются ветераны. - Может быть, после публикации в СМИ что-то изменится?

И это - не праздный во­прос. Но как же так получилось, что «тамада» (так назвали ее представители «Детей войны», ссылаясь на то, что именно такое образование имеет Любовь Копанева) стала в обход всех законных требований «рулить» город­скими ветеранами? Для того чтобы ответить на этот во­прос, нужно вернуться на два года назад.

«Без шума и пыли»

Ветеранская организация является одним из самых крупных (если вообще не самым крупным) общественных объединений. К тому же ветераны - это активная электоральная часть общества. Поэтому очень многие политические силы хотели бы получить контроль над нею. А некоторые уже это сделали. Не случайно, например, на киров­ских ветеранских конференциях присутствуют чиновники из областного правительства и городского руководства.

Нельзя сбрасывать со счета и то, что финансирование этой организации идет, согласно российскому законодательству, из бюджета. И средства тратятся немалые. Как на содержание аппарата, так и на проведение различных мероприятий. «Присоседиться» к их расходованию - мечта каждого недобросовестного чиновника.

Естественно, что любой конфликт, который возникает во­круг ветеранского движения, властные структуры стремятся купировать и не допустить его огласки. Для этого используются любые способы.

Так, в ноябре 2018 года с заседания областной ветеран­ской организации был удален редактор «Вятского края» Андрей Таджибаев, который был приглашен туда одним из членов президиума этой организации. Такой демарш совершили даже не сами руководители совета, а чиновники, которые пришли на конференцию, - регио­нальный министр внутренней и информационной политики Николай Коев и глава города Кирова Елена Ковалева.

Имелись и причины, по которым этим представителям власти было «кровь из носу» необходимо сделать заседание максимально закрытым. Во-первых, чиновники надеялись втихаря ликвидировать районные ветеранские организации областного центра. И, нужно сказать, им это удалось. Но сегодня даже председатель областного совета Александр Галицких, как сообщили представители «Детей войны», ссылаясь на беседу с ним, считает, что это решение было ошибочным.

Во-вторых, на нем мог возникнуть вопрос об отставке с поста руководителя областной организации Галины Метелевой. Уже тогда к ней было немало претензий. По мнению ветеранов, женщина не столько занималась нуждами пожилых людей, сколько любила во время выездных заседаний отмечать «успехи в работе» обильными возлияниями с «песнями и плясками». Понятно, что ее «кураторов» шум в прессе не устраивал. Но его не было. А потому Галина Метелева тихо, не поднимая скандала, оставила свой пост. Но не пропала совсем, а заняла другой, там же, в ветеранской организации. Она стала заместителем у Любови Копаневой.

Итак, изменения в структуре городской ветеранской организации прошли тихо и незаметно. В результате, как сказал Игорь Усатов, глава города «при поддержке местного олигарха и городского депутата Валерия Крепостнова» смогла протолкнуть к руководству ветеранами свою креатуру - Любовь Копаневу.

- По заданию своих хозяев она (Елена Ковалева. - Ред.) разрушила работу ветеранского движения в городе и создала в город­ском Совете ветеранов из нечи­стоплотных лиц криминальную структуру по отмыванию денег, которые якобы выделены на ветеранские цели, - напрямую обвинили главу города ветераны.

Той же точки зрения придерживаются и некоторые народные избранники. По информации одного из ре­гио­нальных изданий, город­ской депутат Альберт Бикалюк пытался выяснить, куда уходят деньги, выделенные на организацию досуга пожилых людей. Но все, что ему удалось узнать, так это то, что средства потрачены на бильярд и на участие в Межрегиональном автопробеге ветеранов «Победная весна» (по столицам ПФО). Последнее его очень удивило, так как средний возраст членов городской организации составляет 70 - 75 лет.

«Мы требуем…»

Сегодня представители ветеранского движения требуют восстановить в Кирове районные организации с прямым их финансированием из городского бюджета. Для этого, как они считают, есть все необходимое: помещения, где они ранее располагались и которые остались в ведении городского совета, поддержка со стороны областной ветеранской организации и отдельных депутатов городского и регионального уровней.

Они хотели бы провести ревизию финансовой деятельности городской организации. А потом на отчетно-выборной конференции заслушать отчет Любови Копаневой, с последующей ее отставкой на основании решения прокуратуры.

Отдельной строчкой выступает ультиматум городской власти о возвращении в муниципальную собственность кафе «Ветеран» и приданию ему прежних функций.

Свои требования они адресуют региональному Законодательному собранию, губернатору области, представителю Президента РФ в Кировской области.

Иван ТРОФИМОВ.