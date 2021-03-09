Не удивили. Депутаты избрали нового председателя Заксобрания Кировской области

Фото: zsko.ru

Больше двух месяцев, с января этого года, областной парламент был без законно избранного главы. Прежний председатель Законодательного собрания Владимир Бакин умер в конце декабря 2020 года от коронавируса. Временное исполнение его обязанностей было возложено на представителя ЛДПР Владимира Костина. Но на то оно и было временным, чтобы «престолоблюстителя» сменил законно избранный спикер. Им стал региональный депутат-единоросс, заместитель гендиректора завода «Лепсе» Геннадий Коновалов (на фото).

Биография нового руководителя «проста и бесхитростна». Родился он в 1954 году в Красноярске. Там же окончил в 1976 году институт цветных металлов им. М.И. Калинина. После него (скорее всего, по распределению) попал на кировский завод «Маяк». На этом предприятии он и трудился до 1981 года.

А потом мирную гражданскую должность Геннадий Валерьевич поменял на мундир КГБ, позднее - ФСБ. И носил он его 20 лет. До 2001 года. В то время многие выходцы из этой спецслужбы пошли работать в государственные корпорации, на крупные заводы и в госаппарат. Перешел на «гражданку» и Коновалов. Его новым местом работы стал кировский машиностроительный завод «Лепсе». Вот только должность была уже не инженерной. Он занял пост директора по управлению персоналом и безопасности.

Однако хотя и безбедное, но ровное и спокойное течение жизни, видимо, оказалось Геннадию Валерьевичу не по нутру. В 2016 году он становится депутатом областного Заксобрания, а потом и председателем комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи этого законодательного органа.

И вот новый поворот (прямо как в песне «Машины времени»). На встрече с Союзом машиностроителей, которая прошла на минувшей неделе на заводе «Лепсе», губернатор области и одновременно руководитель регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев предложил выдвинуть Геннадия Коновалова на вакантную должность спикера ОЗС.

Неизвестно, что определило такой выбор главы региона. Может, то, что и сам Игорь Васильев - бывший сотрудник этой спецслужбы, а может, и какие-либо иные заслуги кандидата? Но в любом случае поиск «достойного человека» на второй по значимости пост в регионе велся среди однопартийцев губернатора. А потому вполне естественно, что предложение Игоря Васильева было одобрено «машиностроителями», которых возглавляет также единоросс Геннадий Мамаев.

Последний, ко всему прочему, долгое время был начальником кандидата. Чуть позднее, 1 марта, выдвижение Коновалова поддержал и политический совет реготделения «Единой России».

После этого не осталось никаких сомнений в том, что и депутаты проголосуют за него большинством голосов. Как-никак, а единороссы имеют большинство в Заксобрании, да и решения вышестоящих «товарищей» они не привыкли оспаривать.

В региональных соцсетях и телеграм-каналах, конечно, строилось немало версий по поводу того, кто займет пост спикера областного парламента. Многие надеялись на то, что произойдет чудо - и в этом кресле останется Владимир Костин, который, по их мнению, удачно руководил этим органом в период «междуцарствия». Другие, не столь наивные, делали ставку на депутата Юрия Балыбердина, возглавляющего комиссию по депутатской этике. Но, как можно видеть, ни то, ни другое предположение не оправдалось. Что, собственно, не удивляет.

И вот наконец свершилось то, что и должно было произойти. 4 марта на внеочередном пленарном заседании Законодательного собрания депутаты большинством голосов (при тайном голосовании) выбрали своим новым руководителем Геннадия Коновалова.

Иван ТРОФИМОВ.

Как это было

На должность председателя Заксобрания Кировской области было выдвинуто три кандидата. «Единая Россия» предложила Геннадия Коновалова, ЛДПР - Владимира Костина, КПРФ - Сергея Мамаева.

Выступивший в поддержку Коновалова губернатор Игорь Васильев заметил, что тот является опытным и эффективным управленцем, а его избрание переведёт взаимодействие органов власти на более высокий уровень.

Депутат от КПРФ Александра Каримуллина посчитала, что наиболее подготовленным кандидатом на пост руководителя ОЗС является Сергей Мамаев. По её словам, у него огромный опыт работы: он был главой Советского района, зампредседателя ОЗС, депутатом Госдумы.

Сам Мамаев в своем выступлении заявил: «Сейчас происходит разделение политических партий и отдельных депутатов на своих и чужих. Мы не должны этого делать, так как нас избрал народ. Мы должны отчитываться перед народом и решать его проблемы. Но, к сожалению, данные вопросы не всегда решаются в стенах Законодательного собрания. Происходит определённое давление на депутатов, особенно из «Единой России», они не могут выразить свою точку зрения и активно нажимают на кнопки с учётом тех вопросов, которые ставит исполнительная власть».

Также выступивший перед депутатами Владимир Костин заметил, что законодательная власть должна решать проблемы области в рамках компетенции и делать это максимально активно. «Для этого нужно больше сплочённости. Поменьше спорить и работать на результат. Кто бы ни возглавил Заксобрание, то, что я сказал выше, должно быть во главе, а председатель должен задавать вектор развития», - сказал он.

Всего в тайном голосовании участвовали 48 депутатов. За Геннадия Коновалова проголосовал 31 человек, за Владимира Костина - 12, за Сергея Мамаева - два. Ещё три бюллетеня были испорчены и признаны недействительными.

Комментируя результаты голосования, Владимир Костин отметил: «Кандидат от «Единой России» получил голоса однопартийцев. Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» голосовали за мою кандидатуру. И еще я предположу, что ряд депутатов из КПРФ тоже голосовали, поэтому им тоже спасибо».

Остается добавить, что, судя по всему, два голоса, набранных Сергеем Мамаевым, - его собственный и голос выдвинувшей его Александры Каримуллиной.