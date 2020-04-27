Написанному верить? В Кировской области чиновники и депутаты опубликовали данные о доходах

На прошлой неделе чиновники областного правительства вкупе с руководством региона, и депутаты кировской городской думы опубликовали данные о своих доходах. Из них видно, кто и какие зарплаты получал, кто чем владеет, кто в каком жилье живет.

Согласно опубликованным данным можно составить рейтинг самых богатых чиновников и депутатов (чем и не преминули воспользоваться многие региональные СМИ). Вот только не всегда и не всё так однозначно, как это выглядит на бумаге.

Бороться с коррупцией выгодно

Считать деньги в чужом кармане - одно из самых любимых занятий российского населения. У кого-то сведения о зарплатах чиновников и «народных избранников» вызывают зависть, у кого-то - возмущение. Но редко кто скажет: «Он получает такие большие деньги, потому что заслужил».

Впервые требование представлять сведения о доходах и имуществе в отношении госслужащих в России было введено в 1995 году. Однако все эти данные получали статус служебной тайны, и их проверка проводилась только налоговой службой.

Обязанность декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера для публичных должностных лиц и членов их семей была установлена в декабре 2008 года. В мае 2009-го бывший в то время Президентом РФ Дмитрий Медведев подписал пакет антикоррупционных указов, которые, в частности, регламентируют круг чиновников и членов их семей, подающих декларации о доходах. Это касается не только президента, сотрудников администрации, членов правительства, но и парламентариев, судей, правоохранителей, военных.

Нужно отметить, что именно в период президентства Дмитрия Медведева появился тренд на «борьбу с коррупцией во власти». Его родоначальником стал набравший на этом популярность блогер Алексей Навальный. Его заметили, а назначенный в конце 2008 года губернатором Кировской области Никита Белых пригласил Навального в свою команду. Тогда-то и выяснилось, что самыми большими коррупционерами как раз и являются те, кто объявляют себя, а нередко являются по своему положению главными борцами с коррупцией. Недавний арест вятского вице-губернатора Андрея Плитко, который в силу своей должности возглавлял комиссию по противодействию коррупции, только подтверждает этот факт. Так же как и то, что подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере и арестованный ныне экс-спикер ОЗС Владимир Быков в бытность свою главой областного центра тоже возглавлял антикоррупционную комиссию.

С 2012 года отчитываться стало и руководство Центробанка РФ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, госкорпораций и госкомпаний с превалирующим госучастием, а также их супруги и несовершеннолетние дети. В 2013-м было принято дополнительное постановление, обязавшее отчитываться о доходах руководство ещё ряда госкомпаний.

С 1 января 2013 года российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая расходы жен и детей.

Сведения о доходах и имуществе начали публиковаться на официальных сайтах соответствующих ведомств и в СМИ с 2010 г.

Однако публичная версия деклараций чиновников значительно отличается от той, которую должностное лицо подает в кадровую службу. В «открытой» версии отсутствует информация о счетах и долговых обязательствах, не сообщается о местонахождении декларируемой недвижимости и о годе выпуска автомобиля, нет информации о расходах. Но за рамками опубликованных сведений остается не только это.

Есть немало примеров тому, как люди, всю жизнь проработавшие в органах государственной власти и подававшие ежегодно сведения о своих скромных (в соответствии с занимаемой должностью) доходах, после ухода с официального поста в одночасье становятся миллионерами (а то и миллиардерами). Даже в Кировской области засветились такие личности. Например, бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак.

В 2007 году он «ушел» с поста руководителя региона, но до 2009-го входил в состав консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. А уже в 2011 году стал владельцем кировского холдинга «Кировхлеб» с его многомиллионными активами. На наше несчастье, хозяйственным руководителем он оказался никудышным, а вот «жуликом» - достойным. Разорив предприятие и, по всей вероятности, прихватив немало денег из набранных кредитов, он исчез из области.

Впрочем, не он один такой. На федеральном уровне таких вообще пруд пруди. Так что к опубликованным декларациям нужно всегда подходить с осторожностью, с оговорками и иметь в виду математическую идиому: «Один пишем - пять в уме».

Кто излишне скромен?

Одним из первых (среди тех структур, которые обязаны это делать) опубликовало сведения о доходах своих членов в 2019 году правительство Кировской области. Согласно им, самые высокие доходы задекларировал председатель правительства Александр Чурин. За прошлый год они составили более 23 миллионов рублей. Ему также принадлежит восемь земельных участков, жилой дом (150 кв. м) и две квартиры (165 и 60 кв. м). Личного транспорта ни у него, ни у его супруги нет.

Среди замов главы регионального правительства самыми высокими доходами отметился Алексей Коробов, получивший за прошлый год шесть с половиной миллионов рублей. Кроме того, в его личном распоряжении имеются один земельный участок и жилой дом (255 кв. м).

И Александр Чурин, и Алексей Коробов заработали за прошлый год больше, чем губернатор области Игорь Васильев. Последний показал весьма скромные цифры в доходной части своей декларации. По ней значится всего лишь немногим более 2 миллионов 687 тысяч рублей денежных поступлений, один земельный участок, жилой дом (206,4 кв. м) и квартира (78,6 кв. м).

Губернатора по доходам обогнал даже его сподвижник по работе в рабочей группе Госсовета - первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, который получил в 2019 году почти 2 миллиона 695 тысяч рублей.

Самым бедным членом правительства области оказался министр промышленной политики Андрей Перескоков. Он заработал за год всего около полутора миллионов рублей. И это при том, что в его собственности имеется лишь одна квартира площадью 57,9 кв. м, гараж да мотоцикл Иж-Ю-5К 1987 г. в.

Среди супругов членов областного руководства своим богатством затмила всех жена Алексея Коробова, которая в прошлом году получила 9 миллионов 336 с лишним тысяч рублей. Второй успешной «бизнес-вумен» стала жена министра юстиции Максима Финченко. Ее доход составил более восьми миллионов рублей. Она «переплюнула» почти в четыре раза заработок своего супруга, который получил всего лишь «жалкие» 2 миллиона 950 тысяч рублей.

К чести наших чиновников, у их несовершеннолетних детей, которые включены в декларации, высоких доходов не замечено. Да и жилья (кроме того, в котором они живут вместе с родителями) у них нет. Самым «богатым» из всех отпрысков можно считать ребенка министра образования Ольги Рысевой, который умудрился получить в прошлом году «целых» 20 тысяч рублей.

Интересно, что в списке членов областного правительства уже нет ни бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, ни бывшего министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Хотя в прошлом году они, наряду со всеми, также отчитались о своих доходах. Тогда они составляли у первого около полутора миллионов рублей, а у второго - вообще немногим более 313 тысяч рублей. И никто не поставил под сомнение столь «скромные» цифры, которые они указали в своих декларациях.

На «народных» не тянут

В отличие от чиновников, которые просто по идее обязаны жить на одну зарплату госслужащего, высокие заработки депутатов (если, конечно, они не работают на постоянной основе в представительном органе областной или муниципальной власти) не так удивляют. У многих из них имеется собственный, и весьма успешный, бизнес. Но, будучи «облечёнными народным доверием» избранниками, и они приоткрывают размер тайны своего успеха (или неуспеха).

Сведения о доходах и имуществе в апреле опубликовали депутаты городской думы Кирова.

Как выяснилось среди «народных избранников» числится немало миллионеров. Самым богатым из них является Владимир Журавлёв. За прошлый год он показал доход в 52 с небольшим миллиона рублей.

Вторым по богатству выступает прошлогодний лидер списка Михаил Шихов. В 2019 году он получил 49 миллионов рублей.

Третью строчку занимает Надежда Сураева. Ее доход оценивается почти в 34 миллиона рублей. Впрочем, для наследницы Василия Сураева, «красного директора», владельца крупнейшего в области предприятия по переработке молока - Кировского молочного комбината, это не является чем-то удивительным.

Неожиданно в первую пятерку самых богатых депутатов по итогам 2019 года ворвалась «дымковская мастерица» Анна Лалетина. Ее годовой доход достиг суммы, превышающей 10 миллионов рублей. А ведь еще два года назад она была самым бедным депутатом с заработком в 196 тысяч 946 рублей.

И, наконец, замыкает пятерку Владимир Репняков с доходом в семь миллионов рублей. Для банкира (а Владимир Анатольевич является первым заместителем председателя правления ОАО Коммерческий банк «Хлынов») сумма не астрономическая. Хотя все знают, что, согласно данным Кировстата, работники финансовой сферы традиционно являются самыми высокооплачиваемыми среди прочих профессий.

Никого не удивляет, что большинство богатых людей состоит в «Единой России» и баллотируется в депутаты по ее спискам. Также никто не сомневается, что и в ЛДПР идут далеко не бедные люди. Поэтому среди членов фракций этих партий в кировской городской думе немало людей, имеющих доход больше одного миллиона рублей.

Единственным депутатом среди тех, чьи сведения о доходах вызывают много вопросов, является Денис Ерохин из ЛДПР. Он умудрился занять последнюю строчку по состоятельности среди всего депутатского корпуса. Согласно поданным им сведениям, за год он получил всего 59 тысяч рублей, то есть меньше чем пять тысяч рублей в месяц. Так и видится, как «народный избранник» считает каждую копейку в своем кошельке, думая, хватит ли ему после оплаты «коммуналки» денег на хлеб и молоко. Хотя, что более вероятно, его содержат несовершеннолетние дети. В отличие от отца, они гораздо состоятельнее. Один из них за год заработал более двух миллионов рублей, а в собственности всех троих отпрысков депутата свыше 20 квартир разной площади.

Не меньше, чем к Ерохину, вопросов к видному представителю «Единой России» Валерию Крепостнову. Он показал в декларации только 2,8 млн. рублей дохода. А ведь все знают, что еще не так давно его называли «олигархом». Куда ж «ушли» богатства Валерия Васильевича? Может быть, к жене, раскрывшей годовой заработок в 96 миллионов рублей?

Неожиданно обнаружилось, что и в «левых» фракциях - «Справедливая Россия» и КПРФ - есть миллионеры. Из двух «мамаевцев» один - Алексей Овечкин - указал, что за прошлый год он получил 1 миллион 226 тысяч рублей. А среди членов СР только двое из десяти указали доход меньше миллиона, а два из них - Журавлёв и Сураева - вошли, как сказано выше, в число самых богатых.

Иван ТРОФИМОВ.