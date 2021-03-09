Не мытьём, так катаньем? В Слободском не отказываются от идеи обновить Соборную площадь

Уже совсем скоро в Слободском начнется реставрация самого узнаваемого городского объекта - колокольни Преображенского собора (1822 года постройки). Вместе с ней приведут в порядок находящиеся рядом колоннаду и фонтан. Муниципальные контракты заключены, подрядчики готовы начать работу.

Это событие, конечно, хорошая новость. Вот только четыре года назад слобожане проголосовали за проект комплексного благоустройства Соборной площади и набережной. Куда же он исчез и почему сегодня будут облагораживать только колокольню?

«Вятский край» решил разобраться с этим и выехал в Слободской.

Первый шаг сделан

В городской администрации мы встретились с главой Слободского Ириной Желваковой. Проект создавался у нее на глазах и при ее активном участии.

По ее словам, идея реновации самого знакового городского места возникла давно.

- Этот проект - наша боль, - рассказывает мэр. - Сейчас у муниципалитетов нет достаточно средств, чтобы самим благоустроить основные, значимые места. Потому политика государства, если вы заметили, ориентирована на участие муниципальных образований в разного рода грантовых конкурсах, национальных проектах. При этом везде требуются огромные пакеты документов, в которых нужно доказать, что вы это сможете сделать, что вы обеспечите софинансирование и так далее.

И когда в 2018 году Министерство строительства РФ объявило всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений, мы очень обрадовались, что у нас появилась возможность благоустроить нашу главную площадь. Она у нас единственное место, где собираются горожане на самые значимые мероприятия.

Как сказала Ирина Желвакова, городской администрации пришлось немало потрудиться, прежде чем проект вышел на всероссийский уровень. Нужно было не только сформировать концепцию, оформить массу бумаг, но и пройти через региональный фильтр.

В первый год проект вошел в число финалистов всероссийского этапа в своей подгруппе, но победителем всё же не стал. По словам главы Слободского, такой результат был обусловлен, во-первых, отсутствием регионального софинансирования, а во-вторых, тем, что основная часть работ были реставрационными. А последние идут через Министерство культуры, а не через Минстрой, который был организатором конкурса.

- Я видела, как оценивали наш проект члены комиссии, люди заслуженные, с регалиями. Но, к сожалению, правила не позволили им выдвинуть его в число победителей, - делится своими воспоминаниями Ирина Желвакова.

После этого было еще три попытки получения федеральной поддержки, но также неудачные. Хотя в число финалистов проект еще раз попал.

Впрочем, всё это не обескуражило местных чиновников и не заставило их отказаться от своих замыслов. Пришлось только изменить формат и планировать работы поэтапно. И начать было решено как раз с колокольни.

- По программе «Формирование комфортной городской среды» мы завели текущий ремонт этого памятника, - говорит мэр Слободского. - И это было не просто. Мы очень долго бились, работали с фирмами, которые делали нам смету, проводили экспертизу. Но, к счастью, вышли на одобрение заявки. Но тут нас ждала другая проблема.

Любые работы с памятником культурного наследия должно проводить предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Таковых не так много. Да и «цена вопроса» многих не устраивала - семь миллионов четыреста тысяч рублей. Поэтому первые торги оказались несостоявшимися. Ни одной заявки. Пришлось немало поработать, чтобы хоть кого-то заинтересовать. К счастью, такая фирма нашлась. Она из Твери. «Рестальянс». Конкурсная процедура уже в конце 2020 года состоялась.

По словам Ирины Желваковой, представитель подрядчика уже приезжал в Слободской, познакомился с городским руководством и заверил, что «своей лицензией рисковать не намерен», что предприятие проведет все работы качественно и в срок. Уже в конце марта начнется установка лесов.

Но даже сейчас понятно: в ходе работ будут и те, что не учтены сметой. В этой связи администрация взаимодействует с местным бизнес-сообществом. А депутат Рахим Азимов уже перечислил на счет города полмиллиона.

В планах на будущее

Помимо колокольни, в этом году будет отремонтирована колоннада, а также фонтан, который является подарком слободского предприятия «Красный якорь» на 500-летие города и после 16 лет эксплуатации уже нуждается в обновлении.

Закончат в этом году и ремонт памятника В.И. Ленину, расположенный на площади, которая до 2017 года носила название «площадь Революции». Кстати, областная организация КПРФ в категорической форме отказалась софинансировать приведение в порядок этого монумента вождю мирового пролетариата.

На средства президентского гранта будет отремонтирован деревянный храм Архангела Михаила. Его возвели в 1610 году, и он является составной частью Слободского музейно-выставочного центра, в который кроме него входят краеведческий музей, Музей-усадьба академика А.Н. Бакулева и Дом-музей Яна Райниса с экспозицией, посвященной Александру Грину.

Нужно сказать, что Грин был родом из Слободского, но, как призналась глава администрации, на территории города нет ни одного памятника ему. Поэтому проект, который так и не стал победителем федерального конкурса, включал в себя и установку рядом с библиотекой имени Александра Грина, входящей в комплекс Соборной площади, памятника писателю-романтику. По словам Ирины Желваковой, вполне возможно, что это произойдет уже в 2022 году.

На будущее отложено и создание Аллеи Славы рядом с монументом бойцам 311-й дивизии, один из полков которой формировался в Слободском. По задумке на этой Аллее будут представлены не только участники Великой Отечественной войны, не только знаменосец Победы Григорий Булатов, но и такие знаменитые слобожане, как купец Ксенофонт Анфилатов, художник Сергей Луппов, академик Александр Бакулев и другие представители вполне мирных профессий, которые прославили город.

Работает городская власть и с Вятской епархией, которой в 2016 году был передан Благовещенский храм (до этого в нем располагался краеведческий музей). Епархиальное руководство пока не устраняется от задачи приведения его внешнего вида в порядок. Но как скоро это будет сделано, от муниципальной власти уже не зависит.

И всё же, как сказала Ирина Желвакова, если поэтапный план обновления Соборной площади пойдет как нужно, то уже в 2024 году этот ансамбль сможет порадовать слобожан своим внешним видом.

- Мы все, я имею в виду не только себя или работников администрации, но и всех горожан, с нетерпением ждем, когда это место приобретет тот вид, который мы хотим, - сказала глава Слободского. - Важно это и для людей, и для развития туризма, поскольку у Слободского в этом плане, я считаю, есть большой потенциал.

И, надо сказать, с последним тезисом городского руководителя можно согласиться.

Есть на что посмотреть

Весной 2016 года я уже ездил в Слободской как раз за тем, чтобы определить, может ли этот город стать «туристической меккой» области. Я обсуждал этот вопрос и с прежним городским руководством, и с бывшим директором музея, но к однозначному выводу мы в ходе дискуссий так и не пришли. С одной стороны, достопримечательностей, которые имеются, вполне хватает и приезжим есть на что посмотреть. Есть гостиницы, точки общепита, сувенирная продукция. С другой стороны, ажиотажа вокруг туров в Слободской не наблюдалось и турпоток по-прежнему оставался скудным.

Когда позднее, в летнюю пору, я приезжал туда, то обратил внимание на состояние дорог и улиц. Они были не в лучшем виде. И, как можно было предположить, этот недостаток сказывался на том, что не ехал турист в Слободской.

Сегодня в городе большие перемены. Во-первых, сменился городской глава. Ирина Желвакова показалась мне человеком, который искренне переживает за развитие вверенного ей населенного пункта. А это в наше время немало значит. Вот и проект по благоустройству Соборной площади появился благодаря в том числе и ее стараниям.

Во-вторых, Слободской вошел в Кировскую агломерацию по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как следствие, и трасса, соединяющая Киров с этим райцентром, выглядит достойно, и городские улицы, по словам Ирины Желваковой, более чем на 60 процентов «закатаны в асфальт». Во всяком случае, все центральные магистрали находятся в нормативном состоянии. Город уже потратил на это почти полмиллиарда рублей.

В-третьих, переезд краеведческого музея из собора в купеческий особняк позволил качественно улучшить подачу имеющихся экспонатов. А за счет новых, в виде выложенных изразцами печей, аутентичной мебели и зеркал, оригинального паркета и прочего, они даже заиграли новыми красками. И пусть еще не все помещения приведены в достойный вид, но, как говорит директор музейно-выставочного центра Светлана Чеглакова, работа в этом направлении ведется интенсивная. Музей уже не раз получал разные гранты, за счет которых удалось и отреставрировать те же печи, и оформить отдельные экспозиции, и разработать концепцию выставочного пространства, и обзавестись отдельными интерактивными новинками.

Нужно заметить, что далеко не каждый музей может похвастаться такой активной работой по получению грантов. Большинству учреждений так и не удаётся выбраться из повседневной рутины, и они способны лишь жаловаться на скудное бюджетное финансирование.

В-четвертых, слободской музей умело использует свою главную «фишку» - картины «амазонок русского авангарда». Не так давно они ездили в Екатеринбург, где участвовали в выставке, посвященной этому художественному течению начала XX века. Она проходила в здании Ельцин-центра (хоть какая-то польза от этого, по словам известного российского режиссера и актера Никиты Михалкова, никчёмного и вредного заведения). Перепала толика доходов от этой выставки, по словам директора, и краеведческому музею.

Вообще, русский авангард, как сказала Светлана Чеглакова, обеспечивает почти непрерывный поток туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Все едут его смотреть. Все удивляются, что в провинциальной глуши есть такое чудо.

По замыслу директора музея эти картины, возможно, станут экспонатами отдельной экспозиции, которую оборудуют «по последнему слову науки и техники».

Впрочем, и без того ежегодное число посетителей музейно-выставочного центра в доковидную пору составляло 30 - 40 тысяч человек. Сейчас из-за ограничений поток оскудел, однако после их отмены он, как считает директор, не только восстановится, но и будет расти.

Таким образом, за прошедшие пять лет шансы Слободского на титул «туристической Мекки» значительно выросли. А учитывая курс государства, на развитие внутреннего туризма не удивлюсь, если через какое-то время там будут вручать приз миллионному туристу.

Сергей СМОЛИН.