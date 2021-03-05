Не справились с управлением. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: vmnews.ru
По поручению губернатора Кировской области Госжилинспекция региона составила рейтинг управляющих компаний Кирова. Расчет рейтинга происходил по следующим показателям: количество поступивших обращений граждан по фактам неудовлетворительной работы; введение в отношение УК процедуры внешнего наблюдения, либо признание управляющей организации банкротом.
Максимальная оценка эффективности составила 5 баллов, минимальная — 1 балл. В числе лучших УК находится 18 управляющих организаций, 10 УК получили минимальную оценку — 1 балл. Четыре балла получили 30 «управляек», 3 балла — 23 УК и 12 УК — по два балла.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Как вы оцениваете работу вашей управляющей компании?
- Удовлетворительно
- Неудовлетворительно
- Я живу в частном доме
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