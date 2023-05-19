Назад, в СССР! Ваше мнение!

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ОБЩЕСТВО
Фото: rg.ru
В послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил отказаться от Болонской системы высшего образования и вернуться к старой базовой подготовке специалистов. 12 мая президент подписал указ о запуске в шести вузах России пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.
Уровнем профессионального высшего образования становится аспирантура. На уровне специализированного высшего образования будут работать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Что касается сроков обучения, то программа базового высшего образования будет длиться от четырех до шести лет, магистратура — от одного до трех лет.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы одобряете возврат к «советской» системе высшего образования?
- Да, стране нужны специалисты, а не «болонские» бакалавры и магистры
- Нет, России нужно оставаться в общемировом научном сообществе
- Вряд ли можно вернуться к тому, что было разрушено 20 лет назад
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