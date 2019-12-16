Наши книжки скоро оцифруют. С 2021 года все данные о трудовом стаже станут электронными

3 декабря Государственная дума РФ приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. Они должны войти в обиход с 1 января 2021 года. Базу данных нового электронного документа будет вести Пенсионный фонд России.

Однако далеко не все граждане одобряют перевод данных о своем трудовом стаже в электронный вид. Чего они опасаются, разбирался «Вятский край».

Год на размышление

Новый закон об электронных трудовых книжках был подготовлен Правительством РФ в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Он разрешает работодателю в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в Пенсионный фонд.

В электронном виде будут фиксироваться сведения о работнике, о месте его работы, о его трудовой функции, о переводах на другую работу, об увольнении с указанием причины, другая предусмотренная законодательством информация.

В связи с этим до 30 июня 2020 года работодатели должны уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, а также сообщить о возможности выбора между продолжением ведения трудовой книжки в бумажном формате или в электронном виде.

Соответствующее заявление работник может подать до конца следующего года включительно. Если же он не подал никакого заявления, работодатель продолжает вести его бумажную трудовую книжку.

Если работник пожелает иметь трудовую книжку на традиционном бумажном носителе, он также должен подать заявление. Ответственность за хранение и ведение документа возлагается на самого работника.

Как пишут на сайте ПФР, при необходимости сведения из электронной трудовой книжки будут выдаваться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга будет предоставляться экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

Предлагаемые изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн. работников и 8,4 млн. хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

От Петра Великого до наших дней

В России предшественниками трудовых книжек были формулярные или послужные списки, введенные Петром I в 1722 году. В них фиксировались сведения о должности, чине, возрасте, социальном происхождении, вероисповедании, размере заработной платы, образовании и семейном положении. Для фабричных рабочих позднее были введены зачетные книжки, содержавшие сведения о приобретенной квалификации и профессиональных навыках. Формулярные списки и зачетные книжки просуществовали до 1917 года.

После Октябрьской революции трудовые книжки были введены в 1918 году в соответствии с декретом «О трудовых книжках для нетрудящихся». Их выдавали «классово чуждым элементам» вместо паспортов, отмененных советской властью.

Обязанность каждого рабочего иметь трудовую книжку была введена в первом советском Кодексе законов о труде. Её должны были получать все граждане, достигшие возраста 16 лет. После вступления в 1922 г. нового кодекса трудовые книжки были заменены на расчетные, которые выдавались по месту работы всем, кроме чиновников.

Классическая трудовая книжка, какой мы ее знаем, или «трудовая книжка единого образца», была введена 15 января 1939 года. Она была одинаковой для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений.

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют трудовые книжки трёх образцов: 1938, 1973 и 2003 годов. Все они действительны и не требуют замены.

Вопрос о цифровизации трудовых книжек впервые подняло в 2018 году Министерство труда и социального развития РФ. Оно внесло в правительство соответствующий законопроект. Последний, как было сказано выше, и был принят 3 декабря.

До 1 января 2027 года еще будет сохраняться бумажный вариант трудовых книжек. А вот после этой даты они будут вестись исключительно в электронном виде.

К системе нет доверия

Далеко не все граждане в восторге от этого нововведения. Как выяснил сервис по поиску работы Superjob, полностью одобряют переход на электронные трудовые книжки 18 процентов россиян, скорее одобряют - 25 процентов. Еще 22 процента опрошенных относятся к нововведению безразлично. Абсолютно против закона 19 процентов граждан, еще 16 - скорее не одобряют его.

Большинство критических отзывов, пишут на сайте Superjob, касаются вопросов безопасности, устойчивости функционирования системы и сохранности персональных данных. Среди наиболее распространенных аргументов: «Как уже показала практика, в электронных базах возможны ошибки, а без бумажных документов будет сложно восстанавливать истинный стаж», «Воруют данные на каждом углу», «Техника ломается, возможен сбой системы».

По данным Superjob, больше всего сторонников оцифрованных электронных книжек - среди молодежи. 47 процентов россиян в возрасте до 24 лет полностью или частично одобряют закон.

- Мы живем в XXI веке, когда все должно быть в электронном виде, - аргументируют они свою позицию. - Если срочно нужна «трудовая», то ее приходится заказывать или бежать в другой конец города за ней, а если она будет электронной, этого делать не придется.

И все же самые большие опасения у граждан связаны даже не с новым форматом основного свидетельства о трудовом стаже, а с той организацией, которой доверено ведение базы электронных трудовых книжек, - с Пенсионным фондом РФ.

Во многом это обусловлено постоянным реформированием работы фонда. За постсоветское время пенсионное законодательство менялось так часто, что люди уже потеряли этому счет. При этом каждое изменение приводило лишь к ухудшению положения пенсионеров. Пиком же недоверия к системе стало повышение пенсионного возраста, произошедшее в 2018 году.

«Притчей во языцех» стали и ошибки работников ПФР при начислении трудовых пенсий. Самый резонансный пример - случай пенсионера из Свердловской области. Житель Туринского района Свердловской области Николай Васильев с 2006 года пытался доказать ошибку в начислениях Пенсионного фонда. Ему не учли стаж работы на Крайнем Севере по второму списку вредности. Потребовалось вмешательство депутата Госдумы, чтобы ситуация весной 2019 года сдвинулась с мертвой точки. В результате Васильев получил выплату в 370 тысяч рублей и ежемесячную доплату к пенсии - в четыре тысячи.

И этим людям сегодня доверят вести учет электронных трудовых книжек. Кто даст гарантию, что они будут делать это грамотно и компетентно?

Не повышает доверия к этой структуре и арест бывшего заместителя главы ПФР Алексея Иванова. Его задержали летом текущего года по подозрению в получении взятки от компании, занимающейся информационной безопасностью. По версии следствия, Иванов получил за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство» взятку в размере не менее 4,4 млн. рублей. «Техносерв» создавал для ПФР единую государственную информационную систему социального обеспечения.

И уж совсем пугает то, что ПФР, как выяснила в 2015 году Счетная палата России, с сомнительной эффективностью использовал миллиарды рублей на создание собственной информационной системы (АИС). Она должна была вести персонифицированный учет пенсионных прав россиян, взносов работодателей за каждого своего работника, а также осуществлять расчет и перерасчет каждой пенсии, пособия и так далее. Кроме того, система должна была выполнять функции внутреннего информационного обмена, электронного документооборота, а также содержать в себе всю имеющуюся в фонде нормативную документацию. Система была запущена, но затраты труда работников ПФР не только не снизились, но и, наоборот, возросли. Это вызвало закономерные вопросы у проверяющих.

К тому же граждане, которые работали с АИС, не вполне довольны результатами. Система дает сбои и часто не отражает в запрашиваемых документах полные сведения о трудовом стаже и заработной плате пенсионера. Приходится идти в отделение Пенсионного фонда, чтобы уточнить данные.

Что тогда говорить о ситуации, когда объем электронной информации за счет внесения данных о трудовом стаже резко возрастет? Кто защитит право рабочего человека на достойную старость, если сами пенсионные чиновники озабочены не повышением пенсий, а экономией средств фонда?

Иван ТРОФИМОВ.