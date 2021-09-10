Незаконный азарт. Ваше мнение!

Фото: kirov.sledcom.ru

1 июля 2009 года ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России, за исключением пяти специально организованных игорных зон. Но каждую неделю СМИ сообщают, что правоохранительные органы накрыли в Кирове очередной нелегальный игорный зал.

Например, в отношении 49-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). На улице Пролетарской г. Кирова мужчина организовал игорный притон, оснащенный игровым оборудованием и подключенный к сети «Интернет», где три месяца проводил азартные игры. Но был задержан оперативниками.

Для противодействия таким преступлениям, полиция призывает граждан сообщать о месте нахождения и функционирования незаконных игорных заведений.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Считаете ли вы эффективной борьбу государства с незаконными азартными играми?

- Да. Каждую неделю пишут, что накрыт очередной игорный притон

- Нет. Пока есть спрос на такие развлечения, этот бизнес не победить

- Нет. Потому что полиция закрывает глаза на нелегальные игорные заведения

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: kirovreg.ru

Юные спортсмены – гордость Кировской области. Наши ледолазы традиционно берут «золото» на соревнованиях любого уровня. Кировские акробаты Иван Дерендяев и Матвей Черных стали чемпионами мира, кировчанка Алёна Мальцева - чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту среди юниоров. А юная Виктория Казакова взяла «серебро» на чемпионате Европы по боксу.

Однако любые медали начинаются с того, что родители приводят малыша в секцию. Потом начинается тяжелый труд – и юных спортсменов, и их тренеров. И только единицам хватает таланта и упорства, чтобы дойти до пьедестала почета.

А у многих нет тяги к спорту высоких достижений, они бегают или играют в футбол для души. Но и для этого нужны как минимум беговая дорожка и поле.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы записали ребенка в спортивную секцию?

- Не первый год занимаемся, есть достижения - 13 голосов (30,2%)

- Да, записали. Уже начались тренировки - 9 голосов (20,9%)

- Нет, семейный бюджет не потянет еще и спорт – 4 голоса (9,3%)

- Нет, ребенку хватает уроков физкультуры в школе - 17 голосов (39,5%)

Статью «Душа болит о детском спорте» читайте в субботнем номере «Вятского края».