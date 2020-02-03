Не просто мечтать о звёздах…

Справка «ВК»

30 января исполнилось 75 лет со дня рождения Валерия Александровича Меньшикова (р. 1945), генерал-майора, профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и образования Российской академии естествознания. Родился в г. Ревда Свердловской области. Детство и юность прошли в г. Советске Кировской области. Окончил среднюю школу г. Советска, Пермское высшее военное командно-инженерное училище, факультет руководящего состава военной академии им. Ф.Э. Дзержинского.

В 1968 - 1991 гг. служил и работал на космодроме Байконур, прошёл путь от начальника расчёта до главного инженера - заместителя начальника космодрома по вооружению. Крупный организатор и специалист в области разработки, испытаний и принятия в эксплуатацию ракетно-космических комплексов военного и социально-экономического назначения.

Автор более 1000 научных работ, 10 изобретений и 35 монографий. Лауреат премии Правительства РФ (2001), лауреат Государственной премии им. Г.К. Жукова (2003), заслуженный испытатель и создатель ракетно-космической техники (2000), заслуженный испытатель космодрома Байконур (1990). Почётный гражданин городов Советска (Кировская область), Юбилейного (Московская область) и Байконура (Казахстан).

У газеты «Вятский край» с Валерием Александровичем Меньшиковым - давние и тесные связи. Мы не раз готовили с ним интервью по различным поводам (он прежде часто бывал на мероприятиях в кировском Музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики), встречался с курсантами бывшего Кировского военного вертолетного училища, выступал на Молодежных Циолковских чтениях.

Накануне его юбилея журналист «ВК» связался с нашим земляком и попросил ответить на несколько вопросов.

- Большая жизнь, Валерий Александрович, начинается с детства. Так уж повелось. У вас, разумеется, малая родина - Советск - тоже стала отправной точкой в биографии…

- О моем городе детства остались самые светлые воспоминания. В течение 58 лет приезжаю сюда каждый год и встречаюсь с одноклассниками. Собираются все, кто может приехать, - из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Ижевска, Кирова. Советск памятен тем, что люди здесь благожелательны и внимательны друг к другу. Они не оставят в беде и никогда не подведут: у них такой особый менталитет. А еще они всегда рады гостям.

Неизгладимый след в душе - и то не громкая фраза! - оставили наш классный руководитель Юрий Павлович Егошин, первая учительница Анна Дмитриевна Денежина, учителя физики Домрачевы, да и все учителя вложили в нас всё самое лучшее. А профессию выбрал сам, никто не ожидал, что буду военным.

- О вашей службе на космодроме Байконур знают, наверно, большинство кировчан, так или иначе интересующихся космонавтикой, да и написано о том немало. До сих пор остались и ваши сослуживцы, кто-то продолжает трудиться, другие ведут активную общественную работу. Всех помните, общаетесь?

- На Байконур был направлен дважды и по собственному желанию. Получилось так, что служил на самом острие науки. «Царь-ракета» Н-1, «Гагаринский старт», «стартовик» на «Энергии» - «Буране». А затем - главный инженер космодрома. Никогда не жалел, что судьба связала с Байконуром.

Получилось так, что ближайшими помощниками становились кировчане. Например, замполит моей стартовой группы - Алексей Носырев (долго работал в администрации области, отвечал за работу с военнослужащими. - Прим. авт.). Начальник ведущего отдела в службе вооружения - Анатолий Сарычев, начальник космодрома - Александр Курушин, много солдат, сержантов и офицеров. Даже водитель Игорь Локтин - мой племянник. Кстати, уверенно говорю: вятские - надёжные люди, никто и никогда не подводил. Много было и из Советска - не меньше сотни.

- Вам постоянно приходилось общаться с известными космонавтами. Какие встречи стали самыми запоминающимися?

- Разумеется, с космонавтами постоянно взаимодействовал, в том числе и на бытовом уровне. Был председателем экзаменационной комиссии по военно-космическим экспериментам. Наиболее близко знаком с нашим земляком - академиком РАН Виктором Петровичем Савиных, связывала личная дружба с генерал-полковником Леонидом Денисовичем Кизимом.

Генерал-полковник Герман Степанович Титов был моим начальником. С ним встречали 1990 год в обесточенном Ленинске, когда всё отключилось - электричество, вода, тепло, канализация. Выпили в 24-00 по пятьдесят граммов коньяка в кабинете начальника ТЭЦ, и снова за работу. К середине дня 1 января началось постепенное восстановление инфраструктуры города. К 4 января всё запустили...

Опять же летом 1989 года ураган снёс многие линии электропередачи. Герман Степанович вылез из машины на площадку, а там вода - туфли заливала. Восстанавливали два месяца до последней опоры. И таких случаев десятки. Нельзя сказать «встречи с космонавтами» - это ежедневная работа на площадке № 1 («Гагаринский старт»), в центре подготовки космонавтов имени Гагарина, в других местах.

- Валерий Александрович, на ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас космонавтика и научно-космическая отрасль в целом?

- Думаю - это мое личное мнение - космонавтика в кризисе. Новые идеи не поддерживаются. Руководители, пришедшие после нашего земляка Анатолия Николаевича Перминова, имеют слабое представление о космосе и о космонавтике. Нет целевой задачи, они каждый год меняются, происходят «шатания» из стороны в сторону. Нет у меня оптимизма…

Состав в научно-космической отрасли тоже не оправдывает мои ожидания. В 1997 году военно-космическую науку успешно разогнали. Я тогда был начальником головного космического института - 50-го ЦНИИ имени Тихонравова Министерства обороны России. С тех пор её не восстановили. Если у меня в институте было 2000 человек, более сотни докторов наук и более 500 кандидатов наук, то сегодня остатки - 250 человек, в основном в возрасте около 70 лет. Уже не восстановить!

- Знаю, вы по-прежнему в боевом строю. Это радует! Чем занимаетесь?

- Сейчас являюсь президентом - генеральным конструктором международной ассоциации «МАКСМ». Хочу создать систему, которая бы прогнозировала стихийные бедствия и техногенные катастрофы с помощью орбитально-наземной группировки. К сожалению, на словах все за, включая президента, а финансирования проекта добиваюсь уже 12-й год.

- К тому же, как мне сказали, ведете и общественную работу?

- Совершенно верно! Активно работаю в «Вятском землячестве», которое возглавляет Виктор Петрович Савиных. Систематически ездим в Киров, Чебоксары, Йошкар-Олу с лекциями, на научные чтения и другие мероприятия.

- Теперь немного о личном. На Молодежных Циолковских чтениях в Кирове выступала ваша внучка. Она, что, пойдет по вашим стопам?

- Мечтаю, чтобы поступила в космическую академию имени Можайского. Она, кстати, не против.

- А еще о внуках…

- Недавно с ними посещал консерваторию - слушали произведения Штрауса, в театре смотрели «Маленького принца», ходили в кино.

- И всё равно на первом плане работа?

- Безусловно! Пишу книги: написал 60, из них восемь - литературно-художественные. Получил пять премий, из них одну национальную премию России, две - международные.

Из газеты «Народный вестник Вятки»:

«Ежегодно в преддверии дня рождения города Советска съезжаются на встречу со своими земляками те, кто давно или совсем недавно покинул свою малую родину. Наш провинциальный городок - исходная точка для восхождения многих известных людей. Одним из таких знаменитых советчан является известный на весь мир ученый Валерий Александрович Меньшиков.

Доброй традицией стала и встреча коллектива редакции газеты «Народный вестник Вятки» с этим почетным гражданином города. Нам очень лестно, что, несмотря на все его заслуги, Валерий Александрович легко и запросто умеет общаться с нами, к тому же именует нас не иначе как «коллеги», так как, кроме книг, его научные публикации в журналах с мировым именем подарили ему и статус журналиста.

По окончании праздничных торжеств он заглянул к нам на чашку чая. Валерий Александрович рассказал о ходе реализации разработанной им системы - МАКСМ (международной аэрокосмической системы глобального мониторинга природных и техногенных явлений, назначение которой - глобальный мониторинг из космического пространства земной поверхности, атмосферы и околоземного пространства), разработанной для прогнозирования и предупреждения стихийных бедствий...»

Из интервью «Российской газете».

- Валерий Александрович, проект МАКСМ создан прежде всего в связи с возросшей астероидно-метеоритной опасностью?

- Не только. Хотя это, действительно, одна из реальных угроз планетарного масштаба. В декларации саммита записано намного шире: развитие средств прогнозирования и предупреждения катастроф. Сюда входят как природные, включая землетрясения, цунами, извержения вулканов, наводнения, засухи и так далее, так и техногенные. Приведу лишь одну цифру. Только от землетрясений в мире каждый год гибнет свыше 30 тысяч человек, а ущерб достигает сотен миллиардов долларов.

По оценкам, затраты на прогнозирование различных катаклизмов в пятнадцать раз меньше, чем на «разбор завалов». Вот почему мы выдвинули идею создания аэрокосмической системы мониторинга. Она получила поддержку Международной академии астронавтики. И сегодня над проектом МАКСМ работает уже большая международная группа ученых.

- Из чего состоит МАКСМ?

- Из трех сегментов: космического, авиационного и наземного. Первый - это группировка малых космических аппаратов массой до 500 килограммов, орбитальное построение которой определено по результатам объективного технического отбора систем. В качестве космической платформы для них может быть использована, например, платформа микроспутника типа «Союз-Сат».

Воздушный сегмент включает национальные авиационные средства наблюдения: самолеты, вертолеты, дирижабли, беспилотные летательные аппараты. А третий состоит из наземных датчиков, средств выведения и управления космическими аппаратами, инфраструктуры приема, обработки и распределения данных.

- Подобной системы мониторинга в мире нет?

- Такой - нет. Есть очень хорошие международные программы, в которых Россия тоже принимает участие. Но они не делают главного - не занимаются прогнозированием. Они просто отслеживают уже произошедшее. Скажем, жаркое лето показало масштабы и то, что могут натворить лесные пожары. Избежать резкого увеличения их числа при сильной засухе было невозможно, подытожили экологи. Но можно было во много раз сократить ущерб от огня, избежать гибели людей и уничтожения поселков. Если бы проект МАКСМ работал, такого бы не было.

…Как-то в одном из интервью газете «Вятский край» Валерий Александрович сказал, что он «не просто мечтает о звездах, а много и плодотворно работает для того, чтобы звезды были ближе к людям». Лучше и не скажешь.

Подготовил Александр ШИРОКОВ