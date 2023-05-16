Не стало Николая Ивановича Шаклеина
ОБЩЕСТВО
Сегодня не стало Николая Ивановича Шаклеина, второго губернатора Кировской области. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Ивановича.
Он сделал потрясающую карьеру государственного деятеля и, кстати, начинал на нашем Машзаводе «1 Мая» токарем.
Мой отец, Анатолий Михайлович, работал с ним и хорошо общался. Моё знакомство с Николаем Ивановичем как раз и состоялось у отца, в конце 90-х, когда Шаклеин был еще депутатом Государственной Думы РФ.
Позже мы пересеклись, когда он стал главой региона, а я руководил отделом обеспечения процедуры банкротства. Николай Шаклеин имел свой стиль управления, он никогда не повышал голос, но по собственному опыту скажу: если он хотел что-то донести, подбирал такие слова, что его понимали с первого раза.
Он был достаточно жестким управленцем. Но иначе, видимо, было нельзя, ведь его губернаторство пришлось на очень сложный период в экономике и России, и региона. Волна банкротств, приватизация госпредприятий, борьба за наиболее перспективные активы...
Когда вспоминается тот период, на ум приходит одна из самых громких историй - борьба за Кирово-Чепецкий химкомбинат, в которой губернатор сыграл чуть ли не решающую роль.
При Николае Ивановиче сформировалась бизнес-элита региона. И с его смертью завершилась целая политическая и экономическая эпоха в Кировской области, в которой он, бесспорно, оставил очень глубокий след.
Долгая светлая память Вам, Николай Иванович…
А.А.Чурин, генеральный директор АО "Завод "Сельмаш"
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