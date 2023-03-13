Неонкологический просчёт. Беседа о борьбе с раком вскрыла системные проблемы медпомощи

Фото: opko43.ru

В Общественной палате Кировской области (ОПКО) был заслушан доклад регионального министерства здравоохранения о ситуации с онкологическими заболеваниями. Его сделал заместитель министра здравоохранения Павел Казаков на заседании комиссии по социальному развитию, здравоохранению и физической культуре. В неё входят, помимо прочих, два главных врача областных учреждений: Николай Семеновский из перинатального центра и Ирина Халявина из областной стоматологии, а также руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерия Черемисинова.

Официальное заслушивание чиновников от медицины, пусть даже по актуальной, но достаточно узкой теме, казалось бы, не предвещало сложностей и обещало быть нудным или, как часто говорят, проходным. Тем более что ОПКО повлиять на процесс выявления и лечения рака не может, а способна лишь «принять информацию к сведению».

Однако в ходе обсуждения были подняты проблемы, которые вятское здравоохранение не может решить уже многие годы.

Народ не тот?

Онкологические заболевания - бич нашего времени. Николай Семеновский даже процитировал одного из известных учёных: «Все люди умрут от онкологии, но не все доживут до этого». В общем, заболеваемость растёт (в том числе и в Кировской области), но совершенствуются и методики лечения таких болезней. И здесь, как отметил Павел Казаков, большую роль играет их раннее выявление.

По словам регионального чиновника, важным фактором в деле ранней диагностики рака является диспансеризация населения и профилактические осмотры. В ходе них предусмотрены скрининги (сдача анализов) для выявления отдельных видов онкологических заболеваний.

В 2022 году, по данным кировского минздрава, диспансеризацию прошли свыше 360 тысяч человек. Это позволило выявить почти 500 случаев злокачественных новообразований. Всего же за год диагноз «онкология» поставлен почти 6 тысячам жителей области. Это больше, чем годом ранее.

К сожалению, как сказал Павел Казаков, население Кировской области недостаточно сознательно относится к прохождению профилактических мероприятий, особенно в районах области. Но, зафиксировав данный факт, он не сказал, как с этим бороться.

Вот такой он - народ вятский. Несознательный, о своём здоровье не пекущийся. Не такой он, какой нужен чиновникам. Как с таким народом выполнить указание Президента РФ о снижении смертности от рака?

А ведь государство заботится о людях, выделяет миллиарды рублей на борьбу с онкологией. На эти деньги закупается новейшее оборудование и медикаменты. И Кировская область здесь не исключение. В прошлом году приобретены и маммографы, и томограф, и прочие высокотехнологичные аппараты, позволяющие диагностировать и лечить рак.

Мысль замминистра развил главврач «перинаталки» Николай Семеновский. Народ народом, но в деле диспансеризации недорабатывают и страховые компании, считает он.

- Они обязаны заниматься профилактикой заболеваний, в том числе онкологических, для застрахованных ими людей, - заметил врач. - Они живут за наши деньги, они получают хорошие зарплаты, но ничего не делают. Надо более жёстко требовать с них, чтобы они делали свою работу.

Таким образом, со «стрелочниками» всё ясно. В их качестве выступают народ и страховщики.

Диспансеризация и кадры

Про то, что страховые компании - «пятое колесо» в телеге российского здравоохранения, знают все. В этой части можно согласиться с их критикой со стороны Николая Семеновского.

Впрочем, в этом он не уникален. Многие заслуженные и уважаемые люди из медицинской среды говорят об этом открыто и с высоких трибун. Одним из таких критиков страховой медицины выступает, например, известный детский доктор Леонид Рошаль. Ещё в 2014 году при подготовке очередного форума ОНФ он ставил вопрос ребром - не пора ли нам от неё отказаться совсем? А позже, в 2016 году, высказал однозначное мнение:

- Мы (члены Союза медицинских сообществ «Национальная медицинская палата». - Ред.) сделали вывод, что в таком виде они (страховые компании. - Ред.) не улучшают ни доступность, ни качество оказания медицинской помощи. Мы считали и считаем, что все эти функции может выполнить система ОМС с меньшими затратами. Никакой страховой медицины у нас нет.

Так что страховщиков в уравнении «пациент - врач - чиновник - страховая компания» не жалко точно никому. Как в известной телеигре, они - «самое слабое звено».

Но народ-то тут причём? Люди хотят быть здоровыми как можно дольше не меньше чиновников от медицины. Другое дело, что на диспансеризацию чаще всего у них времени нет. Работают, чтобы прокормить себя и свою семью. А когда время на себя у них всё же появляется, то попасть к врачу на приём они не могут. В районных больницах такой кадровый дефицит, что в экстренных случаях проще доехать до Кирова, чем получить помощь у себя в ЦРБ.

И об этом Павлу Казакову должно быть известно не хуже, чем любой санитарке в любом районном медучреждении. Не так давно он сменил стул главврача Советской и Пижанской райбольниц (был тем и другим одновременно) на министерское кресло. Но он сказал то, что сказал. И тогда я не удержался и задал ему вопрос:

- Вот вы говорите, что население в районах неохотно идёт на диспансеризацию, а кто у вас её проводит, если в районных больницах большая нехватка врачей? К примеру, в Советской ЦРБ нет отоларинголога, рентгенолога, стоматолога-хирурга и других специалистов. Какое доверие к диспансеризации будет, если люди не могут получить первичную помощь?

На что получил ответ:

- В Советской ЦРБ отоларинголога действительно нет, но есть даже два в Пижанской. А зуб удалить может фельдшер или врач общей практики-стоматолог. Да, в Советске есть кадровый дефицит, но он не такой значительный. В других районных ЦРБ есть ситуации и похуже. Но мы работаем, чтобы изменить дело к лучшему.

И тут я вспомнил, как решили проблему прохождения диспансеризации в одной из районных ЦРБ. По словам медсестры, которая мне об этом рассказала, у них диспансеризация проводится просто: в регистратуре собираются карточки тех, кто должен пройти эту процедуру, затем они организованно перемещаются из кабинета одного врача в кабинет другого. И каждый из этих специалистов оставляет в них запись об осмотре. Такая вот «бумажная» диспансеризация.

Не буду утверждать, что так происходит везде и всегда. Вполне может быть, что это был единичный случай. Но в условиях кадрового голода он - решение вопроса и возможность отчитаться перед вышестоящим начальством. В противном случае каждому врачу придётся работать по 28 часов в сутки. За себя и за того парня.

В министерстве должны об этом знать. Ведь ещё в 2018 году я был на заседании онкологов, где критиковалось районное звено, которое, как казалось столичному, то есть кировскому начальству, недостаточно уделяет внимание ранней диагностике рака. Но там же прозвучал и ответ на эти обвинения: «Где врач найдёт время на серьёзную работу с пациентом, если их у него много и времени на каждого только 15 минут?»

Надо «правильно» считать

Впрочем, и помимо меня, было кому добавить ложку дёгтя в пафосный доклад областного замминистра. Руководитель регионального исполкома ОНФ Валерия Черемисинова, на правах постоянного члена Общественной палаты Кировской области, поставила под сомнение данные медицинской статистики о количестве умерших от онкологии.

- Много ли случаев, когда у человека онкологическое заболевание, а в причинах смерти указывается инфаркт, инсульт или другая болезнь? - спросила она. На что получила ответ, что такого рода подсчёт не ведётся. Более того, наличие онкологии не исключает других заболеваний, и пациент вполне может умереть от них.

Озвучила она и ещё одну проблему, которой давно занимается ОНФ. Как оказалось, туда до сих пор продолжают поступать жалобы на недоступность льготных лекарств. В том числе и от людей, которым поставлен этот страшный диагноз. И сегодня активисты не знают, что ответить на такие звонки.

Если ранее, до 1 сентября прошлого года, в случае отсутствия лекарства в аптеке рецепт ставили на отсроченное обслуживание и в течение 10 суток должны были его доставить, то сейчас этот порядок отменён приказом Минздрава РФ. А взамен его ничего не предусмотрено. К сожалению, Павел Казаков не дал внятного ответа и на этот вопрос.

Таким образом, ОПКО в ходе обсуждения узкой темы удалось обозначить проблемы, которые выходят за её рамки, так же, как и за полномочия регионального минздрава.

К последним как раз относится решение вопроса обеспечения первичного звена медицины профессиональными кадрами, без чего невозможно сделать его доступным. В существующих рамках страховой медицины решить его нельзя. И с этим тезисом (в кулуарах, конечно) согласны даже наши главврачи.

Сергей СМОЛИН.