«Неудобные» вопросы задали в Кирове главе «Российского экологического общества»

Фото: bnkirov.ru

В Кирове с рабочим визитом побывал председатель общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов.

В ноябре прошлого года под его руководством в Кирове был создан экспертный совет по вопросам экологии при председателе правительства Киров­ской области.

На этот раз общественный деятель приехал обсудить важнейшие для региона вопросы, касающиеся экологической обстановки. Он провел заседание экспертного совета.

Марадыково на контроле

Перед пресс-конференцией я поинтересовалась у профессора ВятГУ Тамары Ашихминой, что обсуждалось на встрече.

- Темы, связанные с полигонами ТБО, тарифом регионального оператора, ликвидацией свалок. Большой блок вопросов касался нацпроекта «Чистая вода», качества атмосферного воздуха в городе и области, ну, и конечно же, мусора. Например, я подняла вопрос по ртутным лампам, так как судьба их по утилизации пока не решена. Муниципальные образования определяют места их накопления в соответствии с постановлением Правительства России от 28 декабря 2020-го, а дальше им движения нет. В тарифах регионального оператора не учтены услуги по их сбору, транспортировке, утилизации и обезвреживанию. Население же не готово платить отдельно за отработанные ртутьсодержащие лампы, в результате они оказываются в контейнерах с ТКО или в лесах. Говорили и о снежных свалках. На сегодня, к сожалению, они бесхозные, в большинстве своём не имеющие должной документации на эксплуатацию. Никто их не кон­тролирует.

- А как обстоят дела с созданием экотехнопарка «Мирный» по утилизации, переработке и обезвреживанию отходов первого и второго классов опасности на базе бывшего объекта «Марадыковский»?

- Мы держим данный вопрос на контроле. Полномочия федерального управления по уничтожению химоружия закончились в феврале, и с 1 марта собственником всей инфраструктуры на объекте стал федеральный экологический оператор (ФЭО). Кстати, еще в декабре прошлого года на пленарном заседании Общественной палаты Кировской области мы очень

остро ставили вопрос о судьбе полигона с отходами объекта уничтожения химоружия. Дело в том, что одну площадку полигона, рядом с объектом, где хранятся фосфорсодержащие отходы, ФЭО берет под свой контроль, а по второй («Долина»), с мышьяксодержащими отходами, во­прос пока не решён. Предполагалось, что отвечать за нее будет подразделение федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия на объекте «Кизнер» (Удмуртия), сейчас склоняются к тому, чтобы тоже передать ФЭО. Мы считаем, что обе площадки полигона, и по фосфор-, и по мышьяксодержащим отходам, должны быть в ведении федерального экологического оператора. И с него был бы спрос за содержание и обеспечение их безопасности.

Реформа чистоты

- Все проблемные вопросы по экологии для Кировской области мы, к сожалению, не смогли включить в повестку дня нашего заседания, - начал встречу со СМИ и общественностью Рашид Исмаилов. - Сконцентрировались на основных. Это чистый воздух и так называемая мусорная реформа. Кстати, название не совсем удачное, более позитивно звучит «реформа чистоты».

В целом тем, как прошло заседание экспертного совета, я доволен. Мы ставили в том числе и «неудобные» вопросы для руководства области по решению острых экологических проблем. И это нормально. В дискуссиях рождается истина. Главное условие - уважение к позиции собеседника.

Решил и корреспондент «ВК» задать «неудобный» во­прос. Дело в том, что не так давно в соцсетях появилась информация: общественная организация «Союз «За химическую безопасность» пригласила независимых экспертов для оценки заключения государственной экологической экс­пертизы проектной документации на создание производственно-технического ком­плекса по утилизации, переработке и обезвреживанию отходов первого и второго классов опасности на базе бывшего объекта «Марадыковский». И те пришли к выводу, что за­ключение сделано с наруше­ниями и что в этом месте (в пойме Вятки, вблизи п. Мирный) нельзя размещать такое предприятие. А между тем оно готовится к пуску.

- Как же так? Ведь вы говорили, что строительство любых объектов должно быть под общественным контролем, механизм его должен присутствовать во всех управленческих решениях? - поинтересовалась я.

- Это чисто специфический, региональный во­прос, - от­ветила за гостя министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. - Насколько я знаю, экспертиза Союза «За химиче­скую безопасность» должна была быть закончена до государственной экспертизы, они ее провели позже, поэтому учесть их замечания было невозможно.

И всё же экологический контроль, в том числе и общественный, за такими объектами необходим.

- Мы бы очень просили вас, - обратилась к Рашиду Исмаилову Т.Я. Ашихмина, - решить вопрос на уровне правительства России, министерства природных ресурсов России об организации системы государственного экологического кон­троля и мониторинга за деятельностью предприятий подобного рода, как это было на объектах по уничтожению химоружия. Их немного, всего-то проектируется семь экотехнопарков по утилизации опасных отходов. Четыре из них - на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия («Мирный», «Щучье», «Михайловский», «Камбарка»), и три планируется построить вновь в Иркут­ской, Том­ской и Нижегородской областях. Но все они химически опасные. Около семи тысяч тонн отравляющих веществ на объекте «Марадыковский» уничтожалось почти десять лет, а сейчас создаётся объект по утилизации и обезвреживанию мощностью пятьдесят тысяч тонн отходов первого и второго классов опасности в год!

Вопросов по решению экологических проблем с выходом на федеральные органы в регионе немало. К примеру, по обеспечению населения чистой питьевой водой, сохранению биоразнообразия, плодородия почв, ликвидации накопленного вреда. Поэтому создание при правительстве нашей области экспертного совета под вашим руководством, я думаю, станет «стартовой площадкой» на пути к их реализации.

«Пластиковые острова»

На пресс-конференции было задано и много других актуальных вопросов, в частности о федеральной политике в области упаковки. Ведь уже появляются целые «пластиковые острова».

По мнению Рашида Исмаилова, это вопрос экологической ответственности наших корпораций. Надо заставлять их использовать в упаковке мате­риалы, которые можно переработать. К сожалению, многие производители отказываются включаться в эту работу. Хотя сегодня экологическая ответственность должна быть повышена, сегодня уже недостаточно просто соблюдать требования и отмахиваться от каких-то назойливых энкаошников, как выражаются представители бизнеса. Сегодня нужно уже постараться, чтобы в медиа-среде позитивно выглядеть, приходится учитывать репутационные риски. Эти вещи для бизнеса очень чувствительны.

Обсуждался и вопрос о раздельном сборе мусора.

- Около пятидесяти регионов уже перешли на раздельный сбор мусора, - отметил Рашид Исмаилов. - Это значит, что они обеспечены инфраструктурой, значит, у них есть все условия, чтобы этот раздельный сбор осуществлять, и это такая тоже политическая задача. У нас есть поручение главы государства внедрить раздельный сбор отходов в городах, где проживает не менее ста тысяч человек населения.

- Многое для этого уже сделано, - продолжила разговор Алла Албегова. - Есть реальные подвижки и у нас. Есть планы, идёт работа. Мы бываем крайне удивлены, когда видим публикации о том, что ничего не изменилось. Это не так. До 2019 года системой сбора отходов было охвачено всего 34 процента населённых пунктов, сейчас эта цифра достигла 94 процентов.

Контейнерные площадки взять. Это то, что каждый из нас видит ежедневно, выбрасывая мусор из дома. Вспомним, как это было раньше: обустроенных по всем правилам площадок не было даже в Кирове, контейнеры просто стояли в отведённом месте. Иногда делали вокруг небольшое ограждение, а в сельской местности не было даже этого.

В целом в области за по­следнее время сделана большая работа по улучшению экологической обстановки. Но есть и проблемы, которые необходимо решать.

Больной вопрос для Кирова - запахи в городе. Особенно по весне жители микрорайона Озерки, юго-запада жалуются на невыносимый, зловонный запах. Причина - выбросы промпредприятий, расположенных неподалеку от жилья.

Как отметила Алла Албегова, для постоянного мониторинга состояния воздуха планируется приобрести специальную мобильную лабораторию по контролю более чем за сорока показателями, что позволит контролировать выброс загрязняющих веществ предприятиями и транспортом в городе в оперативном режиме. Кроме того, предприятиям рекомендовано перейти на более экологичные виды топлива. А главное, чтобы в дальнейшем избежать таких проблем, нельзя застраивать новые микрорайоны вблизи заводов и промышленных зон. И тогда «неудобных» вопросов у людей будет гораздо меньше.

В. ГЕОРГИЕВА.