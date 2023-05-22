Не латать, а перестраивать. В Кировской области собрались развивать ЖКХ

Ни у кого уже (и давно) нет иллюзий по поводу того, что коммунальная инфраструктура Кировской области находится в плачевном состоянии. Водопроводы ржавеют и рвутся, водонапорные башни перемерзают и падают, теплотрассы стоят «голые» и отап­ливают улицы, происходят аварии на очистных. Иногда такие события становятся достоянием гласности, а иногда - нет. Но даже если о них не говорят, это не отменяет факт самого события.

В «лихие 90-е» панацеей от всех бед ЖКХ считали приватизацию отрасли. И она произошла. Однако по прошествии трех десятков лет стало ясно, что проблем она не решила, а только распылила ответственность между множеством «хозяйствующих субъектов». Зато стоимость услуг этих «частников» для населения выросла непомерно.

Сегодня за проблемы отрасли вновь взялось государство. На последнем, майском заседании правительства Кировской области было принято решение о подготовке масштабной и долгосрочной программы развития ЖКХ - по аналогии с теми, какие уже есть в строительстве и дорожной сфере. Проект составлен, и губернатор Александр Соколов пообещал обсудить его не только со специалистами отрасли, но и с депутатами и общественностью.

Кризис назрел

Состояние ЖКХ в области прокомментировал профильный министр Владимир Климентовский. По его словам, ситуация близка к коллапсу. Свыше двадцати процентов котельных (а их в области почти тысяча) работают на привозном топливе (мазут и уголь), вследствие чего цена тепла для населения остается крайне высокой. И тут нужно понимать, что такие котельные расположены не в Кирове, а в районах области, где доходы у людей ниже, чем в крупных населенных пунктах.

Не хочется опять вспоминать времена губернаторства Никиты Белых, но придётся. При нём вопрос о переводе котельных на местные виды топлива уже ставился. Но вот незадача, как-то так получилось, что он не был решён. А почему? Климентовский об этом не сказал (а может, вообще об этом не слышал).

Впрочем, даже котельные, работающие на щепе, как показала практика, не все­гда справляются с обогревом домов. Либо оборудование в них ветхое и требует замены, либо топливо привозят некачественное, что ведет к поломкам котлов. Нынешней зимой именно от этого страдали жители Опаринского, Подосиновского, Верхнекамского и Котельничского районов.

Тепловые сети тоже сильно изношены. По экспертным оценкам, потери тепла на них достигают двадцати процентов. А добавьте к этому то, что часть этих сетей вообще является неучтенной, то есть ремонтировать их просто некому. Получается вообще жуткая жуть.

В Кирове эту проблему решили, отдав сети в концессию компании «Т Плюс». Но то, что хорошо для большого города, совсем не подходит для малых городов и поселков. Там, как говорит народная мудрость, и дома пониже, и асфальт пожиже.

Компанию, которая готова взять в концессию тепловое хозяйство города с населением в десять - пятнадцать тысяч человек, днем с огнем не найдешь. А те, что там уже работают, доверия зачастую не внушают. Цены высокие, а в квартирах, мягко говоря, прохладно.

Выходом из кризиса в теп­лоснабжении мог бы стать перевод котельных на газ (строительство новых). Но при том уровне газификации Кировской области, который существует на данный момент, то есть менее 50 процентов, такие проекты выглядят утопией.

Говорят, что к 2025 году ситуация изменится и голубое топ­ливо придет в юго-западные и прочие негазифицированные районы области. Но здесь лучше уж быть пессимистом, чем тешить себя красивыми иллюзиями. Разочарований будет меньше. Слишком часто за последние полвека руководители регионального уровня обещали жителям области провести газ в их города и поселки, да так своих обещаний и не выполнили.

Не отстают от вышена­званных и проблемы по части водоснабжения и водоотведения области. И чем дальше от областного центра, тем их больше. Уж кто-кто, а жители поселка Ленинская Искра Котельничского района, например, знают о них не понаслышке. Да и не только они. Для того чтобы навести здесь порядок, требуется, по словам Климентовского, осуществить реконструкцию почти четырех с половиной тысяч километров водопровода.

Такая вот «картина маслом» получается.

Масштаб поражает воображение

В министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области посчитали, что износ всех коммунальных сетей в регионе достигает 70 процентов. В такой ситуации сию­минутным латанием дыр не обойтись. Тришкин кафтан получается.

Поэтому в региональном правительстве было принято решение сформировать долгосрочную (до 2030 года) программу модернизации ЖКХ. Она должна объединить финансовые ресурсы, которые выделяются федеральным центром по разным программам (например, по проекту «Чистая вода»), средства областного и муниципальных бюджетов, а также частные инвестиции.

Региональному правительству уже удалось в этом году получить от Москвы свыше 700 миллионов рублей на реконструкцию систем водоснабжения в пяти муниципальных образованиях области. И это только по проекту «Чистая вода». Еще более миллиарда область должна получить в 2023 - 2024 годах по программе «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области».

А ведь есть еще инвестиционная стратегия кировского МУП «Водоканал» по совершенствованию водоснабжения областного центра (о ней в марте этого года «Вятский край» уже писал). Она рассчитана на пять лет, и на все работы по ней будет потрачено более восьми миллиардов рублей.

На реконструкцию 4,4 километра водопроводных сетей, как подсчитали в министерстве энергетики и ЖКХ, нужно потратить 11 с лишним миллиардов рублей.

Все эти цифры дают представление о том, во сколько обойдется приведение в порядок всего водоснабжения области.

Аналогичная история с теплоснабжением. По словам Климентовского, на восстановление сетей теплоснабжения региона необходимо привлечь порядка 21,5 миллиарда рублей, что позволит заменить 1400 километров труб.

Планируется и перевод котельных на газ и местные виды топлива. В ближайшие два года газовыми должны стать 267 котельных в 48 населенных пунктах области. А до 2030 года будет модернизировано 277 котельных. Еще в 223-х из них проведут капитальный ремонт.

Уже подсчитано, что на восстановление источников теплоснабжения потребуется четыре с лишним миллиарда рублей.

Пока всё это только общие контуры обширной программы. Её эскиз, так сказать. Но даже в таком, первом приближении они предполагают проведение свыше тысячи разных мероприятий. А что будет, когда программу представят в окончательном варианте?

Подводные камни реформы

Кто против наведения порядка в ЖКХ? Все только за. И данную региональную программу поддерживать будет подавляющее большинство. Но и риски в связи с этим будут высоки. Ее крах (даже частичный) приведет к утрате доверия граждан к власти. А это может случиться. И преж­де всего - по субъективным причинам.

Например, губернатор области Александр Соколов пообещал минувшей осенью пустить тепло в квартиры кировчан не позднее 15 сентября, но своего слова не сдержал (да и не мог этого сделать, честно говоря), за что потом извинялся. А недавно он припомнил этот эпизод на своей пресс-конференции, посвященной годовщине его пребывания в Кировской области. По словам главы региона, ему было стыдно за это невыполненное обещание, тем самым он дал повод для сомнений в его способности довести до конца начатое. Да, пока еще незначительный. Но он есть.

Гораздо больше сомнений вызывают личные качества министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского. Он еще осенью прошлого года обещал жителям области бесперебойное теплоснабжение весь отопительный сезон, но не только не исполнил обещанное, но и допустил чрезвычайные ситуации в Котельниче и пос. Заря Опаринского района. Его авральные выезды туда фактически имели целью не решение проблемы, а оказались всего лишь способом успокоить общественное мнение. Примерно то же самое было и в других местах, где в эту зиму случились коммунальные аварии. Но за такую «эффективность» своей работы Климентовский не только не понес никакой ответственности, но и, напротив, был назначен министром. И сегодня он «рисует» многолетнюю программу вывода ЖКХ из затяжного кризиса.

Помешать реализации глобальных планов в сфере коммунального хозяйства могут и объективные обстоятельства, и прежде всего - финансовые. В условиях мировой турбулентности рынок нестабилен, цены прыгают без всякой логики. Поэтому загадывать на семь лет вперед может только очень наивный человек. Любое удорожание стоимости труб, комплектующих, оборудования в рамках уже утвержденных сумм и смет неизбежно приведет либо к отмене планируемых работ, либо к их сокращению, либо к ухудшению их качества. И с этим ничего поделать нельзя.

Во-вторых, в нашей области очень мало организаций, которые способны на выполнение масштабных реконструкций и ремонтов. Даже ПАО «Т Плюс» для перекладки труб в Кирове привлекает субпод­рядчиков. А что говорить о мелких городах и весях? Там «водоканалы» с поддержанием имеющейся инфраструктуры в работоспособном состоянии с трудом справляются. А им ещё «нарезают» огромный пласт работ.

В-третьих, предполагается, что часть планов по совершенствованию систем жизнеобеспечения будет проводиться за счет инвестиционных программ коммунальных организаций. А это, как показывает сложившаяся практика, повлечет за собой рост тарифов для населения, то есть ляжет на его плечи дополнительной финансовой нагрузкой. А в районах люди в основном и без того небогато живут. Но составителей «программы развития ЖКХ» этот факт, по-видимому, не волнует. Рост социальной напряженности? Не смешите.

И всё вышеперечисленное - далеко не полный список тех рисков, тех подводных камней, которые есть в реа­лизации грандиозных планов «команды Соколова». Впрочем, пока эти люди грандиозными свершениями не отметились, зато обещаний надавали кучу. Хотя рисовать красивые презентации сего­дня умеет каждый школьник. Вот только от планов до их воплощения - дистанция огромного размера.

Сергей СМОЛИН.