Недовзвешенный тариф. На сколько подорожает в Кирове проезд в общественном транспорте?

Общественная палата Кировской области рассмотрела вопрос о повышении расценок на проезд в автобусах и троллейбусах. По мнению общественников, пока это делать не нужно. Но с ними не согласны перевозчики, и Региональная служба по тарифам встала на их сторону.

Вопрос о повышении стоимости проезда в кировском транспорте ещё летом минувшего года был озвучен главой кировской городской администрации Ильей Шульгиным (сейчас уже можно сказать, «почти бывшим», так как в СМИ муссируется информация о скорой его отставке) на заседании комиссии Кировской гордумы по транспорту. Его подняли во время обсуждения закупки АО «АТП» новых троллейбусов. По словам директора Автотранспортного предприятия Сергея Волкова, цены на билеты не повышали с начала 2017 года, с этого момента топливо подорожало более чем на 20 процентов. Сити-менеджер отметил, что деньги, которые кировчане платят за билеты, можно рассматривать как источник инвестиций на обновление парка автобусов и троллейбусов. Однако решение об изменении стоимости билетов вправе принять только Региональная служба по тарифам, куда могут обратиться перевозчики. Был назван и возможный размер платы за проезд: 25 - 26 рублей, а также срок, когда произойдет изменение тарифа, - февраль 2020 года.

Каждый раз, когда эта тема вбрасывается в информационное пространство, население областного центра весьма болезненно на нее реагирует. И в этом нет ничего неожиданного. Зарплаты почти не растут, реальные доходы который год сокращаются, а тут то повышение тарифов на «коммуналку», то рост цен на продукты питания, то общественный транспорт дорожает. Как не нервничать?

Насколько помню, ни одно изменение расценок на билеты не прошло гладко. К революции или к «майдану» оно, конечно, не приводило, но раздражения и социальной напряженности добавляло.

При этом, как показала практика всех предыдущих «коррекций тарифа» (именно так стыдливо маскирует истинную сущность происходящего пресс-служба правительства области, которая уже отписалась по данному поводу), мнение населения мало кого интересует. Для чиновников гораздо более весомым аргументом звучат слова транспортников об «убыточности», о подорожании топлива, об инфляции, амортизации и прочем.

Так вышло и на этот раз. Члены региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов в Кировской области Общественной палаты вкупе с присутствовавшими чиновниками в очередной раз услышали «старые песни о главном».

- Действующие в настоящее время тарифы на перевозку пассажиров не пересматривались с февраля 2017 года, - плакался им в жилетку генеральный директор АО «Автотранспортное предприятие» Сергей Волков. - Тариф в 22 рубля за поездку не компенсирует фактические расходы на оказание услуги, ни о каком развитии не может быть и речи. На сегодняшний день наши прямые затраты на налоги, зарплату, обслуживание транспорта, покупку горючего составляют 101 процент, то есть выше доходов. При этом мы испытываем огромную нехватку водителей. Мы надеемся поднять им зарплату на 11 процентов, но для этого нам просто необходим рост тарифа на проезд.

Чуть ранее, в конце 2019 года, представители автотранспортных предприятий уже обращались в РСТ с предложением об увеличении тарифа на перевозку. При этом плата за проезд, которую они предлагали, колебалась от 33,26 до 44,96 рубля с человека. А это рост в 1,5 - 2 раза. Как говорится, хочешь получить то, что нужно, - требуй больше, с запасом.

И Региональная служба по тарифам купилась на эту уловку (как ранее она пошла навстречу КТК в части увеличения платы за тепло в 2020 году сверх норматива). Ее руководитель Максим Михайлов рассказал общественникам, что, проанализировав финансовые результаты работы автотранспортных предприятий с 2017 года, РСТ пришла к выводу: с каждым годом компании наращивают свой убыток, а потому увеличивать плату за проезд все же нужно. Однако максимальный ее размер, по мнению РСТ, не должен быть выше 26 рублей (чего, собственно, и хотели транспортники изначально, и эти их «хотелки» озвучивал Шульгин).

- Тарифы, которые нами устанавливаются, являются предельными, то есть это некая предельная, самая высокая планка, - пояснил он. - Далее любой перевозчик вправе в рамках этого предельного максимального уровня регулировать свой тариф в более низкую сторону.

Так и хотелось спросить его: видел ли он, чтобы кто-то когда-то снижал эту планку? Но думается, что положительно ответить он бы не смог.

В результате повышение тарифа все же произойдет. Итоговое решение, как сообщила пресс-служба правительства области, примет правление Региональной службы по тарифам, заседание которого состоится 28 января. Хотя члены группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов в Кировской области Общественной палаты и просили не спешить с принятием такого решения.

Общественники категорически не согласны с повышением тарифа, аргументируя это тем, что убыточность предприятий должна компенсироваться за счет инвестиций из федерального, областного и муниципального бюджетов, а не из кармана жителей. Общественная палата решила обратиться к руководству области и города с предложением рассмотреть вопросы дотаций в сферу общественного транспорта, а до этого не повышать плату. Вот только, нам кажется, к их мнению, как всегда, никто не прислушается.

Иван ТРОФИМОВ.