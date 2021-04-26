Не в деньгах стимул, или Что мешает кировским крестьянам объединяться в кооперативы

Фото: agroinvestor.ru

Лет пять назад в российском Минсельхозе взяли курс на развитие сельской кооперации. Была сделана попытка проведения новой коллективизации, то есть производственного объединения разрозненных крестьянских хозяйств. Под нее выделили деньги и стали с их помощью стимулировать проекты по развитию объединительных процессов.

Где-то процесс пошел, а где-то, в том числе и в Кировской области, - не очень. Это раньше единоличников было проще «согнать» в колхозы. А нынче мелкого собственника пойди тронь. Так просто делать то, что ему невыгодно, он не будет. И заставить его тоже нельзя. Да и доверия между такими хозяйчиками местечкового разлива нет ни на грош. Попробуй собери таких под одну крышу.

Вот и получается, что из года в год на участие в грантовом конкурсе, который проводит региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, заявки подают одни и те же кооперативные предприятия. Когда же мы увидим новые лица и увидим ли?

Уговоры не работают

Мне самому в 2017 году довелось вместе с чиновниками из регионального минсельхоза побывать в Богородском и Унинском районах, где специалисты министерства «уговаривали» фермеров кооперироваться. И основания для этого были. Ведь сами сельские предприниматели жаловались, что в одиночку даже скотину не могут нормально забить из-за ветеринарных требований к организации этого процесса, а купить передвижной убойный пункт каждому из них не по карману. Приходится везти бычков в соседний район, а это влетает в копеечку. Однако как только речь пошла об объединении, то первым вопросом было: кто будет главным? Так и не смогли договориться меж собой по этому вопросу.

- Метод принуждения сейчас не работает, - сказал тогда Иван Царегородцев, отвечавший в минсельхозе за развитие кооперативного движения. - Кооперация - дело добровольное.

Только таких добровольцев в области - по пальцам можно сосчитать.

Однако задача Москвой поставлена, и гранты выделяются. Одним из первых его в 2016 году получил кооператив «Звезда» Пижанского района. Тогда его руководитель Александр Рыков охотно поделился со мной своими планами, рассказал о том, как у него появилась сама идея создать кооператив и что, как он считает, ждет «Звезду» в будущем.

С тех пор прошло почти пять лет, и вот «Звезда» вновь стала победителем грантового конкурса. Однако на этот раз глава кооперативного хозяйства не захотел, чтобы о нем писали. И рассказывать о том, куда пойдут деньги, не стал. Хотя информация о конкурсе не является закрытой, а средства, которые получают кооперативы, идут из бюджета и за них им в любом случае придется отчитываться. На личную скромность такая позиция также не похожа - достаточно вспомнить нашу беседу в 2016 году. Следовательно, есть нечто, что мешает пижанскому кооператору быть откровенным.

Вот это и заставило взглянуть на вятскую кооперацию под другим углом. Тем более что за примерами успешной работы кооперативных хозяйств ходить далеко не надо: они есть в соседних регионах, в частности в Татарстане. И мы имеем возможность сравнивать.

Куда уходят гранты?

По сути, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Звезда» Пижанского района - не совсем типичный случай для такого рода предприятий. Это скорее семейная фирма, в которой дольщиками выступают члены одной большой семьи. Просто, как заметил в свое время руководитель кооператива Александр Рыков, такая форма организации показалась более удобной и выгодной.

Кооператив этот был создан еще в 2009 году на базе «почившего в бозе» мясокомбината и с тех пор занимается переработкой мяса, выпуском мясной продукции - в основном полуфабрикатов.

В 2014 году он принял участие во всероссийском аграрном форуме-выставке «Золотая осень». Тогда его продукция была удостоена двух серебряных и одной бронзовой медали.

А с 2015 года, когда в Кировской области кооперативы стали получать гранты на развитие, председатель «Звезды» Александр Рыков решил не упускать такой шанс. Уже на следующий год предприятие получило свыше десяти миллионов рублей на развитие линии по переработке мяса. Речь шла о выпуске новой продукции - колбасы. И эти средства были успешно вложены в дело. Сегодня предприятие выпускает копченые колбасы, изготовленные по ГОСТам.

В этом году «Звезда» вновь стала победителем грантового конкурса. Как сообщила пресс-служба правительства области, кооператив получит 11 с лишним миллионов рублей на развитие - на приобретение техники и технологического оборудования.

Как говорится в официальном релизе, эти средства обеспечат увеличение объема выпускаемой продукции и, как следствие, создадут новые рабочие места.

Вместе с пижанским предприятием победителем грантового конкурса стал сельскохозяйственный производственно-потребительский кооператив «Уржумский МК». Уже само название говорит о том, где он находится, а потому нет смысла уточнять его местоположение.

Впрочем, нет нужды также упоминать о том, что производит этот кооператив. Его продукция (колбаски, шашлык и пр.), как следует из официального релиза, хорошо известна в регионе и пользуется большим спросом, в том числе и в бюджетных организациях.

Так же как и «Звезда», этот кооператив ранее получал гранты. За счет них ему удалось завоевать часть рынка мясных полуфабрикатов. На этот раз ему выделили около шести миллионов рублей. Как сообщила правительственная пресс-служба, средства пойдут на расширение сети собственных фирменных магазинов, приобретение автофургона для перевозки охлажденного мяса, фургона для перевозки скота, автомобиля повышенной проходимости для доставки продукции в отдаленные населенные пункты области.

Успешные примеры есть

Никто не спорит, что выделяемые региональным правительством гранты на поддержку кооперативного движения играют положительную роль. Никто не станет отрицать, что они будут способствовать развитию тех предприятий, которые их получили. Вот только закрадывается большое сомнение в том, что эти гранты станут стимулом для «новой сельскохозяйственной коллективизации» в нашей области.

Достаточно посмотреть на организационно-правовую форму двух упомянутых выше объединений, чтобы обнаружить, что «кооператив» в их названии - термин во многом формальный. С таким же успехом они могли быть ИП, ООО или акционерными обществами. И это никак не повлияло бы ни на их работу, ни на их прибыль.

В связи с этим возникает вопрос: не является ли выбор организационно-правовой формы для этих предприятий намеренным, сделанным с прицелом на получение господдержки? И здесь, чтобы ответить на него, достаточно сравнить вятскую сельхозкооперацию с татарской.

В 2016 году газета «Кировская правда» (в которой я тогда работал) писала о том, как наша областная делегация побывала на «Международных Днях поля в Поволжье», которые прошли в Республике Татарстан. Во время поездки региональные чиновники смогли познакомиться с двумя республиканскими кооперативными хозяйствами - сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым перерабатывающим аграрным потребительским кооперативом (СССПАПК) «Индейка» Зеленодольского района и фермерским хозяйством «Ватан» Пестречинского района, выросшим из снабженческо-сбытового кооператива. Оба, как рассказали местные чиновники кировчанам, являются «визитной карточкой» потребкооперации Татарстана.

Объединение пайщиков «Индейка» построено на принципе «якорного» предприятия, в качестве

какового выступает агрофирма «Залесный». Последняя занимается выведением и переработкой индюшек. Фирма и сама бы могла работать в режиме полного цикла - от инкубатора до прилавка. Однако ее руководство решило иначе (и, нужно заметить, не прогадало). Оно стало раздавать цыплят на доращивание местным жителям. В результате кормление и уход за птицей стали лучше, падёж - меньше. Как следствие - продукции больше. Не оказались в убытке и граждане, которые получали индюшат по фиксированной и невысокой цене и возвращали их также по стабильным расценкам. Да еще с гарантией, что фирма не откажется принимать выращенную птицу и берет на себя обязательство по снабжению кормами.

Многолетний опыт работы кооператива «Индейка» доказал, что такая форма объединения «работает как часы».

Появлению фермерского хозяйства «Ватан» также предшествовала кооперация сельских жителей. Вот только способ ее был выбран иной.

В 2006 году в Пестречинском районе Татарстана закрылся молокозавод, и селянам стало некуда сдавать излишки молока. От коров начали избавляться. Поэтому и возникла идея создания кооператива, который стал бы собирать молоко у частников, обеспечивая при этом стабильные и достойные цены. И он появился. А потом даже доказал свою состоятельность.

Нужно заметить, что по этому пути идут не только в Татарстане. Подобным образом возникают кооперативы в Ставрополье, Краснодарском крае и других местах, где развиты личные подсобные хозяйства.

Пока без изменений

Можно ли перенести этот успешный опыт кооперации на вятскую землю? Вот вопрос, который сейчас стоит на повестке дня. А для того чтобы ответить на него, нужно выделить характерные черты вятской аграрной отрасли.

Прежде всего нужно напомнить, что в Кировской области ставка сделана на развитие молочного животноводства. И российское государство поддерживает это направление, давая субсидии на каждый литр товарного молока. Таким образом, чем больше последнего производит хозяйство - тем больше денег оно получает. Следовательно, самую большую выгоду имеют крупные производства.

Есть преимущества у крупных агрохолдингов и при выращивании свиней.

А вот личные подсобные хозяйства постепенно исчезают. Даже в деревнях люди всё меньше держат коров. Я был, например, в селе Мухино Зуевского района, где работает одноименный колхоз. Так там открытым текстом говорят: «А зачем нам держать корову? Зачем тратить деньги и время на корма, на уход? Дешевле купить молоко». И Мухино - не единственный на территории области населенный пункт, где граждане рассуждают так.

Таким образом, экономическая база для кооперирования у нас слабая. Есть, правда, отдельные районы, где оно было бы востребовано, но там начинает работать другой фактор - менталитет мелких собственников. Выше о нем уже было сказано. Недоверие селян друг к другу подрывает основы успешной совместной деятельности и создает препятствия для объединения. Иногда даже очевидная материальная выгода не может переломить этот тренд.

Вот потому-то мы и видим в качестве победителей грантовых конкурсов по поддержке кооператоров одни и те же названия. Вот потому-то и не приживаются у нас идеи кооперации, как асфальт на кировских тротуарах.

Сергей СМОЛИН.