«Нате вам дворец!» В Кирове прошла стратегическая сессия «новой пионерии»

Фото: kirovreg.ru

«Молодым везде у нас дорога!» Данный лозунг должна была подтвердить состоявшаяся на этой неделе «стратегическая сессия» (по-старому это назвали бы слётом) с детским и молодёжным активом Кировской области.

Целью «сессии» был отбор проектов, с которыми молодые представители области поедут на первый съезд Российского движения детей и молодёжи (РДДМ).

Своим присутствием мероприятие почтили губернатор Александр Соколов, заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова, которая курирует молодёжную политику, и министр этой самой молодёжной политики Георгий Барминов.

Соколов уже пообещал, что отдаст новому детскому движению в пользование Дворец творчества - Мемориал, который в прошлом был Дворцом пионеров.

Навстречу съезду

Высокопоставленные го­сти еще не прибыли, а в атриуме Дворца творчества вовсю кипела работа. Молодёжь, разбившись на кучки, что-то живо обсуждала и чертила схемы на больших планшетах.

- Сегодня здесь происходит сбор потенциальных участ­ников нового детского объединения - Российского движения детей и молодёжи, - пояснила руководитель отдела реализации проектов и программ государственной молодёжной политики Оксана Ситникова. - Среди тех, кто на этой площадке присутствует, есть представители Российского движения школьников, «Юнармии», поисковики, отличники учёбы и волонтёры. Встреча должна определить, что интересно молодёжи, что может быть использовано новым детским движением.

По словам представителя министерства молодёжной политики области, школьники готовили свои проекты по десяти основным направлениям, которые определены как главные в РДДМ.

- Ребята должны предложить своё видение того, как может развиваться то или иное направление, на примере конкретных проектов, - прокомментировала происходящее Оксана Сергеевна.

Как заметила председатель регионального отделения Российского движения детей и молодёжи Вероника Потапова, то, что сегодня предлагается на уровне области, после первого съезда РДДМ может быть распро­странено и на всю территорию России.

И здесь нельзя не вспомнить, что в этом году страна широко отметила столетие пионерской организации. Подготовка и проведение праздничных мероприятий вновь показали актуальность создания общероссийской детской организации, так как ни одно из сформированных после развала Союза движений не смогло стать массовым и востребованным, ни одно из них не решает в полной мере задачи формирования у детей и молодёжи активной гражданской позиции.

Поэтому летом 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании РДДМ, а на днях назначил и его председателя. Им стал 37-летний Григорий Гуров, до этого занимавший пост замминистра науки и высшего образования РФ. До своего прихода в министерство он работал в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь).

Первый съезд новой дет­ской организации пройдет в Москве с 17 по 20 декабря этого года. Именно на него поедут кировские ребята, предложившие на этой ре­гиональной сессии самые интересные проекты.

А их, как показала после­дующая презентация, немало. В этом смог убедиться и губернатор Кировской области, который прибыл во Дворец творчества для встречи с активной вятской молодежью.

Грезить о будущем

- Я приехал сюда не для того, чтобы говорить вам, как следует жить, - отметил в приветственном слове губернатор Александр Соколов. - Я хочу услышать от вас, что вам интересно и как вы сами представляете своё будущее. А мы, взрослые, поддержим вас в ваших начинаниях. Так что вперёд. Будьте реалистами, но требуйте невозможного.

По мысли главы региона, необходимо дать ребятам возможность самим творить, изобретать, пробовать, ошибаться и двигаться вперед к тому будущему, которое они себе придумают. И они придумали.

Десять команд (по числу основных направлений деятельности РДДМ) включили свою фантазию «на полную катушку». Например, в области развития волонтерства они предложили проект «Внук на час», или «Тимуровец», как иначе обозначила его девушка, представлявшая эту наработку.

Команда айтишников представила проект «Вят­ская долина». Согласно ему, предлагается построить в Кировской области IT-парк - молодежный кластер творчества, и не только в сфере цифровых технологий.

Экологи хотели бы решить проблему городского мусора путем размещения QR-кодов на мусорных баках. Считав их, каждый будет попадать в мобильное приложение «Экоигра» и получать бонусы, которые потом можно использовать с пользой для себя.

- Я знаю, что в Кировской области есть много спортивных проектов, - сказала представитель этой команды. - Можно было бы предложить их тиражирование на всю Россию. Но нам нужно было придумать новый проект, новую инициативу, поэтому мы придумали такой вот марафон.

Даже взрослые приняли участие в этом соревновании идей. Их проекты были объ­единены общим названием - «Лето в движении». И, как понятно уже из названия, они предусматривали различные варианты полезного проведения детьми летних каникул.

- Многие инициативы порадовали, - подвёл итог мероприятия Александр Соколов. - Но два проекта я бы «забрал» сразу. Первая идея - с QR-кодами на мусорных баках - очень простая, реалистичная. Дам поручение министерству охраны окру­жающей среды и региональному оператору «Куприт» связаться с вами и подробнее обсудить проект. Второй - «Вятская долина». Мне кажется, эта цель очень амбициозная, в неё можно вкладывать разные компетенции, разное наполнение: цифровизацию, дизайн, творчество, бизнес. Этот проект может стать флагманским для молодёжи Кировской области.

И здесь сразу вспомнилось, что «Вятская силиконовая долина» - далеко не новая идея. Еще в 2014 году под г. Слободским возник поселок программистов, который прежний губернатор Никита Белых подавал именно как такой цифровой кластер. Однако это детище оказалось нежизнеспособным. Усиленная реклама первых лет закончилась скандалами внутри поселкового сообщества.

Впрочем, Александр Соколов не был бы самим собой, если бы не пообещал молодежи, собравшейся во Дворце творчества, «пряников» со стороны региональной власти.

- Я думаю, как только вы зарегистрируетесь как организация, как только мы подпишем с вами соглашение, здание и парк (Дворца творчества. - Ред.) будут в вашем пользовании, - сказал он. - Это не нарушит порядок работы существующих кружков, секций и студий. Попросил бы руководство учреждения понять, что главное в работе с молодёжью - не указывать, что делать и куда бежать, а дать возможность самим творить, выдумывать, пробовать, ошибаться и двигаться вперёд к тому будущему, которое вы сами придумаете. Так что дерзайте, всё в ваших руках!

Без цели и идеологии?

Когда я смотрел на то, что происходит во Дворце творчества, меня не раз посещал во­прос: а сможет ли новое детское движение стать до­стойным преемником совет­ской пионерии?

Да, нынешняя молодежь сильно отличается от совет­ской. Она растет совсем в других социально-экономических условиях, что накладывает свой отпечаток.

Сказываются и пробелы в школьном образовании. Например, юнармейцы, с которыми мне удалось побеседовать, так и не смогли вспомнить мероприятия по пат­риотической теме. Ни в школе, ни в самой «Юнармии». Да и проекты, которые предлагала их команда, говорят о том, что есть немалые проблемы с изучением истории в рамках школьной программы.

Но все эти негативные моменты можно было бы преодолеть, если бы новое дет­ское движение было ориентировано на стратегическую цель развития российского общества. Но ее нет. Ведь она является частью идеологии, а наличие государственной идео­логии в России запрещено Конституцией.

Может, потому и взрослые, которые, как это было ранее, в пионерии, должны вести подростков за собой, самоустранились, стоят в стороне от детского движения и предпочитают декларировать, что «поддержат любую инициативу» юных, вместо руководства ими на всех уровнях.

А у движения, пущенного «на волю волн», и перспектив немного. Впрочем, о том, что на самом деле получится, говорить еще рано. Станет РДДМ массовым и востребованным или нет, время покажет.

Иван ТРОФИМОВ.