Не упустить шанс. Как развиваются путешествия по Кировской области

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Пандемия коронавируса сильно изменила туристическую карту. Популярные ранее зарубежные маршруты закрылись, а те, что остались, стали менее востребованы из-за опасений подцепить инфекцию.

В России альтернативой для зарубежного отдыха стал внутренний туризм, благо страна у нас большая и разнообразная. А для его поддержки Правительство РФ ввело так называемый туристический кешбэк. Последний будет действовать и в этом году.

Кировская область тоже не стоит в стороне от этих процессов. И кое-что уже начинает получаться. Тем более что развитием туристического потенциала наши чиновники начали заниматься задолго до эпидемии.

В регионе уже есть немало мероприятий и мест, привлекающих иногородних туристов. И с каждым годом их становится больше. Вот только это не означает, что нужно успокоиться и почивать на лаврах. Какие направления развития вятского туризма станут приоритетными в ближайшее время, чиновники и представители туриндустрии обсудили в преддверии поры летних отпусков.

Перспективы намечены

На прошлой неделе Центр развития туризма Кировской области, подведомственный министерству спорта и молодежной политики, провел онлайн-конференцию, посвященную открытию летнего турсезона в регионе.

В ней, помимо чиновников министерства и сотрудников центра, приняли участие представители органов муниципальной власти, туроператоров и музеев. В качестве спикеров выступили специалисты из Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция», Национальной ассоциации информационно-туристских организаций, Проектного офиса по развитию внутреннего туризма «Мастерская гостеприимства», Event&Travel агентства «Путешествие в прошлое», туроператора TUI Россия и др.

Так, исполнительный директор Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция» Галина Гунина отметила, что Киров входит в число исторических поселений регионального значения, которые могут стать драйверами развития страны.

Этому способствуют такие меры поддержки, как Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В нашей области его победителями уже стали Советск, Омутнинск, Кирово-Чепецк. Они получили финансовую поддержку на улучшение городских достопримечательностей, способных привлечь иногородних туристов.

- Важны и любовь к малой родине, желание сохранить свое поселение и его культурное наследие и оставить потомкам в достойном состоянии, - сказала Галина Гунина. - Город, который любят жители, становится центром притяжения для туристов

Президент Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков (Санкт-Петербург) указал на необходимость продвижения региональных туристических проектов в информационном пространстве.

- У вас очень инициативный, креативный туристско-информационный центр, - похвалил он кировчан. - Предлагаем музейному сообществу Кировской области объединиться вокруг него в одну общую программу продвижения музеев на туристическом рынке. Мы со своей стороны поможем сделать так, чтобы об этом узнали жители соседних регионов.

Впрочем, кировским специалистам из Центра развития туризма тоже нашлось чем похвалиться.

- Ежегодно центр работает над включением региона в межрегиональные и федеральные туристические проекты, - рассказала гостям директор центра Елена Данюшенкова. - Так, в 2020 году мы презентовали межрегиональный маршрут «Узоры городов России. В гости к вятским мастерам». В этом году планируем реализовать его совместно с Республикой Удмуртия. Мы помогаем туроператорам сформировать интересную программу и сделать путешествие в Кировскую область разноплановым и насыщенным впечатлениями. Нам важно не только и не столько показать гостям всё, что можно посмотреть на Вятке за одну поездку, но и сработать на перспективу - продемонстрировать огромный потенциал нашего края, способный ответить на любой запрос туриста, убедить гостя, что ему точно стоит приехать к нам вновь.

В числе лидеров

Нужно сказать, что делать ставку на развитие туристической отрасли в Кировской области начали еще во времена губернаторства Никиты Белых. Особый толчок в то время получил событийный туризм, в частности фестиваль «Истобенский огурец». Последний, благодаря блогу Белых, обрёл всероссийскую известность.

Не отставал от него и «Вятский лапоть», который ежегодно проводится в Кильмези. На него стали съезжаться мастера народных промыслов из разных регионов страны.

А уж «Гринландия» и без того известна многим. И на нее едут барды, без преувеличения можно сказать, со всей России.

Вслед за этими лидерами и в других уголках области стали придумывать свои мероприятия, способные привлечь туристов. Какие-то из них оказались востребованными и проводятся по сию пору, а какие-то после двух-трех проб вышли в тираж.

В 2019 году область вошла в топ-10 регионов страны по событийному туризму Russian Event Awards 2019. А ведь тогда соревновалось между собой 72 субъекта Российской Федерации. Были даже проекты из Латвии и Белоруссии. В число победителей попали, помимо Вятского края, Нижегородская, Свердловская, Московская, Саратовская, Самарская области, а также Татарстан, Удмуртия, Бурятия и Алтайский край.

В числе лучших туристических событий 2019 года, проведенных в Кировской области, был отмечен «Сказочный олимпийский день». Он тогда состоялся в первый раз и собрал более десяти тысяч жителей и гостей Кирова. Необычный формат проведения спортивного праздника, направленного на популяризацию олимпийского движения и здорового образа жизни, оценили на федеральном уровне - проект стал лауреатом сразу нескольких всероссийских премий. Также неоднократно были отмечены фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава», байк-рок-фестиваль «Взлётная полоса», межрегиональный фестиваль железа в Белой Холунице, ралли «Я сама» и другие.

Помимо событийного туризма развиваются и другие направления туриндустрии. Большой привлекательностью пользуются у гостей области вятские музеи. И не только расположенные в Кирове. Например, в Слободской посмотреть на картины «амазонок русского авангарда» едут люди из Москвы, Питера и других крупных городов. Даже иностранцы специально выкраивают для этого время.

Привлекает гостей на Вятку и всенародно известный Великорецкий крестный ход. Он сочетает в себе и культовую составляющую, и туристическую. Для характеристики подобных мероприятий уже давно используется термин «паломнический туризм».

Можно еще долго рассказывать, что привлекает в нашу область жителей из других городов и весей. Но уже сказанного достаточно, чтобы понять: Кировская область - не гиблый край на краю света и в ней есть достаточно мест и событий, на которые едут туристы.

Проблемы и решения

Несмотря на большие достижения в части развития туристического потенциала, нельзя не сказать и о трудностях, которые сдерживают его улучшение.

До недавнего времени к таковым относились дороги. Но сейчас, после того как запущен нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», многое в этом плане изменилось в лучшую сторону, особенно в кировской городской агломерации, куда входит в том числе и Слободской. Начиная с 2017 года в ремонт улично-дорожной сети вложены миллиарды рублей, и это преобразило облик областной столицы и соседних населенных пунктов. Доступность последних для тех, кто путешествует автомобильным транспортом, сильно выросла.

В лучшую сторону поменялась ситуация с дорогами и в районах области, хотя, конечно, не во всех. Но если общероссийский тренд на развитие инфраструктуры сохранится, можно ожидать подвижек и там.

Произошли позитивные перемены и во внешнем облике вятских городов. Муниципалитеты стали лучше работать по привлечению инвестиций в ремонт исторических и культурных объектов, имеющих туристическую привлекательность. Тот же Советск с проектом «Советск. Кукарка. ПРО:Явление», получившим федеральное финансирование, смог (даже несмотря на трудности, возникшие из-за пандемии) буквально преобразить облик набережной. И сегодня, хотя работы еще не закончены, многие советчане отмечают эти позитивные перемены.

Другим примером таких перемен является Слободской, где уже началась реставрация исторической колокольни. Она осуществляется в том числе за счет средств, которые городская власть привлекла из частных источников. Там вообще есть целая программа по улучшению исторического центра. Впрочем, «Вятский край» недавно писал об этом.

И всё же далеко не все населенные пункты, обладающие значительным туристическим потенциалом, могут его в полной мере реализовать. Так, например, Лальск был признан «самой красивой деревней России», однако попасть в эту жемчужину северной архитектуры крайне сложно. Трасса Опарино - Альмеж строится уже более пяти лет, а без нее нет прямого автомобильного сообщения между Кировом и Подосиновским и Лузским районами. В последнем как раз и находится посёлок Лальск.

Правда, есть положительная новость и здесь: в правительстве области сообщили, что этот участок автодороги введут в строй уже в текущем году. Кроме того, по словам председателя правительства области Александра Чурина, с федеральным центром достигнута договоренность включения трассы Киров - Котлас - Архангельск на территории Кировской области в опорную сеть дорог. Это даст возможность привлекать федеральные средства для развития этого направления.

Слабо работают над привлечением туристов в свои города администрации Нолинска и Уржума. В первой есть музей Вячеслава Молотова, знаменитого государственного деятеля сталинской эпохи, но посещают его считаные единицы (может, десятки) приезжих. А специально для этого туда вообще никто не едет. В Уржуме в плачевном состоянии приют («Вятский край» не так давно писал об этом), в котором воспитывался Сергей Костриков, взявший впоследствии псевдоним Киров и ставший культовой (как сейчас говорят) фигурой советского времени. Хотя есть такое направление - «красный туризм», то есть путешествия с целью посещения знаковых мест коммунистического прошлого, но его у нас практически не развивают.

Таким образом, у вятских властей есть еще немалый запас проблем, которые нужно решить, чтобы привлечь к нам в область туристов.

Иван ТРОФИМОВ.