Неподъёмное тепло. В Слободском пожаловались на беспредел коммунальщиков

Фото: newsivanovo.ru

На дворе октябрь. С де­ревьев облетают желтые листья, а в почтовые ящики жителей области прилетели первые платёжки за отопление. Осень и без того время упадка настроения, но суммы, которые хотят получить с жильцов теплоснабжающие компании, вгоняют людей даже не в хандру, а в глубокую депрессию. И первые ласточки этого уже появились.

Пока жалобы на запредельную плату за обогрев квартир поступают только из Слободского. Но не удивлюсь, если в скором времени они начнут сыпаться и из других населенных пунктов области, в том числе и из Кирова.

Как и чем губернатор Александр Соколов будет успокаивать граждан, как станет объяснять коммунальный беспредел? В прошлый раз, когда в начале сентября его команда немедленно дать тепло во все дома кировчан не прошла, Соколов заявил, что ему «ещё никогда не было так стыдно». Похоже, краснеть новоизбранному губернатору придется ещё не раз.

Хорошо, если такой конфуз останется в границах региона. А если нет, как это было десять лет назад? Помните, как премьер-министр Путин потрясал платёжкой из Нововятского района города Кирова и требовал срочно разыскать так не кстати отправившегося в отпуск губернатора Белых?

Восемь тысяч за трёшку

Середина любого месяца - это время, когда люди получают платёжные документы за коммунальные услуги. Не стал исключением и этот октябрь. Вот только октябрь­ские платёжки тем и отличаются от сентябрьских, что в них уже появляется строка оплаты тепла, подаваемого в квартиры. И почти каждый год они удивляют горожан и даже вгоняют их в ступор.

Этой осенью уже «рвануло» в Слободском. Жители города обсуждают свои проблемы в группе «Признавашки Слободской» социальной сети «ВКонтакте». 13 октября там появилась первая запись о непомерной плате за тепло (и здесь нужно напомнить, что отопительный сезон стартовал всего лишь 15 сентября).

«Пришла квитанция за отопление, и я в шоке! - написал Константин Романов. - Компания «Восток» уже вообще охренела, за трёхкомнатную квартиру 8000 руб., а ещё морозов не было. Отоп­ление по счётчику. Вы уж прямо скажите: нам не хватает денег на машины, дома и т.д. Откуда вы берете такие тарифы, хотя топите горбылем? 95-м бензином дешевле будет. Хватит из нас дураков делать. Машину угля привезёте для отмазки глаз, и всё. В ПМК (микрорайон в Слободском. - Ред.) этими же отходами топят - и в два раза дешевле, без счетчика».

Его возмущение поддержали другие участники группы. Суммы, о которых пишут слобожане в комментариях, колеблются от трех с половиной тысяч до 11 тысяч рублей. И у всех на губах застыл вопрос: «Доколе?» Были и предложения жаловаться в прокуратуру или губерна­тору.

«Какие проблемы? Соколову жалобу напиши, может, наругает их (но не факт)», - посоветовал Андрей Герасимов.

В последующие дни появилось ещё несколько сообщений о «заоблачных платёжках».

Ситуация не прошла мимо городской администрации. Она ответила жителям: «МУП «Теплосервис» начисляет плату за отопление, принимая показания счётчиков 20-го числа каждого месяца. Так как отопительный сезон начался 19 сентября, в квитанциях МУП «Теплосервис» за сентябрь проставлены суммы только за горячее водоснабжение. Плата за отопление появится в квитанциях, которые слобожане получат в ноябре (в них войдёт период с 19.09 по 20.10)…»

Вот только люди не поверили чиновникам. В квитанциях, как указали они, черным по белому напротив суммы написано: «Отопление». А еще горожане посоветовали чиновникам ускорить перевод слободских котельных на природный газ. На что те отписались: «Переговорный процесс с АО «Газпром теплоэнерго» находится в компетенции регионального правительства. Переговорный процесс возобновлён. В настоящий момент с учётом экономической и политической ситуации рассматривается проект соглашения о намерениях продолжения работы, обозначенной в соглашении от 2013 года. Бюджет города не может профинансировать эти работы, следовательно, администрация города и предприятия не может выполнить эти работы самостоятельно. При наличии финансовой составляющей работы по переводу котельных на газ будут организованы и собственными силами».

Таким образом, орган мест­ного самоуправления ответственность в решении проблемы заоблачных цен на тепло с себя сложил и считает, что сегодня «мяч» на стороне региональной власти. Ей и решать вопрос с ценами на тепло и переводом котельных на газ. Тем более что летом сам тогда еще «врио» губернатора об этом говорил.

Газ есть, а котельные на дровах

Давайте посмотрим правде в глаза: прохождение отопительного сезона без проблем - это не только наличие тепла в квартирах, но и разумная плата за него, сопоставимая с уровнем доходов населения. Однако если цифры в платёжках зашкаливают, то так недалеко и до социального взрыва. Нужно ли это региональной власти в текущей ситуации? Пока не заметно, что её это волнует.

Способен ли губернатор области Александр Соколов, который по-прежнему решает большинство проблем в «ручном режиме», справиться с ситуацией и ввести реку народного возмущения в нормальное русло? Ведь ещё в июле этого года он был в Слободском и после встречи с жителями города сказал: «В Слободском сложилась удивительная ситуация:

к городу подведён газ, частные домохозяйства газифицируются, а теплоснабжение котельных до сих пор на газ не переведено - из-за неудачного технического решения, которое было предложено».

Тогда он поручил министерству строительства Кировской области и админи­страции Слободского сформировать техническое задание и конкурсную документацию по переводу действующих котельных на природный газ. Более того, обязательным условием результатов такой работы должно было стать снижение платы жителей города за коммунальные услуги.

Сегодня на дворе октябрь, но, как можно убедиться, поручение Соколова так и осталось на бумаге. Нет в Слободском ни газовых котельных, ни снижения платы за тепло.

Почему так получилось? Ответ прост: выборы уже прошли и предвыборные обещания забылись. Обещать - не делать, тут по щелчку пальцев ничего не происходит. Нужна кропотливая работа, которая занимает достаточно много времени. Нужен контроль за исполнителями в постоянном режиме. Нужны точно установленные сроки и персональная ответственность за результат.

Пока же ничего этого не наблюдается. К чему это может привести, мы уже видели. В январе 2012 года Владимир Путин в ранге премьер-министра РФ требовал отозвать бывшего губернатора Киров­ской области Никиту Белых из отпуска из-за резкого роста тарифов в Нововятске.

На ошибках учатся?

Интересная тогда получилась история. Резонансная. На всю страну область и ее губернатор прогремели.

А началась она еще в ноябре 2011 года, когда в Нововятском районе г. Кирова одна из компаний повысила тарифы на горячую воду. Произошло это второй раз за год (хотя, согласно законодательству того времени, изменять тарифы можно было в любое время, а не как сегодня - к определенной дате, 1 июля, но лишь один раз в год), и общий рост платы составил 40 процентов. Самое интересное, что Региональная служба по тарифам (РСТ) Кировской области всё это утвердила.

По этому поводу я в то время брал комментарий у сотрудников РСТ, и они мне объяснили, что никакого нарушения нет, а повторное за год изменение тарифа произошло из-за изменения юридического лица и схемы подачи ресурса в дома. Обзор этой ситуации вкупе с мнением РСТ появился на страницах региональной прессы в ноябре 2011 года. Но эта информация так и осталась незамеченной областной вла­стью. А зря.

Прошло два месяца, и на селекторном совещании, посвящённом оценке эффективности работы руководства регионов, Владимир Путин тряс платёжками из Нововятска и требовал подать ему «на ковёр» Никиту Белых.

- Как получилось так, что в Кирове дважды прям, и в последний раз 4 декабря, на 40 процентов взяли и выросли тарифы на горячую воду? - возмущался он, не стесняясь в выражениях. - Городок такой Нововятский. Прямо на 40 процентов взяли и вдули. Руководство региона такие вещи вообще не отслеживает, что ли?

А Белых в то время проводил свой отпуск в Швеции и о словах Путина узнал не сразу. Однако после такого «наезда» он вынужден был прервать отдых. И уже в самое короткое время ответил премьеру, а потом свой ответ пересказал «Коммерсанту»: «Не было постановления, а они уже повысили! И мы тут же собрали совещание, сделали перерасчёт, и за декабрь жители получили счета по старым ценам минус то, что им начислили в ноябре. То есть реально никто не пострадал! И счета за декабрь они, конечно, получили ещё до вчерашнего селекторного совещания. Так что не было никакого роста тарифов. Была ошибка просто».

Белых эта ошибка в то время сошла с рук.

Александр Соколов, конечно, не либерал Белых. Он и в администрации Президента успел поработать, и позицию свою патриотическую чётко обозначил. Да и в должности он ещё года не проработал (если взять весь срок его пребывания в области с мая 2022 года). Однако всё это не даёт ему иммунитет ни от «наездов» сверху, ни от критики снизу.

Пока губернатор свою позицию по поводу неподъёмных платёжек за тепло в Слобод­ском не обозначил (не знает или не хочет знать?). Но «первый звонок» прозвучал, и пора бы ему уже это сделать. Впрочем, ждут от него не только словесной интервенции, но и реальных действий по снижению коммунальных платежей, о необходимости и обоснованности которых он сам ранее и заявлял.

Иван ТРОФИМОВ.