Не просто няня. В Кирове уход за детьми поручен сертифицированным специалистам

Фото: vkirove.ru

У многих из нас, советских детей, детство было иным, нежели у нынешних девочек и мальчиков. Может, беззаботнее, проще, без разных законов, чиновничьих наворотов, преград, а потому ярче и насыщеннее. Когда читали стихи Александра Сергеевича Пушкина, посвящённые Арине Родионовне, удивлялись: «Наверно, мамочки были весьма озабочены светскими делами, раз детей воспитывали нянечки?»

В знаменитом мультике о Карлсоне искренне смеялись проделкам над Фрекен Бок, совершаемым главным героем, пожелавшим вместе с Малышом проучить бесцеремонную няню. Восхищались очаровательной гувернанткой Мэри Поппинс с ее романтическими помыслами и неразгаданными загадками.

Да что там о прошлом! У нас нянь не было. Росли самостоятельными и счастливыми. Когда надо, уборку делали, из школы никто не встречал нас на иномарках, яичницу жарили сами и не отчаивались по поводу того, что она не удалась, - довольствовались бутербродом с вареной колбасой. Это было НАШЕ детство!

А что теперь?

Еще в начале этого года при поддержке уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой и Общественной палаты РФ в нескольких регионах России запустили проект «Профессиональные няни - детям» - в Ульяновской, Вологодской областях, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе (Югра), Хабаровском крае, Республике Бурятия и Белгородской области.

Согласно планам, социальные няни должны были оказывать бесплатные услуги, а сам проект - помочь реализации национального проекта «Демография». Кировская область в число пилотных субъектов РФ не вошла. Но власти региона решили реализовать подобную хорошую инициативу, так как в области есть потребность в услугах не «абы каких», а именно сертифицированных нянь. Они, по замыслу кировских инициаторов, станут оказывать услуги на платной основе. Это же тоже труд, и очень напряженный и ответственный. К тому же организация такой службы, по мнению властей, поспособствует выполнению нацпроекта «Демография».

И вот со 2 марта этого года профессиональные няни при Кировском центре социальной помощи семье и детям приступили к работе. Как тогда сообщили на сайте правительства области, благодаря появлению службы сертифицированных нянь у родителей, которым в течение дня нужна кратковременная помощь по присмотру за ребенком в возрасте от одного года до 11 лет, появилась возможность за определенную плату воспользоваться данной услугой.

По данным министерства социального развития региона, первая группа «дипломированных» нянь (шесть человек) прошла обучение в Институте развития образования Кировской области по программе «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)». Они имели многолетний опыт общения с детьми, прошли психологическое тестирование, медицинский осмотр, а также проверку на отсутствие судимости. В ходе обучения участницы программы практиковались в детских садах Кирова и в «школе полного дня» Кировского лицея естественных наук.

Кто рядом?

На сайте министерства соцразвития опубликовали имена и фамилии тех, кому могли бы доверить своих детей на определенное время очень занятые папы и мамы.

Например, Анна Ивановна Рослякова имеет высшее педагогическое образование, опыт работы в детских дошкольных учреждениях с 2006 года, совершенствует свои знания, навыки и умения в психологии.

Татьяна Юрьевна Цыпленкова (на фото – в центре) - со средним специальным образованием, имеет четырёх дочерей и внука, у нее тоже большой опыт работы с детьми в дошкольных учреждениях, она увлекается лепкой, рисованием, вязанием, прикладным творчеством.

У Елены Владимировны Рыбаковой - два высших образования, у неё три дочери, шесть внуков.

Марина Викторовна Зудина работала в детских оздоровительных лагерях, умеет быстро находить общий язык с детьми, у неё есть навыки в психологии, прикладном творчестве.

Словом, все няни были как на подбор: главное - с детьми ладят (бог с ним, с образованием, на Руси детишек бабули безграмотные воспитывали), а еще добрые и умеющие. По выражению одной из мам, не просто сидят и окрикивают: «Низзя-я-я!», а еще и детей уму-разуму учат при временном отсутствии родителей.

И одеть, и накормить

- В процессе обучения кандидаты приобрели навыки и знания для работы с разными категориями детей: до одного года, от года до трех лет, старше трех лет, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья, - сказали корреспонденту «ВК» в министерстве соцразвития Кировской области. - Обязательные для всех знания - это безопасность ребенка, правильное питание, развивающие занятия и игры в соответствии с возрастом и состоянием здоровья, а также оказание первой медицинской помощи. Няни, имеющие указанный сертификат, включены в реестр сертифицированных нянь, который размещен на сайте ведомства и Кировского центра социальной помощи семье и детям.

Когда няням-специалистам вручали сертификаты, Татьяна Цыпленкова сказала, что всех их объединяет любовь к детям, и пожелала своим коллегам успехов в общем деле.

На сайте Кировского центра социальной помощи семье и детям появился прайс на услуги, которые делятся на два типа: сопровождение в какое-либо учреждение (школа, секция) и полноценный присмотр за ребенком. Услуги оценивались по одинаковой стоимости, разница только во времени, когда необходима няня. Например: с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу - 170 рублей в час, с 17-00 до 22-00 с понедельника по пятницу - 190 рублей в час, с 8-00 до 22-00 по субботам и воскресеньям - 190 рублей в час.

Что входит в услуги няни? Читаю: «Оказание помощи ребенку в одевании и раздевании по мере необходимости, при приеме пищи, в развитии навыков самообслуживания и гигиены, проведение подвижных и развивающих игр, организация прогулок, контроль поведения ребенка в ситуациях взаимодействия с другими детьми с целью обеспечения его безопасности, осуществление присмотра за ребенком, в том числе и во время сна, информирование родителя о самочувствии ребенка, оказание первой медицинской помощи ребенку при необходимости».

Пока мама занята

В семье Екатерины и Дмитрия Вылегжаниных растут двое детей. Арине - три с половиной года, а Кириллу скоро исполнится пять месяцев. День у мамы расписан буквально по минутам: ей нужно позаниматься со старшей дочерью - почитать, поиграть в развивающие игры, а еще сделать домашние дела и, конечно, много времени посвятить маленькому сыну.

- Недавно я прочитала в газете, что в Кирове открылась служба сертифицированных нянь, - говорит Екатерина. - Я заинтересовалась, позвонила по указанному номеру в центр помощи семье и детям. На сайте познакомилась с реестром нянь, прочитала о них информацию, выбрала понравившуюся, заключила с центром договор.

Уже на следующий день к Вылегжаниным пришла Татьяна Цыпленкова.

Екатерина поделилась впечатлениями о работе няни:

- Пока Татьяна играла с Ариной, я уложила Кирилла спать и даже успела приготовить ужин. Изредка смотрела, чем занимается Арина с няней, и была немало удивлена. Дочь не особо контактирует со взрослыми незнакомыми людьми, а в этот раз показывала няне свои игрушки. Рада, что Татьяна нашла с Ариной общий язык. Дочь даже не хотела ее отпускать и пригласила прийти еще раз. Теперь я знаю, что, если мне понадобится, чтобы за дочкой недолго присмотрели, у меня есть надежный помощник.

Сама же Татьяна и её муж воспитали четырех дочерей, а сейчас у них подрастает девятилетний внук, поэтому она чувствует настроение ребенка, понимает его эмоции и потребности.

Молодая мама Юлия Зубарева из города Кирова уже второй месяц пользуется услугами службы сертифицированных нянь. Так, два раза в неделю по четыре часа в день, пока Юлия обучается в автошколе, с ее годовалой дочерью Марией находится няня Татьяна Цыпленкова.

Как рассказывает сама Юлия, при первом знакомстве с Татьяной она сразу же отметила в няне те профессиональные качества, которые необходимы при работе с детьми.

- В первый день знакомства с няней я была рядом, когда она сидела с моей дочкой. Мне хватило пары часов, чтобы увидеть доброту и искренность Татьяны Юрьевны, а также ее умение переключить внимание ребенка, увлечь Машу и сразу же найти с ней общий язык.

Еще одна няня - Марина Зудина - в течение недели отводила по утрам шестилетнюю Александру в детский сад.

- Мы с Александрой сразу нашли общий язык, - рассказала Марина Зудина. - Я познакомилась с воспитателями в детском саду. Каждое утро по дороге в садик Саша рассказывала мне что-то интересное, а я поддерживала беседу. Ребенок счастлив, когда его понимают и к нему прислушиваются.

А. ВЯТКИН.

P.S. Что ж, у каждого времени свои обстоятельства. Конечно, нынешние папы и мамы иногда, действительно, очень занятые люди. Время неспокойное, заработки порой нестабильные - вот и приходится крутиться как белка в колесе. А может, услуги нянь, да еще проверенных, и неплохое дело. Ну не Арины Родионовны, но плохого, как говорится, милым ребятишкам не посоветуют, если приходят к ним с добром.

Кстати

Чтобы пригласить няню, достаточно позвонить по телефону (8332) 78-00-68 или зайти на сайт Кировского центра социальной помощи семье и детям в раздел «Служба нянь», где можно ознакомиться с их краткой биографией и заказать услугу онлайн. В связи с эпидемиологической ситуацией все няни соблюдают меры профилактики.