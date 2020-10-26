«Не зря Озерки всколыхнулись!» Кто «травит» жителей кировского микрорайона?

- Опять вчера вечером выброс был, - рассказывает Ольга Степановна. - А я «проворонила» форточку, не закрыла на ночь. Недавно нам трое суток отравляли воздух, а значит, и жизнь. Как раз включили отопление, такая жара, и даже форточку не откроешь! Я живу в районе ДСК, в двух километрах по прямой от Озерков, а там ситуация еще хуже.

- Запахи и до вас доходят…

- Еще как, в конце сентября ночью мощный выброс какой-то отравы был.

- Это, наверно, и на здоровье сказывается. Ведь и детишки гарью дышат.

- Ясное дело. Не зря же Озерки всколыхнулись.

Вот что рассказала Алина Ромашова, мама троих малолетних детей.

- Эта эпопея с запахом гари и прочих прелестей началась уже давно, - заметила она, - а наиболее острой стала с 2018 года. Мы пытались «разрулить» ситуацию в мирном русле: писали жалобы, собирали подписи, но ничего не добились. Проверки проводились, о результатах оповещали, что нарушений никаких не выявлено. Хотя на одном из предприятий на Мостовой,18, была даже обнаружена радиация… Вагон из этой организации с ломом черных металлов был отправлен в Свердловскую область, где у него и выявили повышенный радиационный фон (0,47 мк3/в час).

В этот раз мы пошли по другому пути, через соцсети, СМИ. Хотя непонятно, что нас почему-то обвиняют в чрезмерной активности. Ведь чистый воздух - наше здоровье и наших детей, и мы имеем право его отстаивать.

Одно из предприятий (ООО «Энерго») закрыли по решению суда на 90 дней, а второму («СТЕП Металл») вынесли представление на исправление нарушений. Люди очень возмущались, что это предприятие даже не имело лицензии на утилизацию отходов и сжигало их открытым способом. Видео- и фотоматериалы у нас есть. А 4 октября экологи с помощью квадрокоптера тоже зафиксировали открытый огонь на территории этого предприятия.

Кроме того, мы поднимали вопрос по поводу оборудования, чтобы наш микрорайон снабдили автоматическим пунктом контроля выбросов. К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. И все наказания предприятий-нарушителей носят поэтому временный характер. Где гарантии, что через 90 и более дней они перестанут нас травить? Сделают все, как положено: поставят газоочистительные фильтры?

Кстати, сегодня из Российского экологического общества нам прислали документ с результатами совместной проверки экологов, полиции и природоохранной прокуратуры предприятия по Мостовой, 18. По результатам проб, к примеру, содержание гидрохлорида в воздухе было превышено в 3,8 раза! А это очень опасное вещество, которое ослабляет иммунитет и «убивает» легкие… Наличие же углекислого газа - в полтора раза выше ПДК.

Пока, к сожалению, принципиального решения проблемы мы не видим. Хотим быть уверенными, что дымовая «атака» на Озерки больше не повторится.

Жители микрорайона сейчас очень раздражены и ищут способы, чтобы заявить о своей проблеме как можно громче. Чтобы она вышла на федеральный уровень. Мы проводим флешмобы, вывесили плакаты, лозунги на окна своих квартир. Один из них: «Хотим дышать чистым воздухом!» В первую очередь мы думаем, конечно, о детях.

По мнению жителей, источник задымления находится в промышленной зоне на улице Мостовой. Они неоднократно видели столбы дыма, поднимающиеся с этой территории. Помимо различных производственных предприятий там работают организации по приему лома черных и цветных металлов. Многие считают, что в них обжигают изоляцию с проводов, чтобы получить готовую медь для сдачи на металлоприемку, или же избавляются от каких-либо отходов путем сжигания. Обращения в Роспотребнадзор не принесли никакого результата, поскольку замеры воздуха делали днем, когда дым рассеивался.

В одной упряжке

К решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне Озерки подключились профильные ведомства - природоохранная прокуратура, министерство охраны окружающей среды, управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора. А также - администрация г. Кирова. Вот как прокомментировал ситуацию в Озерках заместитель главы администрации города, начальник территориального управления по Первомайскому району Вячеслав Симаков.

- Вместе с природоохранным прокурором, представителями надзорных органов, министерства охраны окружающей среды, полиции мы побывали на территории предприятий-нарушителей. На сегодня деятельность их приостановлена, а также составлены протоколы об административной ответственности, выданы предостережения и другим организациям. С активистами мы постоянно встречаемся, быстро реагируем на их обращения. В минувшие выходные вновь поступил сигнал о задымлении воздуха. Выяснилось, что пожилой мужчина на своем участке сжигал мусор, и работники одного из предприятий прибирали территорию и устроили «крематорий» из мусорной кучи. При нашем появлении они костер сразу же потушили…

На встрече с населением представители общества охраны природы заявили, что у них есть сертифицированный прибор - газоанализатор. И я их пригласил с собой, чтобы удостовериться, что на сегодняшний день экологическая ситуация в микрорайоне нормальная. В понедельник, 19 октября, представители общества охраны природы, используя газоанализатор, провели замеры содержания в воздухе загрязняющих веществ (диоксида серы, оксида углерода, сероводорода) на въезде в Озерки, на улице Павла Корчагина. Превышения ПДК не обнаружено. Все это происходило в присутствии жителей микрорайона. Отмечу, что мы постоянно поддерживаем контакт с местными активистами. Сейчас наша основная работа - взаимодействие с населением, выявление фактов выбросов и передача их в контролирующие органы для проведения проверок.

- Слышала, что людей призывали выйти на митинг?

- Сейчас в период пандемии массовые мероприятия ни к чему хорошему не приведут. Я попросил местных жителей не идти на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию для каких-то личных целей, а действовать в рамках правового поля.

Подготовила Вера Ануфриева.

P.S. В результате прокурорской проверки в микрорайоне Озерки в работе организаций ООО «Транском» и ООО «Энерго» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, отсутствие установок для очистки газов. Кроме того, замеры выбросов загрязняющих веществ ООО «Энерго» от печи для плавки металлов показали превышение нормативов, указанных в декларации предприятия. Прокуратура потребовала в судебном порядке приостановить деятельность предприятий до устранения нарушений.

Вчера на заседании постоянной комиссии Общественной палаты Кировской области по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности рассматривался вопрос о состоянии атмосферного воздуха на территории г. Кирова (мкр. Озерки). Были подведены итоги мероприятий по жалобам жителей, а также намечены дальнейшие планы. Чтобы люди в микрорайоне с таким красивым названием могли дышать чистым воздухом.

Комментарий ОНФ

- После нашего сигнала ситуация с задымлением в Озерках получила широкий резонанс, и на проблему наконец обратили внимание надзорные органы и представители городской администрации, - подытожила эксперт ОНФ Алена Чеснокова.

- Выяснилось, что источник задымления находится в промышленной зоне на улице Мостовой. Там работает несколько предприятий по приему черных и цветных металлов. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, ни у одного из них не установлена санитарно-защитная зона. Всем им направили предостережения. Также в Роспотребнадзоре нам сообщили, что теперь пробы воздуха в микрорайоне будут брать еженедельно. Кроме того, на днях прокуратура через суд потребовала приостановить деятельность двух промпредприятий в Озерках, которые выбрасывали в воздух загрязняющие вещества. А министерство охраны окружающей среды приостановило деятельность одного из предприятий, занимающегося литьем легких металлов и приемом металлолома.

Мы продолжим держать эту ситуацию на контроле вплоть до полного устранения проблемы. К сожалению, мы не раз сталкивались с ситуациями, когда после нашего сигнала надзорные органы временно приостанавливали деятельность предприятий, работавших с нарушениями, например автомойки в поселке Садаковском, крематория для домашних животных в Кирове, лесопильного производства в деревне Подгорена, но это так и не приводило к результату. Через некоторое время предприятия возобновляли работу, устранив нарушения лишь формально.

Наша задача - добиться полного устранения нарушений, чтобы проблема с задымлением и неприятным запахом в Озерках больше не возникала.