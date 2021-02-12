Наказывать или воспитывать? Ваше мнение!

Фото: kirov.online.ru

В январе министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова отчиталась об итогах работы ведомства за 2020 год.

Министр в частности доложила о борьбе с несанкционированными свалками. По ее словам, в прошлом году в регионе было выявлено 182 несанкционированные свалки, из них силами подведомственных организаций ликвидировано 77. Муниципалитеты убрали еще 67 свалок в 18 районах области.

По словам Албеговой, контролирующие органы реагируют на сообщения граждан о таких свалках, стараются найти виновных в нанесении ущерба экологии и наказать их. Но «диких» свалок меньше не становится.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Как победить несанкционированные свалки?

- Лучше искать и строже наказывать организаторов таких свалок

- Сделать дешевле вывоз отходов на официальные полигоны

- Усилить экологическое воспитание граждан

- С этой привычкой бороться бесполезно

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса

Депутаты Юрий Терешков и Владимир Яговкин внесли в Заксобрание Кировской области законопроект об увеличении разрешенного в регионе времени продажи алкоголя.

Сейчас в Кировской области продажа спиртного разрешена с 10-00 до 23-00 (по воскресеньям - до 22-00). Депутаты предлагают продлить продажу на два часа: с 8-00 до 23-00.

Яговкин аргументирует законопроект борьбой с нелегальной торговлей, дополнительно сетуя, что купленный с рук алкоголь может быть не лучшего качества. Терешков выступает за пополнение бюджетов деньгами от уплаченных акцизных сборов. По его подсчетам, из-за продажи нелегальной продукции в течение двух часов бюджет области может недополучать до 100 млн. рублей в год.

Отметим, что федеральное законодательство не допускает розничную продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, но позволяет сделать ограничения еще жёстче.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

В какие часы стоит продавать алкоголь в Кировской области?

- С 10-00 до 23-00 – 10 голосов (18,5%)

- С 8-00 до 23-00 – 36 голосов (66,7%)

- С 12-00 до 20-00 – 8 голосов (14,8%)

Читайте статью «Вредный запрет» в субботнем номере «Вятского края».