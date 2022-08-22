«Не превращать выборы в фарс». Наблюдатели готовятся к работе на участках
ПОЛИТИКА
В Инженериуме ВятГУ прошло заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Кировской области.
Пока собирались участники заседания, я поинтересовалась у организаторов мероприятия, чем оно вызвано и что от него ждут.
- Это у нас плановое заседание, штаб работает уже давно, - заметила Марина Копырина, председатель штаба, заместитель председателя Общественной палаты Кировской области.- Мы и круглые столы проводим, обсуждаем возникающие проблемы по мере необходимости. На этом заседании мы хотим узнать от избиркома результаты регистрации кандидатов на должности губернатора, глав и депутатов представительных органов местного самоуправления, как вообще эта избирательная кампания проходит. А также - о том, как идет учеба общественных наблюдателей, как будет построено наблюдение за выборами. Ну и, конечно, состоится обсуждение предложений, проблемных вопросов. В общем, рабочее заседание.
- Зачем мы собрались? - задал вопрос Сергей Улитин, председатель Общественной палаты Кировской области. - У нас завершился очередной этап, когда все, кто хотел, свои заявления на участие в выборах подали. Эта процедура больше невозможна. Избирательная комиссия сейчас расскажет, как это проходило. Было несколько, по нашему мнению, незначительных нарушений. Мы следим за соблюдением законодательства и во время предвыборной кампании.
О работе ситуационного центра в период голосования рассказала Надежда Зингер, руководитель аппарата Общественной палаты.
- В период выборов работа штаба будет организована совместно с Ассоциацией независимого общественного мониторинга. Мы с ними работаем в одной упряжке под названием «ситуационный центр». На него будет выход с «горячей линии», наблюдатели смогут сообщать о каких- либо нарушениях или о том, что все в порядке.
Итоги регистрации
Открыла заседание Марина Николаевна Копырина. А Владимир Моторин, заместитель председателя избирательной комиссии Кировской области, начал перечисление зарегистрированных кандидатов на должности губернатора, глав и органов местного самоуправления. Их оказалось так много, что всех и запомнить невозможно. Только на выборы в Кировскую городскую думу выдвинулись 524 кандидата на 36 мандатов. Этап регистрации прошли 498 кандидатов, в том числе 122 одномандатника. Отказано в регистрации 11 представителям политических партий и четырем самовыдвиженцам.
Кроме того, в области пройдут выборы районного уровня. Афанасьевский муниципальный округ формирует представительный орган, и дополнительно повторные выборы состоятся в нескольких муниципальных образованиях уровня района и округа. Выдвинулось 73 кандидата на 27 мандатов и 29 самовыдвиженцев. Зарегистрировано на сегодня 69 кандидатов, в том числе в порядке самовыдвижения 28. В этом году избирается большое количество депутатов уровня поселения - 2069 мандатов. Выдвинулось 2899 кандидатов, из них 585 - в порядке самовыдвижения. Зарегистрировано 2869. Также избирается 29 глав городских и сельских поселений: те, у которых закончились сроки, и кто досрочно сложил полномочия. Таким образом, всего на выборы 10-11 сентября зарегистрировано 3509 кандидатов.
Голосование под видеонаблюдением
Владимир Анатольевич рассказал также о технологии выборов, какие дополнительные средства будут применяться в этом году. К примеру, так называемые сейф-пакеты.
- Наблюдатели при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты вправе использовать фото- и видеосъемку, - добавил он, - чтобы запечатлеть факт запечатывания пакета и составления акта.
Кроме того, с 26 июля стартовала работа по приему заявлений о голосовании по месту нахождения избирателя, то есть можно оформить заявление о голосовании не только по месту жительства. Это можно сделать в МФЦ, территориальной избирательной комиссии, на портале Госуслуг. С 31 августа начинают работу участковые избирательные комиссии, там также можно оформить такое заявление до 6 сентября. Правда, голосование по месту нахождения возможно пока только на выборах губернатора. Законодательством не предусмотрено такое голосование на муниципальных выборах.
Владимир Анатольевич также поставил в известность членов штаба, что видеонаблюдение в этом году будет проходить без трансляции. Дело в том, что это достаточно дорогое удовольствие. Видео будет включаться с 7 часов утра 10 сентября и завершаться в 9 часов
12 сентября. Охвачено видеонаблюдением будет 652 участка из 1133. А по количеству избирателей - более 88 процентов, пришедших на выборы, будут голосовать под видеонаблюдением. Срок хранения видеоматериалов - три месяца, они будут доступны для рассмотрения судом, избирательными комиссиями.
Подготовка наблюдателей
О подготовке общественных наблюдателей рассказала Елена Макарова, заместитель председателя штаба, член Общественной палаты, исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России.
- Цикл подготовки наблюдателей повторяется каждый год, но с некоторыми нюансами. Немного скорректирована программа, так как изменилось законодательство в некоторых аспектах. Сейчас у нас начинается очный процесс обучения. Для отдаленных районов предусмотрена учеба через конференц-связь с возможностью задавать вопросы и рассматривать какие-то частные случаи, которые могут произойти на избирательном участке. И как наблюдатель от Общественной палаты должен реагировать на них. Программа обучения очень насыщенна, и я надеюсь, что наши наблюдатели с обновленными знаниями во всеоружии будут следить за соблюдением прав граждан на выборах.
Региональный координатор ассоциации НОМ (независимый общественный мониторинг) Максим Гомзяков, рассказывая о работе ситуационного центра в период голосования, продемонстрировал на большом экране даже так называемую карту нарушений. В ней обозначено, на каких участках они были допущены и какой наблюдатель от Общественной палаты сообщил об инцидентах. Внести изменения в подготовку общественных наблюдателей предложил Фёдор Лугинин, председатель совета Кировского регионального отделения партии «Родина». Он заметил, что в прошлые выборы было много вопросов и фактов нарушений:
- Мы все пытаемся контролировать выборы, а может быть, надо проверять правильность работы избиркома? Когда гражданское общество вырастет до такого уровня, что перестанет бояться допускать до выборов тех, кто действительно болеет за Вятку и страну?
- Факты нарушений должны пресекаться, - поддержал его Сергей Мамаев, первый секретарь Кировского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации, - чтобы не превращать выборы в фарс. Есть деревни, в которых уже и жителей нет, но они голосуют! Списки-то давно никто не проверял.
«Технический депутат»
- Доверие к выборам с каждым годом падает, - отметила Наталья Шедько, заместитель председателя общественной палаты Кировской области. - Упрек в адрес избирательной комиссии от Фёдора Лугинина был в том, что много отказов в регистрации. В чем причина? В качестве подготовки документов. И действительно, из-за этого выпадают из избирательного процесса настоящие профессионалы, а «двойки», «тройки» проходят. Так называемые «технические депутаты» подрывают доверие к выборам. В результате - низкая явка и нежелание идти на выборы: «За нас уже все давно решено». Мы, члены штаба, должны над этим работать и менять ситуацию.
В заключение слово взяла Галина Буркова, уполномоченный по правам человека в Кировской области. Она поблагодарила Общественную палату за прошлые выборы, на которых велось видеонаблюдение. И заметила, что участники заседания приписывают общественному штабу немного больше полномочий, чем у него есть на самом деле. Ведь политические партии тоже назначают своих наблюдателей, так пусть с них и спрашивают. А то сейчас обвиняют общественных наблюдателей, что не принимают мер. По закону они могут только информировать областную избирательную комиссию, полицию о происшествии, а вмешиваться в ситуацию не имеют права. Поэтому перепалки сейчас неуместны, надо объединить усилия всех наблюдателей, договориться, как взаимодействовать на выборах, чтобы их работа была наиболее эффективной.
Вера Георгиева.
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