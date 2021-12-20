Не самый худший итог. Минсельхоз Кировской области отчитался о работе АПК за год

Конец года - время подведения итогов. Не осталось в стороне от этого процесса и министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

Каким был этот год для вятских аграриев? Что удалось, а над чем еще следует работать? На эти вопросы ответил заместитель председателя регионального правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

Очередная засуха

Как уже давно всем известно, Кировская область - это зона рискованного земледелия. То у нас дожди всё лето, то засуха. В последние годы эти напасти приобрели цикличный характер.

Вот и нынешнее лето, по словам Алексея Котлячкова, не стало исключением. В 15 муниципальных районах из-за засухи был введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации).

Собственно, как заметил министр, его объявление было нужно больше для того, чтобы оправдаться перед федеральным центром, который выделяет на поддержку аграрной отрасли немалые средства. Всего в этом году по линии растениеводства Москва выделила с учётом регионального софинансирования 357 миллионов рублей.

Федеральное финансирование сопровождается рядом условий и показателей, которых нужно достичь. Если они не будут выполнены или до­стигнуты, тогда часть средств придется возвращать. Чтобы такого не случилось, чтобы было реальное основание оправдаться перед вышестоящим министерством, как раз и вводится режим ЧС.

Впрочем, в целом всё не так уж и плохо, хотя до идеала явно недотягивает. В прошлом году был рекордный урожай зерновых. В этом году зерна собрали на 23 процента меньше. Да и урожайность подкачала. Она составила 18 центнеров с гектара.

Хуже, чем в прошлом году, показал себя сбор картофеля и овощей. Меньше собрано семян многолетних трав.

Заготовка кормов также недотянула до плановых показателей. На целых 15 процентов. Однако с учетом прошлогодних запасов на единицу скота приходится 0,6 центнера кормовых единиц. По словам министра, голода на фермах не будет, а вот проблемы сбалансированности рациона животноводческим хозяйствам придется решать.

Увеличились посевные площади. Они приросли на три с лишним тысячи гектаров.

По молоку рост продолжается

В секторе молочного животноводства показатели, как всегда, хорошие. Рост валового производства молока составил почти три процента. Продуктивность увеличилась на 54 килограмма от одной коровы.

Поголовье крупного рогатого скота также в этом году росло и сегодня составляет свыше 91 тысячи голов.

Однако диспаритет цен в молочной отрасли сохраняется и даже растет, то есть цена сырья достаточно низкая и едва оправдывает затраты животноводов, а молочные продукты на торговых полках дорожают, «как с цепи сорвались».

Об этой проблеме, как сказал Алексей Котлячков, в ре­гиональном министерстве знают, вот только поделать с этим ничего не могут: уровень не тот. Однако, по его словам, Москва проблему решает. С федеральными торговыми сетями достигнуто соглашение о сдерживании роста цен на основные молочные продукты. В то же самое время на поддержку молочной отрасли выделяется дополнительное финансирование.

Федеральные льготы для производителей молока (в части инвестиционных кредитов Москва компенсирует 25 процентов от стоимости проектов) обеспечивают строительство новых животноводческих объектов. В этом году введены в строй фермы в агрофирме «Коршик» и Агрофирме «Адышево» Оричевского района (входят в состав сураевского аграрного холдинга), в сельхозпредприятии «Елгань» Унинского района, в колхозе «Искра» Котельнич­ского района.

А на следующий год вообще запланировано самое масштабное за последнее время увеличение числа ферм. Их построят в Юрьянском, Малмыжском, Кумёнском, Санчурском и Уржумском районах.

Фальсификат с рынка вон

Не стоит на месте и переработка молока. Зафиксирован, как сообщает региональный минсельхоз, рост производства творога (более шести процентов). На прежнем уровне остается выпуск сливочного масла и сыров.

Как отметил Алексей Котлячков, хорошо сработала система маркировки молочной продукции «Меркурий». Количество фальсифицированных и контрафактных товаров сошло почти на нет.

Напомним, что внедрение этой системы проходило в три этапа. Первый, который стартовал 1 июня этого года, касался сыра и мороженого, второй (с 1 сентября) - молочной продукции со сроками хранения свыше 40 суток (сливочное масло и сгущенное молоко), третий (с 1 декабря) - «молочки» коротких сроков хранения (цельномолочные и кисломолочные продукты, творог, йогурт, сметана, сливки, ряженка и пр.).

Бизнес стал семейным

Одним из значимых событий этого года стала перерегистрация колхоза «Красное Знамя», которым руководит Владимир Шулаев. Из сельскохозяйственного кооператива он превратился в акционерное общество, в котором акции сконцентрированы в руках одной семьи - отца и сына Шулаевых.

Все мы знаем, какие риски несет в себе семейный бизнес. Для этого достаточно посмотреть на кировскую строительную фирму КССК (АО «Кировский сельский стротельный комбинат»), которую возглавлял Денис Крутихин, а после его кончины - его сын Иван. По непроверенной информации, в связи со сменой собственника у предприятия возникли проблемы и сегодня оно уже не выглядит так же хорошо, как ранее, хотя какую-то долю строительного рынка продолжает за собой сохранять.

Есть и другой пример. В по­следнее время появились слухи, что Кировский молочный комбинат, также сменивший собственника после смерти Василия Сураева, испытывает финансовые трудности. Но эта информация пока ничем не подтверждается.

Не скажется ли смена организационно-хозяйственной формы «Красного Знамени» и передача Владимиром Шулаевым дел в руки своего сына отрицательно на этом хозяйстве? По мнению Алексея Ко­тлячкова, пока ничто об этом не говорит. Хозяйство продолжает стабильно развиваться. Хотя риски, характерные для частного бизнеса, всегда сохраняются. И ничего с этим поделать нельзя. К тому же, сказал министр, в вятском аграрном секторе почти все хозяйства част­ные. Кооперативов почти не осталось.

И яйца, и мясо

Только-только наше птицеводство начало выкарабкиваться из той галоши, в какую его посадил бывший собственник «Кировхлеба» Михаил Прусак, как совсем недавно из-за птичьего гриппа на Зуевской птицефабрике (специализируется на производстве мяса птицы) произошел падёж пернатых. Хорошо еще, что карантин не был введен в отношении всех птицефабрик, работающих на территории Кировской области, а то мы бы опять остались «без штанов».

Зуевская птицефабрика, как сообщил Алексей Котлячков, находится в стадии финансового оздоровления и руководит ею конкурсный управляющий. В хозяйстве не соблюдали должный ветеринарный режим, отсюда и вспышка заболевания. Ущерб предприятию придется возмещать в основном за свой счет. Точную цифру министр не назвал, но, судя по тому, что потери поголовья птицы на предприятии исчисляются тысячами, он немаленький.

Однако Зуевская птицефабрика погоду на рынке мяса птицы и яиц не делает. В целом дела в вятском птицеводстве выглядят неплохо. Впрочем, иного и ждать было нельзя, так как часть птицефабрик «Кировхлеба» перешла к агрохолдингу «Дороничи». А Константин Гозман, который им «рулит», выгоду из работы принадлежащих ему предприятий извлекать умеет. И этого у него не отнять, как бы кто к нему ни относился.

Кирово-Чепецкая и Костин­ская птицефабрики, входящие в ООО «Актион-Агро» (дочка гозмановского агрохолдинга), в этом году модернизировали свое производство. И в ближайшем будущем они смогут поставлять на прилавки магазинов около 27 тысяч тонн мяса птицы.

С производством яиц в области дело также обстоит неплохо. По предварительным данным, четыре вятские птицефабрики, которые на этом специализируются, и фермерские хозяйства произведут к концу года почти 600 миллионов яиц.

Сергей СМОЛИН.

Справка «ВК»

В 2021 году господдержка АПК составила почти три миллиарда рублей (годом ранее - менее двух с половиной).

Особенно выросли дотации на поддержку технической и технологической модернизации хозяйств. Они в общем объеме финансирования составили треть.

Впервые была выделена господдержка производителям зерновых культур. Сумма больше 200 миллионов рублей.

Получателями всех видов господдержки стали свыше 300 сельскохозяйственных организаций региона.

В области работает более 300 фермерских хозяйств и 64 сельскохозяйственных потреб­кооператива. На поддержку малых форм хозяйствования в этом году выделено 124 миллиона рублей. Их получили 15 фермеров и восемь кооперативов в 13 районах области.

На развитие сельской инфраструктуры в этом году было получено 400 миллионов рублей. В том числе господдержку на строительство жилья получили пять семей. Реализовано 96 проектов по благоустройству сельских территорий в 39 муниципальных образованиях.

В следующем году будет финансироваться развитие сельских агломераций. В нашей области деньги в размере 265 миллионов рублей получит проект «Комплексное развитие пгт Нема».