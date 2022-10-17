Нелегальный дым. Как в Кировской области борются с табачным контрафактом

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«Курить - здоровью вредить», «Капля никотина убивает лошадь», «Одна сигарета отнимает 15 минут жизни» - кто не знает этих сентенций? Наверняка, любой человек слышал их хотя бы раз в жизни. Вот только следовать этим набившим оскомину истинам торопится не каждый. Курильщики как были, так и остаются среди нас. Правда, сейчас они стали более «продвинутыми» и сменили сигареты на вейпы и айкосы (элек­тронные заменители доставки никотина в организм). Хотя и любители натурального табака тоже не ис­чезли.

Государство, конечно, борется с этой вредной привычкой. Законы соответствующие принимает. Вот только результат получается какой-то корявый. Вместо пропаганды здорового образа жизни мы видим борьбу с курильщиками. Те ограничения, которые введены антитабачным законодательством, низводят приверженцев вредной привычки до положения «людей второго сорта». Службы специализированной помощи желающим бросить курить не развиваются (если вообще существуют). Сигареты дорожают, а их качество падает, нанося еще больший вред потребителям.

Сегодня мы дошли до такой точки, когда курение стало очень дорогостоящей привычкой. Ведь минимальная стоимость одной пачки сигарет не должна быть ниже 112 рублей. Поэтому заядлый курильщик вынужден тратить в месяц не менее трех с лишним тысяч рублей. Не каждый может себе такое позволить. Поэтому идет туда, где продадут ему сигареты дешевле. А дешевле может быть только контрафакт.

С ним-то и борется государство. И отнюдь не по гуманистическим соображениям, а чисто по экономическим причинам: с контра­фактных табачных изделий акциз не платится, а значит, бюджет недополучает денег.

Но пока такая борьба с табачным контрафактом больших успехов не приносит. В том числе и у нас, в Кировской области.

Изымают и судят

О том, что в Кировской области есть рынок контрафактных и контрабандных табачных изделий, говорят и данные УМВД по Киров­ской области.

Как сообщили в ведомстве, за истекший период этого года сотрудниками полиции выявлено и пресечено шесть преступлений по ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»), 24 преступления по ч. 3, 4, 6 ст. 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»), а также одно преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

В течение 2022 года в области из незаконного оборота изъята табачная продукция на сумму более шести мил­лионов рублей.

Самый громкий случай обнаружения в регионе большого количества сигарет без акцизных марок произошел в марте этого года. Из автомобиля, принадлежащего жителю Кирова, была изъ­ята 1561 пачка сигарет без акцизных марок на общую сумму 174 тысяч рублей. А во время последующего осмот­ра находящихся в его распоряжении гаражных боксов найдено еще более 27 тысяч пачек сигарет на сумму свыше трех миллионов рублей. Кроме того, полицейские тогда изъяли у кировчанина 250 литров спиртосодержащей жидкости.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Как предупредили в УМВД, для потребителей табачной продукции показателем незаконного ее оборота является цена одной единицы изделия. На 2022 год она установлена в размере не менее 112 рублей за пачку.

Основными точками распространения контрафакта, сообщили в полиции, являются небольшие магазины и рыночные торговые павильоны. Крупные гипер- и супермаркеты этим не грешат. Впрочем, оно и понятно: сетевикам наличие минимальной отпускной цены на сигареты только на руку - общий объем продаж компенсирует любое колебание потребительского спроса в сторону понижения по какому-либо отдельному виду продукции.

К сожалению, в областном УМВД не смогли сказать, наблюдается ли в нашем регионе рост либо сжатие «серого» рынка оборота табачного контрафакта. Но, думается, региональная динамика мало отличается от общероссийской.

Нелегальный рынок растёт

В этом году нелегальный рынок табака в России продолжил рост. По результатам второго всероссийского исследования незаконного оборота табачной продукции в РФ, презентованного в конце сентября АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК), в 2022 году объем нелегального рыка составил 12,1 процента против 11,5 процента в 2021-м. По экспертной оценке, если опираться на цифры объёма рынка и среднюю розничную цену пачки сигарет, заложенные в бюджет на 2022 год, то при 12,1 процента нелегального рынка потери бюджета в 2022 году достигнут 113 млрд. рублей, это только акциз и НДС.

Наибольшая концентрация нелегальной продукции отмечена в Новгородской, Ростовской, Ярославской, Смоленской и Брянской областях, а также в Кабардино-Балкарии. Антилидером признана Новгородская область с долей рынка в 43,6 процента.

Большинство из этих регионов являются пограничными областями России, однако высокий уровень незаконного оборота фиксируется и на внутренних территориях - в Тверской (28,9 процента), Ярославской (34,1 процента), Костромской (29,2 процента) областях, особо отмечается в исследовании. А как обстоят дела в нашей области?

Как можно убедиться, Кировская область в передовиках антирейтинга табачного контрафакта не числится, но это не означает, что у нас его совсем нет. Согласно карте, которая сопровождает исследование ННЦК, наш регион относится к числу «середняков», где доля контрафакта среди табачных изделий составляет от пяти до одиннадцати процентов.

Борьба бесполезна

Сегодня борьба государственных органов с нелегальными сигаретами подобна той, что ведется против контрафактного и суррогатного алкоголя. Сколько ни повышай цены, народ ни пить, ни курить не бросает и не бросит, а на все попытки компенсировать просчеты недальновидных чиновников за счет рядовых граждан отвечает ростом потребления суррогатов и контрабанды.

Об этом свидетельствует и исследование, которое провел в конце 2020 года ВЦИОМ. Лишь четверть россиян курят сигареты промышленного производства (24 процента). При выборе сигарет они ориентируются в первую очередь на качество продукции и цену (46 и 45 процентов соответственно). На соответствие правилам маркировки и на акцизную марку обращает внимание один из семи респондентов (14 процентов).

Только один из пяти курящих промышленные сигареты однозначно уверен в том, что сможет определить легальность приобретаемой табачной продукции (22 процента).

Каждый третий респондент встречал в своем населенном пункте пачки сигарет, все надписи на которых выполнены на иностранном языке, чаще - жители сёл и столиц. Также свыше 40 процентов респондентов встречали в своем населенном пункте сигареты дешевле минимальной цены, в сёлах - каждый второй.

Целенаправленно покупал нелегально продающиеся в России сигареты каждый четвертый из курящих промышленно произведенные табачные изделия. Больше всего среди них тех, кто оценивает материальное положение своей семьи как плохое.

Основными причинами распространения в России нелегальных сигарет респонденты назвали высокие акцизы, цены (46 процентов) и низкий уровень жизни населения (41 процент). Также играют роль низкая эффективность работы надзорных органов (22 процента) и недостаточно серьезные наказания за производство и продажу контрафактных сигарет.

Более половины респондентов считают, что дей­ствующие меры по борьбе с нелегальным рынком сигарет неэффективны.

Вот к таким малоутешительным выводам приходят люди. А vox populi vox Dei, гласит латинская поговорка, что в переводе на русский означает: «Глас народа - глас Божий».

Сергей СМОЛИН.

Число курящих сокращается

По данным Росстата, за 2020 - 2021 годы количество курящих россиян сократилось на 13 процентов, или на 3,63 млн. человек, из которых более одного миллиона приходится на молодежь. Продолжают предаваться пагубной привычке 20,3 процента россиян в возрасте от 15 лет и старше, или около 24,4 млн. человек.

Среди российских регионов больше всего курят в Еврейской автономной области (33,5 процента взрослого населения, то есть каждый третий), Бурятии (33,1), Якутии (30,9), Сахалинской области (30,3), Забайкальском крае (29), Камчатском крае (28,7), Мурманской области (28,7), Ненецком автономном округе (27,8), Магаданской области (27,8) и Пермском крае (27).

Менее всего зависят от сигарет и другой табачной продукции жители Чечни (курит всего лишь 1,8 процента взрослого населения региона), Ингушетии (5,5), Дагестана (9,2), Северной Осетии (9,4), Карачаево-Черкесии (10,5), Кабардино-Балкарии (11,3), Рязанской области (15,5), Калмыкии (16,3), Ульяновской области (16,7), а также Москвы (16,8).

В среднем по России на трех курящих мужчин приходится одна курящая женщина, однако в ряде регионов эта гендерная диспропорция выражена не столь явно.